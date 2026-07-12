Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt

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Fotó: Borbély Fanni
Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.
A marosvásárhelyi állatvédelmi iroda rendőrei július 6-án kaptak bejelentést arról, hogy két kiscicát hagytak magukra a város egyik utcájában.
A vizsgálatok nyomán azonosították az érintett személyt, egy marosvásárhelyi nőt, akit 6000 lejes pénzbírsággal sújtottak – tudtuk meg a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnapi közleményéből. Hozzátették,
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy közvetlenül éhezésnek, betegségeknek, baleseteknek és más veszélyeknek teszi ki az állatot mindenki, ha elhagyja őket. Egy állat tartása felelősséggel jár, és amennyiben a gazda már nem tud gondoskodni róla, törvényes és biztonságos megoldást kell keresnie.
Egy hosszúcsövű puskát, cigarettát, aprított dohányt, valamint hamisított márkájú ruházatot foglalt le a Maros megyei rendőrség egy pénteken tartott házkutatási akció alkalmával.
Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.
Légpuskát, zárjegy nélküli cigarettát és feltételezhetően hamisított, „márkás” ruhákat foglalt le a rendőrség Maros és Kolozs megyében egy pénteki nagyszabású akció során.
Két napja szünetel a forgalom egy beszakadás miatt a Szászsebes és Torda közötti sztrádaszakasz (A10) egyik menetirányú pályáján. Az ideiglenesen bevezetett megoldást többen is bírálják.
Naponta több mint ötven teherautónyi földet szállítanak el Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs építőtelepéről. A munkálatok látványosak.
Restaurálják a marosvásárhelyi közigazgatási palota homlokzatát és a díszítőelemeket, felújítják a nyílászárókat, valamint szerkezeti javításokat végeznek – jelentette be Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke csütörtök délután.
Büntetőeljárást indított a Maros megyei rendőrség, hogy tisztázza Gabi Mureșan volt válogatott labdarúgó, Apold község polgármestere halálának körülményeit.
Utolsó percben változtatott a felvételi kódokon a Maros Megyei Tanfelügyelőség, összezavarva a nyolcadikot végző diákokat, de az érintett iskolák vezetőségét is. Antal Levente főtanfelügyelő-helyettes szerint egy eltérést korrigáltak.
Virtuális valóság alapú repülőgép-szimulátorral várják az érdeklődőket július 9. és 15. között Marosvásárhelyen. Néhány percre bárki a pilótafülkében érezheti magát, miközben izgalmas repülési élményben lehet része.
Újabb helyszínen, Csatófalván azonosították Maros megyében a kiskérődzők pestisét, ami azt jelenti, hogy továbbra sem lehet juhot és kecskét exportálni. Az állategészségügy igazgatója szerint a gazdákon is múlik a védekezés és a vírus terjedése.
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