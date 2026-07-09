A mű egyszerre idézi meg Márton Áron emberi tartását, hitét és közösségformáló erejét. Az újragondolt folkopera a népzene, az egyházzene, a kortárs zenei világ és a néptánc eszközeivel teremt egységes, érzelmileg gazdag színpadi élményt. Ennek alkotói hátteréről mesélnek a produkció készítői cikkünkben és a videóban.

Támogatói tartalom 2026. július 09., 12:002026. július 09., 12:00

Császár Szabolcs, koreográfus 2025 késő őszén kaptam felkérést Papp Lászlótól, a „Népemért vállalom” zenemű „átöltöztetésére”, mely feladatot – a mű témáját és ihletettségét tekintve – azonnal vállaltam. Koreográfusként a négy közreműködő ifjúsági néptáncegyüttes és a szólista énekesek mozgását koordinálom a rendező által elképzelt keretek között, amely igencsak izgalmas feladatnak bizonyul, hiszen

új formájában a 2026-os „folkoperának” nincsen cselekménye, vezérfonala a szöveg, zene és ének hármasa, ami a táncosok megszokott színpadi szerepvállalását gyökereiben változtatja meg.

A műsorban a tánc az autentikus folklórelemekből merít, de ezeket néhány helyen tovább gondolja vagy kiemeli megszokott közegéből, hiszen funkciójában elsősorban aláfest, Márton Áron életművének Papp László szemüvegén keresztül láttatott összefoglalójához nyújt metaforikus mankót.

Fotó: Mustármag közösség archívuma

Ila Gábor, zenei rendező Márton Áron életéről és tiszteletére már 2012-ben készült egy szabadtéri zenemű „Népemért vállalom” címmel, mely a Mustármag közösség gondozásában számos alkalommal került bemutatásra Erdély és Magyarország különböző helyszínein. Minket 2025 decemberében kerestek meg ugyanők, ennek rendbetételének, kiegészítésének és újragondolásának igényével, mely feladatot a szüzsé és a résztvevők miatt egyaránt örömmel vállaltunk. Ugyanakkor már a közös tervezés elején világossá vált, hogy bár az eredeti rockopera több értékes részt is tartalmazott, fragmentáltsága miatt alkalmatlan volt egy egységes zenei világ megjelenítésére. Molnár Ede zeneszerző társammal emiatt javasoltuk egy új verzió megírását.

A friss koncepcióban Márton Áron szakralitását egyedi és érzékeny dallamrendszerrel, profán nyitottságát pedig a népzenei-, egyházi-, dzsezz- és világzenei megoldások fuzionálásával próbáltuk megjeleníteni.

Az így született folkopera drámai szerkezete a szövegkönyv által diktált íveket és szcénákat követi és illusztrálja. Jómagam elsősorban a feldolgozott egyházzenei anyagok és csíki népzenei szövetek inkorporálásával foglalkoztam, a zeneszerzői feladatok oroszlánrésze Edére maradt. Mivel így ő tekinthető a 2026-os produkció komponistájának, a részletekkel kapcsolatosan át is adom neki a szót.

Fotó: Mustármag közösség archívuma

Molnár Ede, zeneszerző Gáborral korábban több hasonló projektben dolgoztunk már együtt, 2023-ban például közösen készítettük a székelyudvarhelyi Forradalom.ma zenéjét. Megtiszteltetésnek vettem ezt a felkérést is, és nagy lelkesedéssel merültem el Márton Áron megismerésében. Az ő karakterét szépségből és rendből próbáltam megformálni, vele szemben pedig a kommunisták helyezkednek el, az ő „káoszos” világukkal: hibásnak-hamisnak csengő dalaikkal és sántító ritmusaikkal. A rövid határidőre való tekintettel az általunk írt dallam- és harmóniavilágok bemutatásához a mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, a fejlett technológia alkalmazásával ugyanis gyorsan tudtunk reagálni az iteratív alkotási folyamatok során felmerülő változtatási igényekre. Fontosnak tartom ugyanitt megjegyezni, hogy a produkció zenei kíséretét természetesen „élő” zenészekkel terveztük/tervezzük megvalósítani. A kompozícióra visszatérve: a szándékosan erősen gravitáló tonális origó körül

a zenei hangulat alapvetően a csíki, rurális környéket idézi, de a gyönyörű tájak és a falvak sáros utcái mellett bevilágítunk szürkébb világokba is, és a legsötétebb helyre: a zárkába is.

Persze végül visszatérünk a fényre, hogy együtt tisztelegjünk a püspöki emlék előtt, és adjunk hálát az Úrnak. Én személy szerint különösen hálás vagyok azért, hogy nagyszerű kollegákkal dolgozhattunk együtt ezen a felemelő történeten és remélem, hogy sikeres előadásokat fog megélni az alkotásunk, kiváló zenészek előadásában.