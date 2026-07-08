Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A fejlesztési minisztérium szerdán meghosszabbította a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, és sürgeti az elszámolási kérések benyújtását.

Székelyhon

2026. július 08., 14:252026. július 08., 14:25

2026. július 08., 14:422026. július 08., 14:42

Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter szerint miniszteri rendelettel hosszabbították meg ismét a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, így

július 31. helyett augusztus 30-ig nyújthatók be az elszámolási kérések.

Cseke rámutatott: a szaktárca jelenleg a rendelkezésre álló európai uniós alapok 86 százalékát hívta le, a szerdai döntés célja pedig az, hogy ezt az arányt a lehető legközelebb vigyék a 100 százalékhoz.

Hirdetés

„Ismételten arra kérek minden önkormányzatot és minden kedvezményezettet - beleértve azokat is, akik államkincstári hitelt vettek igénybe –, hogy

gyorsítsák fel a beruházások kivitelezését, és haladéktalanul nyújtsák be az elszámoláshoz szükséges számlákat.

Ezek a beruházások a közösségek jólétét és fejlődését szolgálják” – hangsúlyozta Cseke Attila az RMDSZ közleménye szerint.

A döntés több mint 5300, a fejlesztési minisztérium által a helyreállítási alapból finanszírozott szerződést érint.

Az európai uniós forrásokat korszerű és környezetbarát bölcsődék építésére, lakóépületek energetikai felújítására és földrengésbiztossá tételére, kórházak, iskolák és egyéb középületek korszerűsítésére, valamint a települések zöld és fenntartható infrastruktúrájára fordíthatják az önkormányzatok.

A miniszteri rendelet szerdán megjelenik a Hivatalos Közlönyben és hatályba is lép.

Cseke Attila ugyanakkor figyelmeztetett: a határidő további meghosszabbítására nem lesz lehetőség, és a törvény értelmében a fejlesztési minisztériumnak vissza kell szereznie a be nem fejezett projektekre fordított uniós alapokat.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Diószegi László: továbbra is mindent megteszek, hogy legyen jövője ennek a klubnak
Leállították a hírszolgáltatást, elsötétült az M1, szünetel a Kossuth Rádió
Lezárult egy korszak: idén biztosan elmarad a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Székelyhon

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Diószegi László: továbbra is mindent megteszek, hogy legyen jövője ennek a klubnak
Székely Sport

Diószegi László: továbbra is mindent megteszek, hogy legyen jövője ennek a klubnak
Leállították a hírszolgáltatást, elsötétült az M1, szünetel a Kossuth Rádió
Krónika

Leállították a hírszolgáltatást, elsötétült az M1, szünetel a Kossuth Rádió
Lezárult egy korszak: idén biztosan elmarad a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny
Székely Sport

Lezárult egy korszak: idén biztosan elmarad a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 08., szerda

Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről

Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.

Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről
Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről
2026. július 08., szerda

Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult

Rövid ímélben értesítették Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjét, hogy július végéig láthatja el főkonzuli teendőit.

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
2026. július 08., szerda

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
2026. július 08., szerda

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást

Az ország nagy részére elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): a figyelmeztetés szerdán 37 megyére és Bukarestre, csütörtökön pedig 17 megyére és a fővárosra lesz érvényes.

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
2026. július 08., szerda

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
2026. július 08., szerda

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón

Nicușor Dan államelnök szerdán, az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt kijelentette, hogy Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni.

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
2026. július 08., szerda

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit

Közzétették szerdán a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgájának végleges eredményeit, miután elbírálták az óvásokat – közölte az Agerpres.

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
2026. július 08., szerda

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
2026. július 08., szerda

A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en

Szimbolikus időpontban, magyarországi idő szerint 19 óra 56 perckor indult újra kedd este az M1 műsora, miután délután az új vezetés leállította a hírszolgáltatást.

A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en
A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en
2026. július 08., szerda

A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en
2026. július 08., szerda

Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására

Védelmi és biztonsági beruházásokat finanszírozó nemzetközi pénzintézet létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot kilenc ország az ankarai NATO-csúcson – jelentette be kedden Nicușor Dan román elnök.

Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására
Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására
2026. július 08., szerda

Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában

Egyetlen igénylést sem kapott még a csíkszeredai városháza annak érdekében, hogy valaki játéktermet szeretne nyitni a város peremén kijelölt, erre a célra megfelelő övezetben. A városközpontban, lakóövezetekben viszont zárnak be a játéktermek.

Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában
Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában
2026. július 08., szerda

Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában
2026. július 07., kedd

Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en

Szimbolikus időpontban, helyi idő szerint 19.56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedd este az MTI-vel.

Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en
Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en
2026. július 07., kedd

Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en
2026. július 07., kedd

Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben

Az egészségügyi minisztérium 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az állami egészségügyi intézményekben.

Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben
Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben
2026. július 07., kedd

Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!