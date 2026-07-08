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Megvan a havi bontás: hidegrekord dőlt meg májusban Csíkszeredában

A csíkszeredai Kossuth Lajos utca 2026 májusában. Hidegen indult a hónap • Fotó: Borbély Fanni

A csíkszeredai Kossuth Lajos utca 2026 májusában. Hidegen indult a hónap

Fotó: Borbély Fanni

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Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a havi bontásra készülő jelentései közül a májusit. Az idei tavasz utolsó hónapjában sokkal több volt a hidegrekord, mint a meleg.

Székelyhon

2026. július 08., 20:102026. július 08., 20:10

2026. július 08., 20:112026. július 08., 20:11

Havi bontásokat készít az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt hónapok időjárási tapasztalatairól. A júniusi még nincs meg, de a májusi már elérhető, ahol szembetűnik, hogy

sokkal több hidegrekord dőlt meg 2026 tavaszának utolsó hónapjában, mint meleg.

Mindössze két településen, az Arad megyei Világoson és a Bihar megyei Havasdombrón dőlt meg a melegrekord (30,1 fok helyett 31,3, valamint 30,5 fok helyett 30,8 az új csúcs), a hónap abszolút alacsony hőmérséklete viszont tizenkilenc településen ért el történelmi mélységet.

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Székelyföldi viszonylatban

  • rekordhideg volt Csíkszeredában 2026. május 1-jén: mínusz 8,1 Celsius-fokkal indult a nap, ami alacsonyabb a 2007. május 3-ai mínusz 7,7 fokos hidegrekordnál.

  • A Bucsinon mínusz 6,1 fok volt, ami megdöntötte a korábbi, 1999 májusából származó kereken mínusz hat fokot;

  • Kézdivásárhelyen pedig mínusz 4,5 fok volt, hidegebb, mint 2000. május 3-án (mínusz 3,7).

Az országos havi átlaghőmérséklet 2026 májusában 14,7 Celsius-fok volt, ami 0,1 fokkal magasabb az 1991–2020 közötti referenciaidőszak mediánjánál. A legmelegebb május 2003-ban volt 18 fokos átlaggal, a leghidegebb pedig 1919-ben 9,9 fokos átlaghőmréséklettel – derül még ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Csíkszék Udvarhelyszék Háromszék Időjárás
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