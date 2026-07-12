Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt

Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.

Székelyhon 2026. július 12., 10:522026. július 12., 10:52

A marosvásárhelyi állatvédelmi iroda rendőrei július 6-án kaptak bejelentést arról, hogy két kiscicát hagytak magukra a város egyik utcájában.

A vizsgálatok nyomán azonosították az érintett személyt, egy marosvásárhelyi nőt, akit 6000 lejes pénzbírsággal sújtottak – tudtuk meg a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnapi közleményéből. Hozzátették,

a kismacskákat biztonságba helyezték, és a későbbiekben lehetőséget teremtenek az örökbefogadásukra.