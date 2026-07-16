Taxival próbáltak menekülni a késeléssel gyanúsított fiatalok

Két 18 éves fiatalt állítottak elő a marosvásárhelyi rendőrök, miután a gyanú szerint késsel megsebesítettek két férfit. A feltételezett elkövetőket röviddel az eset után egy taxiban találták meg.

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Késelés történt Marosvásárhely egyik utcájában csütörtökre virradóan. A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint két, 29, illetve 31 éves mezőcsávási férfi egy üzlet előtt tartózkodott, amikor két, szintén mezőcsávási, 18 éves fiatal odalépett hozzájuk és késsel megszúrta őket.

A feltételezett elkövetők a helyszínről elmenekültek, a rendőrök azonban rövid időn belül egy taxiban megtalálták őket, majd a rendőrkapitányságra vitték őket kihallgatásra.

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A két sérültet kórházba szállították szakorvosi ellátásra. A hatóság közlése szerint mindketten eszméletüknél voltak.