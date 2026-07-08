A csíkszeredai Kossuth Lajos utca 2026 májusában. Hidegen indult a hónap
Fotó: Borbély Fanni
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a havi bontásra készülő jelentései közül a májusit. Az idei tavasz utolsó hónapjában sokkal több volt a hidegrekord, mint a meleg.
2026. július 08., 20:102026. július 08., 20:10
2026. július 08., 20:112026. július 08., 20:11
Havi bontásokat készít az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt hónapok időjárási tapasztalatairól. A júniusi még nincs meg, de a májusi már elérhető, ahol szembetűnik, hogy
Mindössze két településen, az Arad megyei Világoson és a Bihar megyei Havasdombrón dőlt meg a melegrekord (30,1 fok helyett 31,3, valamint 30,5 fok helyett 30,8 az új csúcs), a hónap abszolút alacsony hőmérséklete viszont tizenkilenc településen ért el történelmi mélységet.
Székelyföldi viszonylatban
rekordhideg volt Csíkszeredában 2026. május 1-jén: mínusz 8,1 Celsius-fokkal indult a nap, ami alacsonyabb a 2007. május 3-ai mínusz 7,7 fokos hidegrekordnál.
A Bucsinon mínusz 6,1 fok volt, ami megdöntötte a korábbi, 1999 májusából származó kereken mínusz hat fokot;
Kézdivásárhelyen pedig mínusz 4,5 fok volt, hidegebb, mint 2000. május 3-án (mínusz 3,7).
Az országos havi átlaghőmérséklet 2026 májusában 14,7 Celsius-fok volt, ami 0,1 fokkal magasabb az 1991–2020 közötti referenciaidőszak mediánjánál. A legmelegebb május 2003-ban volt 18 fokos átlaggal, a leghidegebb pedig 1919-ben 9,9 fokos átlaghőmréséklettel – derül még ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette, hogy parlamenti többség hiányában jelenleg Sorin Grindeanu és Siegfried Mureșan sem tudna kormányt alakítani.
A bukaresti törvényszék szerdán helyt adott a Bolojan-ellenes csoport újabb keresetének, és felfüggesztette a Nemzeti Liberális Párt (PNL) június 21-i rendkívüli kongresszusán elfogadott határozatok végrehajtását.
Többszöri éjszakai medveűzés után szombaton kilőttek a Kézdialmás községhez tartozó Csomortánban egy faluba bejáró medvét – de ez csak egy a sok közül.
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy menesztette tisztségéből Alexandra Zarát, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) elnökét.
Előzetes letartóztatásba helyeztek Németországban egy román-moldovai kettős állampolgárt szélsőjobboldali terrorszervezet létrehozásának kísérlete miatt – tájékoztatott szerdán a Román Rendőrség.
Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.
A fejlesztési minisztérium szerdán meghosszabbította a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, és sürgeti az elszámolási kérések benyújtását.
Rövid ímélben értesítették Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjét, hogy július végéig láthatja el főkonzuli teendőit.
szóljon hozzá!