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Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Az egészségügyi minisztérium 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az állami egészségügyi intézményekben.

Székelyhon

2026. július 07., 19:042026. július 07., 19:04

A tárca keddi közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség.

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A jóváhagyásra beterjesztett memorandumban 7621 befagyasztott álláshely betöltésének engedélyezését javasolja a minisztérium. A posztok megoszlása:

  • 2955 egészségügyi asszisztens,

  • 2261 kisegítő egészségügyi személyzet,

  • 1910 orvos,

  • 436 egyéb felsőfokú végzettségű egészségügyi szakember,

  • 59 kutató.

„Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz” – idézte a közlemény Cseke Attila ügyvivő egészségügyi minisztert.

Belföld Egészségügy
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