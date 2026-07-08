Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a havi bontásra készülő jelentései közül a májusit. Az idei tavasz utolsó hónapjában sokkal több volt a hidegrekord, mint a meleg.

Székelyhon 2026. július 08., 20:102026. július 08., 20:10 2026. július 08., 20:112026. július 08., 20:11

Havi bontásokat készít az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt hónapok időjárási tapasztalatairól. A júniusi még nincs meg, de a májusi már elérhető, ahol szembetűnik, hogy

sokkal több hidegrekord dőlt meg 2026 tavaszának utolsó hónapjában, mint meleg.