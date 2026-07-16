Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Taxival próbáltak menekülni a késeléssel gyanúsított fiatalok

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két 18 éves fiatalt állítottak elő a marosvásárhelyi rendőrök, miután a gyanú szerint késsel megsebesítettek két férfit. A feltételezett elkövetőket röviddel az eset után egy taxiban találták meg.

Székelyhon

2026. július 16., 10:302026. július 16., 10:30

2026. július 16., 10:302026. július 16., 10:30

Késelés történt Marosvásárhely egyik utcájában csütörtökre virradóan. A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint két, 29, illetve 31 éves mezőcsávási férfi egy üzlet előtt tartózkodott, amikor két, szintén mezőcsávási, 18 éves fiatal odalépett hozzájuk és késsel megszúrta őket.

Az elsődleges adatok szerint

az összetűzés egy hirtelen kialakult konfliktus miatt történt.

A feltételezett elkövetők a helyszínről elmenekültek, a rendőrök azonban rövid időn belül egy taxiban megtalálták őket, majd a rendőrkapitányságra vitték őket kihallgatásra.

Hirdetés

A két sérültet kórházba szállították szakorvosi ellátásra. A hatóság közlése szerint mindketten eszméletüknél voltak.

Marosszék Marosvásárhely Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Székelyhon

Súlyosan beteg fiatal lány családjának szeretnének segíteni
Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Székelyhon

Elmosta az aszfaltot a nagy mennyiségű esővíz Székelyvarságon
Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Székely Sport

Az Untold nem engedett, ezért költözik Sepsiszentgyörgyre a Kolozsvári U
Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Krónika

Elmarad idén az alternatív Tusványosnak szánt tábor, amelyen tavaly Magyar Péter is részt vett
Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Székely Sport

Hadnagy Attila: olyan labdarúgókat igazoltunk, akik játszottak a csapataiknál
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 16., csütörtök

Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin

A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok, miután bejutottak?

Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin
Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin
2026. július 16., csütörtök

Speciális helyek, valódi esélyek? Roma és sajátos nevelési igényű diákok a középiskolai felvételin
Hirdetés
2026. július 15., szerda

Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban

Kigyulladt egy kisteherautó szerda délután a Maros megyei Dedrádon. A jármű három utasából ketten orvosi ellátásra szorultak.

Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban
Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban
2026. július 15., szerda

Ketten megsérültek egy kigyulladt kisteherautóban
2026. július 15., szerda

Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján

Kevésbé vannak kitéve az üzemanyagár-ingadozásnak, ezért viszonylag alacsony áron tudják tartani a repülőjegyárakat – mondta Ian Malin, a Wizz Air gazdasági vezetője, aki kedden Marosvásárhelyen az egynapos kedvezményekről is beszélt.

Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján
Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján
2026. július 15., szerda

Olcsóbb repülőjegy a légitársaság születésnapján
2026. július 14., kedd

Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt

Azonosította a marosvásárhelyi vasútállomáson történt tűzeset gyanúsítottját a rendőrség. A 40 éves helybéli férfit hétfőn 24 órára őrizetbe vették.

Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt
Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt
2026. július 14., kedd

Őrizetbe vettek egy férfit a marosvásárhelyi vasútállomáson történt gyújtogatás miatt
Hirdetés
2026. július 14., kedd

Két baleset, négy sérült

Rövid időn belül két közúti balesethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat kedden. A Náznánfalván történt ütközésben három, a nagyernyei balesetben egy ember sérült meg.

Két baleset, négy sérült
Két baleset, négy sérült
2026. július 14., kedd

Két baleset, négy sérült
2026. július 14., kedd

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye

Csatlakozott Maros megye a Brassóból indult regionális innovációs projekthez, amelyben több erdélyi és egy görögországi partner vesz részt. A kezdeményezés részeként a megyében elsőként autóipari és mechatronikai szakértői közösséget hoznak létre.

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
2026. július 14., kedd

Regionális innovációs projektben vesz részt Maros megye
2026. július 14., kedd

Szenvedélybetegeken segítenének

Korszerű mentális egészségközpontot szeretne építtetni a dicsőszentmártoni városi kórház, ahol elsősorban szenvedélybetegeket kezelnének. A kórház vezetője szerint egyre több olyan ember kéri a segítségüket, aki valamilyen függőségtől szenved.

Szenvedélybetegeken segítenének
Szenvedélybetegeken segítenének
2026. július 14., kedd

Szenvedélybetegeken segítenének
Hirdetés
2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről

Baleset történt hétfőn délelőtt Dicsőszentmártonnál a 107D jelzésű megyei úton: egy autó lesodródott az úttestről. Egy ember súlyosan megsérült.

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját

Eljárást indított a rendőrség sírgyalázás miatt, miután ismeretlenek meggyalázták Emil Gânj tavaly meggyilkolt áldozatának sírját a mezőméhesi temetőben. A nyomozók kamerafelvételeket elemeznek, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt

Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!