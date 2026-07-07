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Két veszélyes fával kevesebb a csíkszeredai központi parkban Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket. Székelyhon 2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50 2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50

Fotó: Borbély Fanni

Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.

Székelyhon 2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50

Az újabb fakidőlések elkerülése érdekében vágatott ki két öreg fűzfát a központi parkban a csíkszeredai városvezetés kedden délelőtt. Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere előzetesen jelezte, hogy

a beavatkozásra a közbiztonság érdekében volt szükség, hogy megelőzzék a viharok okozta esetleges fadőléseket és baleseteket.

Fotó: Borbély Fanni

A kivágott fák helyett vörös tölgyeket ültetnek a közeljövőben az alpolgármester elmondása szerint. Hirdetés korábban írtuk Csíkszeredára is lecsapott a vihar Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer. Mint ismert, a csütörtöki vihar következtében fa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Szerencsére senki nem sérült meg, a kidőlt fa feldarabolásában pedig a tűzoltóság és az önkormányzat munkatársai segítettek. A mostani fakivágással az ilyen esetek elkerülése a cél.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni