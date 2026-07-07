Eljött a nap, közzétették az érettségi-eredményeket

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A vizsgázók kérésre és egy szülő/törvényes képviselő jelenlétében megtekinthetik a kijavított dolgozatukat. A dolgozat megtekintése nem feltétele az óvás benyújtásának és nem is teszi kötelezővé azt – ismerteti az Agerpres.