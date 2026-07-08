Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit

Közzétették szerdán a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgájának végleges eredményeit, miután elbírálták az óvásokat – közölte az Agerpres .

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Az oktatási minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az első eredmények kifüggesztése után a vizsgázók 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot.

szemben a tavalyi 19 101 óvással. A végleges eredmények az iskolákban és az evaluare.edu.ro oldalon is elérhetők, anonimizált formában. A diákok az egyéni azonosító kódjuk alapján kereshetik meg a jegyeiket.

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A végleges eredmények közzététele után következik a megyei, illetve bukaresti felvételi rangsorok közzététele, majd a líceumi jelentkezési lapok kitöltése. A felvételi átlagot a képességfelmérő írásbeli próbáin szerzett jegyek számtani átlaga alapján számítják ki, két tizedesre, kerekítés nélkül.

Mindössze 0,1 százalékkal nőtt az ötös átlagot elérők aránya óvás után

Az óvások elbírálása után 79 százalékról 0,1 százalékkal 79,1 százalékra nőtt az országos képességfelmérő vizsgán legalább 5-ös átlagot elért nyolcadikosok aránya – közölte szerdán az oktatási minisztérium a végleges eredmények közzététele után. Az adatok szerint az óvások elbírálása után