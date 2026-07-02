Elvágnák a gordiuszi csomót: egyszerűbbé válhat az építkezés Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Több olyan övezeti rendezési tervet fogadnak el nemsokára Csíkszeredában, amelyek kiterjedt övezetekben, a város több peremvidékén egyszerűsítik, könnyítik majd az építkezést, beépíthető területeket biztosítva.
Számos övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítését kezdeményezte évekkel ezelőtt a csíkszeredai önkormányzat annak érdekében, hogy
Ezek közül már többet el is fogadott az önkormányzati képviselő-testület, így a Szék útja – Park Hotel nevet viselő, Csíksomlyót érintő, a zsögödi városrész számára készült dokumentációt, a Nagy Laji dombja 2. számút, amelyhez az új ANL-lakások építése miatt is szükség volt. De készült PUZ a nyugati ipari övezet, az északi peremvidéken fekvő Nagy Rét számára is, ahol sport- és szabadidős tevékenység céljaira szánt terület, illetve egy összekötő út kialakítására is lesz lehetőség.
Nem halad zökkenőmentesen a csíkszeredai önkormányzat által kezdeményezett kilenc övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítésének folyamata, amelyekre szükség van a további fejlesztések, építkezések miatt.
Mint Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta,
Ilyen a Nagy Laji dombja 2. számú PUZ, ez 33 hektáros területre terjed ki, a Nagymező utca környékén a Fűzhát és a Barátok kertje, amelyek mind a beépíthetőség szempontjából jelentenek előrelépést. Ezeket júliusban tervezik elfogadni,
A szécsenyi városrészre vonatkozó PUZ ugyanakkor ősz végén, tél elején kerülhet elfogadás céljából az önkormányzati képviselő-testület elé. Utóbbi
Ezzel idén lezárul az önkormányzat által több éve elindított folyamat, hogy részletes urbanisztikai szabályozásokat tartalmazó övezeti rendezési tervek készüljenek.
A polgármester hangsúlyozta, ezeknek köszönhetően a Tanorok, a Nagymező utca, és a Nagy Laji dombja környéke, valamint Szécseny teljes egészében beépíthetővé válik a beltelkes övezetekben. Ott
Ő úgy látja, ezek a városképi szinten rendezett övezetek hosszú időre biztosítani tudják az építkezési helyszíneket Csíkszeredában, a kertvárosi részek tekintetében egy igen jelentős növekedést hozva. Hozzátette, várhatóan érezhető lesz a telekárak normalizálódása, és meg lesz spórolva az a kényszerhelyzet, hogy néhány szomszédnak társulnia kelljen annak érdekében, hogy építkezni tudjanak.
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