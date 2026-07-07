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Két veszélyes fával kevesebb a csíkszeredai központi parkban

Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.

Székelyhon

2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50

2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.

Székelyhon

2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50

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Az újabb fakidőlések elkerülése érdekében vágatott ki két öreg fűzfát a központi parkban a csíkszeredai városvezetés kedden délelőtt. Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere előzetesen jelezte, hogy

a beavatkozásra a közbiztonság érdekében volt szükség, hogy megelőzzék a viharok okozta esetleges fadőléseket és baleseteket.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A kivágott fák helyett vörös tölgyeket ültetnek a közeljövőben az alpolgármester elmondása szerint.

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Mint ismert, a csütörtöki vihar következtében fa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Szerencsére senki nem sérült meg, a kidőlt fa feldarabolásában pedig a tűzoltóság és az önkormányzat munkatársai segítettek. A mostani fakivágással az ilyen esetek elkerülése a cél.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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