Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője

Végig az első tanulók között volt, a végső vizsgán is bizonyított

Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.

Simon Virág 2026. július 11., 13:302026. július 11., 13:30

Általános iskolában a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium diákja volt, kilencediktől pedig a Bolyai Farkas Elméleti Líceum padjait koptatta Bartha Előd, aki idén a legjobb magyar érettségiző volt Maros megyében, 9,87-es médiával. Az érettségi jegyek kifüggesztése után egy kávé mellett beszélgettünk, visszatekintve egy kicsit a négy évre, a záróvizsgákra, de előre is, a tervekre. Matematika-informatika – intenzív angol szakon végzett, és végig az osztályelsők között volt a Bolyaiban. De a középiskolai évek nemcsak a tanulásról szóltak, nagyon jó osztályközössége volt, amellyel a diákéletben és a sport terén is jeleskedtek. Intenzív hetek Kedvenc tantárgyai a matematika, a biológia és az angol voltak, mindenből nagyon jó és segítőkész tanárai voltak. Mint mondta, egész tanévben készült az érettségire, de intenzíven a vizsgát megelőző három hétben.

Nagy segítség volt számára, hogy a Bolyaiban húsvét után már csak hetente három nap kellett bejárni az iskolába, a vizsgatantárgyakra.

Így több ideje volt tanulni, de pihenni is. A próbaérettségit jó megmérettetésnek tartotta, hiszen láthatta, hogy mennyire van felkészülve, és volt egy kis vizsgadrukk is. Ami a magánórákat illeti, Bartha Előd úgy nyilatkozott, hogy az érettségire való felkészülésében nem volt erre szüksége, ha valamiben elakadt, akkor az online lehetőségek, a mesterséges intelligencia kisegítette. Biológiából volt magántanára, de elsősorban a felvételire készült vele.

A július végi felvételi után aktív nyarat szeretne Fotó: Bartha Előd archívuma

Az érettségit kicsit stresszesebbnek élte meg, mint a középiskolai felméréseket, amelyek a modulok végén voltak, és úgy érezte, nagyobb volt a nyomás a diákokon.

A tiszta tízestől a 9,85-ös magyar és a 9,65-ös román jegye választotta el,