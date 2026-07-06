Kevesebbet vásárolunk, ez pedig már uniós szinten is meglátszik

Az Európai Unióban 1,9 százalékkal, az euróövezetben 1,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához képest, Romániában viszont csökkent a lakossági fogyasztás.

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A Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közzétett adatok szerint az ezeket szolgáltató tagállamok közül a legjelentősebb növekedést Cipruson (3,7 százalék), Luxemburgban (3,6) és Lengyerlországban (2,4) regisztrálták, míg

a legjelentősebb csökkenés Romániában (-4 százalék), Észtországban (-0,5) és Belgiumban (-0,4) volt.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint január és május között a nyers adatok szerint 5,5 százalékkal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 5,3 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában 2025 első öt hónapjához képest – ismerteti az Agerpres.

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Áprilishoz viszonyítva májusban a nyers adatok szerint 1,2 százalékos, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 1,3 százalékos forgalomnövekedést regisztráltak.