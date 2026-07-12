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Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.

Székelyhon

2026. július 12., 10:522026. július 12., 10:52

A marosvásárhelyi állatvédelmi iroda rendőrei július 6-án kaptak bejelentést arról, hogy két kiscicát hagytak magukra a város egyik utcájában.
A vizsgálatok nyomán azonosították az érintett személyt, egy marosvásárhelyi nőt, akit 6000 lejes pénzbírsággal sújtottak – tudtuk meg a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnapi közleményéből. Hozzátették,

a kismacskákat biztonságba helyezték, és a későbbiekben lehetőséget teremtenek az örökbefogadásukra.

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A hatóságok hangsúlyozzák, hogy közvetlenül éhezésnek, betegségeknek, baleseteknek és más veszélyeknek teszi ki az állatot mindenki, ha elhagyja őket. Egy állat tartása felelősséggel jár, és amennyiben a gazda már nem tud gondoskodni róla, törvényes és biztonságos megoldást kell keresnie.

Marosszék Állatvédelem
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