Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit

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Fotó: Borbély Fanni
Közzétették szerdán a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgájának végleges eredményeit, miután elbírálták az óvásokat – közölte az Agerpres.
2026. július 08., 11:022026. július 08., 11:02
2026. július 08., 11:492026. július 08., 11:49
Az oktatási minisztérium korábbi tájékoztatása szerint az első eredmények kifüggesztése után a vizsgázók 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot.
szemben a tavalyi 19 101 óvással. A végleges eredmények az iskolákban és az evaluare.edu.ro oldalon is elérhetők, anonimizált formában. A diákok az egyéni azonosító kódjuk alapján kereshetik meg a jegyeiket.
A végleges eredmények közzététele után következik a megyei, illetve bukaresti felvételi rangsorok közzététele, majd a líceumi jelentkezési lapok kitöltése. A felvételi átlagot a képességfelmérő írásbeli próbáin szerzett jegyek számtani átlaga alapján számítják ki, két tizedesre, kerekítés nélkül.
Az óvások elbírálása után 79 százalékról 0,1 százalékkal 79,1 százalékra nőtt az országos képességfelmérő vizsgán legalább 5-ös átlagot elért nyolcadikosok aránya – közölte szerdán az oktatási minisztérium a végleges eredmények közzététele után. Az adatok szerint az óvások elbírálása után
1215 megóvott dolgozat jegye nem módosult. A megóvott román nyelv és irodalom dolgozatok 77,86 százaléka esetében az eredeti jegy és az újraértékelés után kapott jegy közötti különbség 0,5 pontnál kisebb vagy azzal egyenlő volt. 417 dolgozat jegye nem módosult.
A tanügyminisztérium adatai szerint a diákok összesen 48.471 kérést nyújtottak be a dolgozatok megtekintésére:
26.889-et románból,
20.612-t matematikából, és
970-et anyanyelvből.
Ezek nyomán 14.176 óvást nyújtottak be, ami azt jelenti, hogy a dolgozatok 4,79 százalékát óvták meg. A diákok 8981 románból írt, 4888 matematikából írt és 307 anyanyelvből írt dolgozatot óvtak meg az idei képességfelmérő vizsgán.
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