Súlyos kvadbaleset a Kelemen-havasokban

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A Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy kvaddal közlekedő személy szenvedett balesetet. A helyszínre a hegyimentő-szolgálat egysége, valamint a dédai tűzoltóság SMURD-egysége vonult ki, hogy elsősegélyben részesítsék az áldozatot.

A sérülések súlyossága miatt a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, hogy kórházba szállítsa az áldozatot.