Taxival próbáltak menekülni a késeléssel gyanúsított fiatalok

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Fotó: Olti Angyalka
Két 18 éves fiatalt állítottak elő a marosvásárhelyi rendőrök, miután a gyanú szerint késsel megsebesítettek két férfit. A feltételezett elkövetőket röviddel az eset után egy taxiban találták meg.
2026. július 16., 10:302026. július 16., 10:30
2026. július 16., 10:302026. július 16., 10:30
Késelés történt Marosvásárhely egyik utcájában csütörtökre virradóan. A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint két, 29, illetve 31 éves mezőcsávási férfi egy üzlet előtt tartózkodott, amikor két, szintén mezőcsávási, 18 éves fiatal odalépett hozzájuk és késsel megszúrta őket.
Az elsődleges adatok szerint
A feltételezett elkövetők a helyszínről elmenekültek, a rendőrök azonban rövid időn belül egy taxiban megtalálták őket, majd a rendőrkapitányságra vitték őket kihallgatásra.
A két sérültet kórházba szállították szakorvosi ellátásra. A hatóság közlése szerint mindketten eszméletüknél voltak.
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