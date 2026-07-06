Kevesebbet vásárolunk, ez pedig már uniós szinten is meglátszik

Fotó: Borbély Fanni
Az Európai Unióban 1,9 százalékkal, az euróövezetben 1,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához képest, Romániában viszont csökkent a lakossági fogyasztás.
2026. július 06., 15:432026. július 06., 15:43
2026. július 06., 15:432026. július 06., 15:43
A Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közzétett adatok szerint az ezeket szolgáltató tagállamok közül a legjelentősebb növekedést Cipruson (3,7 százalék), Luxemburgban (3,6) és Lengyerlországban (2,4) regisztrálták, míg
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint január és május között a nyers adatok szerint 5,5 százalékkal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 5,3 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában 2025 első öt hónapjához képest – ismerteti az Agerpres.
Áprilishoz viszonyítva májusban a nyers adatok szerint 1,2 százalékos, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 1,3 százalékos forgalomnövekedést regisztráltak.
Iratok nélkül érkeztek Maros megyébe azok a gondozottak, akik korábban Bihar megyei szociális intézményekben éltek. A szakigazgatóság szakemberei próbálják kideríteni, hogy honnan származnak és milyen betegségeik vannak.
Változékony időjárásra készülhetünk a következő két hétben Erdélyben: a hét közepén jelentősen visszaesik a hőmérséklet, majd ismét melegedés kezdődik. Csapadékra és zivatarokra mindkét héten több alkalommal is számítani lehet.
Megelőző egyezségi eljárást kért a kézdivásárhelyi Secuiana nadrággyár a csődeljárás elkerülése érdekében. A cég tavaly történelmi forgalmat ért el, mégis több mint 10 millió lejes veszteséget könyvelt el, miközben adóssága 23,6 millió lejre nőtt.
A politikai pártok közötti párbeszéd az egyetlen út egy teljes jogkörrel rendelkező kormány megalakításához – jelentette ki Csoma Botond. Az RMDSZ a képviselőházi frakció vezetője szerint a jelenlegi konfliktusok csak az AUR erősödését segítik.
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, hétfőn felszólítást intézett Nicușor Dan államfőhöz, hogy nevezzen meg egy miniszterelnök-jelöltet.
A közlekedési minisztérium hétfőn közzétett Facebook-oldalán egy űrlapot, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat – közölte a közösségi oldalán Radu Miruță.
Az első félévben 0,3 százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos időszakában, a száz százalékban elektromos autók szegmensében 76,6 százalékos növekedést jegyeztek éves összevetésben.
Az év első öt hónapjában tovább mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom Romániában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Idén immár negyedik alkalommal végeztek szívtranszplantációt Marosvásárhelyen, egy 45 éves nőnek adva új esélyt az életre. A donor egy 38 éves nő volt, a szervet Jászvásárról hozták helikopterrel.
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