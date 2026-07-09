Pár percre bárki pilótává válhat

Virtuális valóság alapú repülőgép-szimulátorral várják az érdeklődőket július 9. és 15. között Marosvásárhelyen. Néhány percre bárki a pilótafülkében érezheti magát, miközben izgalmas repülési élményben lehet része.

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A Légy te is pilóta pár percre! elnevezésű programot a Wizz Air romániai működésének 20. évfordulója alkalmából szervezik, a légitársaság első romániai járata ugyanis Marosvásárhelyről indult.

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A látogatók egy modern VR repülőgép-szimulátor segítségével próbálhatják ki, milyen érzés egy repülőgépet vezetni, és