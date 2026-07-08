A fejlesztési minisztérium szerdán meghosszabbította a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, és sürgeti az elszámolási kérések benyújtását.

Székelyhon 2026. július 08., 14:252026. július 08., 14:25 2026. július 08., 14:422026. július 08., 14:42

Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter szerint miniszteri rendelettel hosszabbították meg ismét a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, így

július 31. helyett augusztus 30-ig nyújthatók be az elszámolási kérések.

Cseke rámutatott: a szaktárca jelenleg a rendelkezésre álló európai uniós alapok 86 százalékát hívta le, a szerdai döntés célja pedig az, hogy ezt az arányt a lehető legközelebb vigyék a 100 százalékhoz. Hirdetés „Ismételten arra kérek minden önkormányzatot és minden kedvezményezettet - beleértve azokat is, akik államkincstári hitelt vettek igénybe –, hogy

gyorsítsák fel a beruházások kivitelezését, és haladéktalanul nyújtsák be az elszámoláshoz szükséges számlákat.

Ezek a beruházások a közösségek jólétét és fejlődését szolgálják” – hangsúlyozta Cseke Attila az RMDSZ közleménye szerint. A döntés több mint 5300, a fejlesztési minisztérium által a helyreállítási alapból finanszírozott szerződést érint.

Az európai uniós forrásokat korszerű és környezetbarát bölcsődék építésére, lakóépületek energetikai felújítására és földrengésbiztossá tételére, kórházak, iskolák és egyéb középületek korszerűsítésére, valamint a települések zöld és fenntartható infrastruktúrájára fordíthatják az önkormányzatok.