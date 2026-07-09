Pár percre bárki pilótává válhat

Fotó: Haáz Vince
Virtuális valóság alapú repülőgép-szimulátorral várják az érdeklődőket július 9. és 15. között Marosvásárhelyen. Néhány percre bárki a pilótafülkében érezheti magát, miközben izgalmas repülési élményben lehet része.
A Légy te is pilóta pár percre! elnevezésű programot a Wizz Air romániai működésének 20. évfordulója alkalmából szervezik, a légitársaság első romániai járata ugyanis Marosvásárhelyről indult.
A látogatók egy modern VR repülőgép-szimulátor segítségével próbálhatják ki, milyen érzés egy repülőgépet vezetni, és
Az ingyenes programnak a Visit Maros Turisztikai Információs Központ ad otthont (Marosvásárhely, Győzelem tér 1.). Az érdeklődőket hétköznapokon 9 és 17 óra, hétvégén 9 és 15 óra között várják.
A szervezők minden korosztály számára ajánlják a különleges élményt.
Újabb helyszínen, Csatófalván azonosították Maros megyében a kiskérődzők pestisét, ami azt jelenti, hogy továbbra sem lehet juhot és kecskét exportálni. Az állategészségügy igazgatója szerint a gazdákon is múlik a védekezés és a vírus terjedése.
Egy tóba esett emberhez riasztották szerda éjjel a segesvári tűzoltókat Segesd és Apold között – tájékoztatott a Maros megyei katasztrófavédelem. Mint kiderült, az áldozat Gabriel Mureșan, a Kolozsvári CFR egykori bajnoka, Apold község polgármestere.
Kidőlt fák miatt riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután: Szászrégenben egy tömbházra dőlt fenyőfa, Marosvásárhelyen személyautókra esett faágak miatt kellett közbelépniük.
Csatlakozik a Sepsiszentgyörgyről indult gondosóra-programhoz Vámosgálfalva, így a község idős lakói baj esetén gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek segítséget. Az önkormányzat a költségek egy részét is átvállalja.
Életét vesztette egy férfi szerda délelőtt Szászrégenben, miután egy munkagépbe szorult – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
Sikeresen visszaültették egy 33 éves Maros megyei férfi amputált jobb kezét a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban. A nyolcórás műtétet egy több szakterületet képviselő orvoscsoport végezte el, a beteg állapota stabil.
Hálózati karbantartási munkálatok miatt tervezett áramszünet lesz szerdán 8.30 és 16.30 között Marosvásárhely több utcájában.
Új kézipoggyász-ellenőrző rendszert vezettek be a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés – tájékoztatta utasait a légikikötő.
A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Rendőrségi nyomozás indult, miután vasárnap este egy Marosvásárhelyről Besztercére tartó mentőhelikoptert lézersugarakkal világítottak meg, veszélybe sodorva a pilóták életét.
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