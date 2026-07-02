Elvágnák a gordiuszi csomót: egyszerűbbé válhat az építkezés Csíkszeredában

Több olyan övezeti rendezési tervet fogadnak el nemsokára Csíkszeredában, amelyek kiterjedt övezetekben, a város több peremvidékén egyszerűsítik, könnyítik majd az építkezést, beépíthető területeket biztosítva.

Kovács Attila 2026. július 02., 07:362026. július 02., 07:36

Számos övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítését kezdeményezte évekkel ezelőtt a csíkszeredai önkormányzat annak érdekében, hogy

a város számára a fejlesztésekhez, építkezésekhez szükséges szabályozásokat egységesen tudják biztosítani.

Hirdetés Ezek közül már többet el is fogadott az önkormányzati képviselő-testület, így a Szék útja – Park Hotel nevet viselő, Csíksomlyót érintő, a zsögödi városrész számára készült dokumentációt, a Nagy Laji dombja 2. számút, amelyhez az új ANL-lakások építése miatt is szükség volt. De készült PUZ a nyugati ipari övezet, az északi peremvidéken fekvő Nagy Rét számára is, ahol sport- és szabadidős tevékenység céljaira szánt terület, illetve egy összekötő út kialakítására is lesz lehetőség.

A Rét utca mentén ugyanakkor egy 92 hektáros területre készült rendezési terv ipari park létrehozása céljából biztosít beltelkesítést.

korábban írtuk Lassan haladnak az övezeti rendezési tervek elkészítései Csíkszeredában Nem halad zökkenőmentesen a csíkszeredai önkormányzat által kezdeményezett kilenc övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítésének folyamata, amelyekre szükség van a további fejlesztések, építkezések miatt. Mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta,

nemsokára újabb rendezési terveket fogad el az önkormányzat, amelyek előnyt, könnyítést jelentenek az építkezők számára.

Ilyen a Nagy Laji dombja 2. számú PUZ, ez 33 hektáros területre terjed ki, a Nagymező utca környékén a Fűzhát és a Barátok kertje, amelyek mind a beépíthetőség szempontjából jelentenek előrelépést. Ezeket júliusban tervezik elfogadni,

ősszel pedig várhatóan a város központi övezete számára készülő rendezési terv is véglegessé válik.

A szécsenyi városrészre vonatkozó PUZ ugyanakkor ősz végén, tél elején kerülhet elfogadás céljából az önkormányzati képviselő-testület elé. Utóbbi

az üdülőövezeti besorolást lakóövezetté alakítja, akadálytalanná téve ott az építkezést.

Ezzel idén lezárul az önkormányzat által több éve elindított folyamat, hogy részletes urbanisztikai szabályozásokat tartalmazó övezeti rendezési tervek készüljenek. A polgármester hangsúlyozta, ezeknek köszönhetően a Tanorok, a Nagymező utca, és a Nagy Laji dombja környéke, valamint Szécseny teljes egészében beépíthetővé válik a beltelkes övezetekben. Ott

bárki tud építkezni, nem kell saját rendezési terveket készíttetnie, a szabályzatot figyelembe véve haladhat, és elég kiváltania az építkezési engedélyt.