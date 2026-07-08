Fotó: Borbély Fanni
A fejlesztési minisztérium szerdán meghosszabbította a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, és sürgeti az elszámolási kérések benyújtását.
2026. július 08., 14:252026. július 08., 14:25
2026. július 08., 14:422026. július 08., 14:42
Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter szerint miniszteri rendelettel hosszabbították meg ismét a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, így
Cseke rámutatott: a szaktárca jelenleg a rendelkezésre álló európai uniós alapok 86 százalékát hívta le, a szerdai döntés célja pedig az, hogy ezt az arányt a lehető legközelebb vigyék a 100 százalékhoz.
„Ismételten arra kérek minden önkormányzatot és minden kedvezményezettet - beleértve azokat is, akik államkincstári hitelt vettek igénybe –, hogy
Ezek a beruházások a közösségek jólétét és fejlődését szolgálják” – hangsúlyozta Cseke Attila az RMDSZ közleménye szerint.
A döntés több mint 5300, a fejlesztési minisztérium által a helyreállítási alapból finanszírozott szerződést érint.
Az európai uniós forrásokat korszerű és környezetbarát bölcsődék építésére, lakóépületek energetikai felújítására és földrengésbiztossá tételére, kórházak, iskolák és egyéb középületek korszerűsítésére, valamint a települések zöld és fenntartható infrastruktúrájára fordíthatják az önkormányzatok.
A miniszteri rendelet szerdán megjelenik a Hivatalos Közlönyben és hatályba is lép.
Cseke Attila ugyanakkor figyelmeztetett: a határidő további meghosszabbítására nem lesz lehetőség, és a törvény értelmében a fejlesztési minisztériumnak vissza kell szereznie a be nem fejezett projektekre fordított uniós alapokat.
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