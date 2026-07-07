Két veszélyes fával kevesebb a csíkszeredai központi parkban

Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.
2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50
2026. július 07., 11:502026. július 07., 11:50
Fotó: Borbély Fanni
Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.
Az újabb fakidőlések elkerülése érdekében vágatott ki két öreg fűzfát a központi parkban a csíkszeredai városvezetés kedden délelőtt. Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere előzetesen jelezte, hogy
Fotó: Borbély Fanni
A kivágott fák helyett vörös tölgyeket ültetnek a közeljövőben az alpolgármester elmondása szerint.
Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
Mint ismert, a csütörtöki vihar következtében fa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Szerencsére senki nem sérült meg, a kidőlt fa feldarabolásában pedig a tűzoltóság és az önkormányzat munkatársai segítettek. A mostani fakivágással az ilyen esetek elkerülése a cél.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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