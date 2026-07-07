Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben

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A tárca keddi közleménye szerint – melyet az Agerpres szemléz – az intézkedésre a kórházi szakembergárda megerősítése, a jelenlegi személyzetre nehezedő nyomás csökkentése és a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében van szükség.

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A jóváhagyásra beterjesztett memorandumban 7621 befagyasztott álláshely betöltésének engedélyezését javasolja a minisztérium. A posztok megoszlása:

2955 egészségügyi asszisztens,

2261 kisegítő egészségügyi személyzet,

1910 orvos,

436 egyéb felsőfokú végzettségű egészségügyi szakember,

59 kutató.

„Egy jól működő egészségügyi rendszernek elhivatott szakemberekre és megfelelő létszámú orvoscsapatra van szüksége. Elégséges számú orvos, asszisztens és egészségügyi személyzet nélkül a kórházak nem működhetnek teljes kapacitással, a rendszerben dolgozókra nehezedő nyomás pedig egyre nagyobb lesz” – idézte a közlemény Cseke Attila ügyvivő egészségügyi minisztert.