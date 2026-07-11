Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője

Végig az első tanulók között volt, a végső vizsgán is bizonyított
Fotó: Bartha Előd archívuma
Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.
Általános iskolában a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium diákja volt, kilencediktől pedig a Bolyai Farkas Elméleti Líceum padjait koptatta Bartha Előd, aki idén a legjobb magyar érettségiző volt Maros megyében, 9,87-es médiával.
Az érettségi jegyek kifüggesztése után egy kávé mellett beszélgettünk, visszatekintve egy kicsit a négy évre, a záróvizsgákra, de előre is, a tervekre. Matematika-informatika – intenzív angol szakon végzett, és végig az osztályelsők között volt a Bolyaiban. De a középiskolai évek nemcsak a tanulásról szóltak, nagyon jó osztályközössége volt, amellyel a diákéletben és a sport terén is jeleskedtek.
Kedvenc tantárgyai a matematika, a biológia és az angol voltak, mindenből nagyon jó és segítőkész tanárai voltak. Mint mondta, egész tanévben készült az érettségire, de intenzíven a vizsgát megelőző három hétben.
Így több ideje volt tanulni, de pihenni is. A próbaérettségit jó megmérettetésnek tartotta, hiszen láthatta, hogy mennyire van felkészülve, és volt egy kis vizsgadrukk is.
Ami a magánórákat illeti, Bartha Előd úgy nyilatkozott, hogy az érettségire való felkészülésében nem volt erre szüksége, ha valamiben elakadt, akkor az online lehetőségek, a mesterséges intelligencia kisegítette. Biológiából volt magántanára, de elsősorban a felvételire készült vele.
A július végi felvételi után aktív nyarat szeretne
Fotó: Bartha Előd archívuma
Az érettségit kicsit stresszesebbnek élte meg, mint a középiskolai felméréseket, amelyek a modulok végén voltak, és úgy érezte, nagyobb volt a nyomás a diákokon.
de ezzel az eredménnyel is teljesen elégedett, és álmában sem gondolta volna, hogy ő lesz Maros megye legjobb magyar érettségizője.
Bartha Előd beszámolt arról is, hogy a marosvásárhelyi orvosi egyetemen szeretne továbbtanulni, a vizsga július végén lesz, így most erre készül. Amikor a matematika-informatika szakot választotta kilencedik osztályban, még nem gondolt arra, hogy orvosira menjen, csak arra, hogy erről a szakról többféle lehetősége lesz majd továbbtanulni.
Tizedik osztály végén fogalmazódott meg az orvosin való továbbtanulás lehetősége, amikor kiderült, hogy szereti és érti is a biológiát. Az érettségi jegye a vizsgajegy tíz százalékát teszi majd ki.
Július végén van a felvételi, utána meg reméli, hogy aktív nyara lesz, a barátaival és a családjával is kirándulni, nyaralni fog.
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