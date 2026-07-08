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Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan államelnök szerdán, az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt kijelentette, hogy Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni.

Székelyhon

2026. július 08., 11:482026. július 08., 11:48

„Fontos, hogy a csúcstalálkozó zárónyilatkozatának tervezete megemlíti az az orosz fenyegetést is, így implicit módon a keleti szárny fontosságát és természetesen az ukrajnai háborút is” – magyarázta Dan sajtónyilatkozatában, amit az Agerpres szemlézett.

Ezzel összefüggésben kijelentette, hogy szerinte

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nem áll fenn az amerikai csapatok kivonásának veszélye a közeljövőben a keleti szárnyról.

A tavalyi hágai csúcstalálkozóra utalva emlékeztetett, hogy kísérlet történt a biztonsági hozzájárulások egyensúlyának helyreállítására az Egyesült Államok és a többi partner között.

„Ha megnézték az idei csúcstalálkozó zárónyilatkozat-tervezetét, láthatják, hogy több helyen is szó esik Kanada és az európai államok hozzájárulásáról. Tehát jó úton haladunk az egyensúly megteremtése felé. A pénzben kifejezhető hozzájárulás részét képezi az amerikai csapatok jelenléte is Európában, és erről tárgyalások fognak folyni rövid, közép- és hosszú távon is. Az egyensúly helyreállítása magában foglalja ezt is.

Idézet
Ugyanakkor, mivel a tervezetben kifejezetten kiemeli az orosz fenyegetést is, jelenleg nem látok kockázatot a keleti szárnyon állomásozó csapatok visszavonására”

– nyilatkozta az államelnök.

Külföld Belföld
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