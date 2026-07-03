Válság a tejiparban: sokszor a moslékban végzi a többletmennyiség

A termelők és a feldolgozók is nehéz időszakot élnek meg a tejiparban, az ágazatot sújtó válság okai összetettek, és általános megoldás sincs a helyzetre. Hargita megyében több ezerrel csökkent a tehénállomány – a hegyvidéken súlyosabbak a problémák.

Széchely István 2026. július 03., 07:592026. július 03., 07:59

Egyre gyakoribbak a panaszok a tej felvásárlási árának a drasztikus csökkenésére, főleg a kis tejtermelő gazdaságok tulajdonosai részéről. Hirdetés A tavalyi felvásárlási árhoz képest az idei esetenként akár 60-70 százalékkal is kisebb, sok kisgazda szerint ez már a termelési költségeket sem fedezi, azok ugyanis eközben nőttek, hiszen

emelkedtek az üzemanyagárak, drágult az áram, nőtt az infláció, ami minden más költségre is kihatott.

Nagyon is jogosak a gazdák panaszai, ugyanis a tavalyi 2,4 lejes literenkénti felvásárlási ár 30-40 százalékkal csökkent, sőt, előfordulnak 1 lej alatti árak is – számszerűsítette a drasztikus árzuhanást Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.

Olyan községek is vannak, ahol már egyáltalán nem veszik át a tejet az addigi felvásárlók. A költségek persze nőttek, és egy ilyen mértékű felvásárlásiár-esés teljesen feljogosítja a gazdákat arra, hogy elégedetlenek legyenek, valamint, hogy akár döntést is hozzanak a felszámolás irányában.

Persze, ez nem egyszerű dolog, és hosszan kell mérlegelni azt, hogy milyen irányban folytatják. Most a hízlalás és az utódok megtartása van folyamatban, így a tejelő tehenek alá is borjakat raknak, és a húsértékesítés felé mozdult el a tejtermelő gazdatársadalom” – fogalmazott.

Fotó: Orbán Orsolya

Makrogazdasági okai vannak a problémának, tehát országos, vagy akár

uniós szintű jelenség a piac tejjel való túltelítődése, aminek az a következménye, hogy az érvényesül, aki olcsóbban tud értékesíteni.

Az ipari mezőgazdaságból származó tejeknek, amelyek akár más EU-tagállamokból is érkezhetnek a feldolgozókhoz, más az ára is.

A síkvidéken termelt tej árával a Hargita megyei tejgazdaságokból származó tej nem igazán tudja felvenni a versenyt, ugyanis hegyvidéken a termelési költségek általában nagyobbak.

Hargita megyében a legnagyobb tejtermelő gazdaságokban nagyjából 250 fejőstehenet tartanak, de EU-s szinten még ezek is kistermelőknek számítanak. Ha még ezek sem bírnak megmaradni a piaci versenyben, akkor gazdasági számításokat kell végezni és döntést hozni a folytatás irányáról, megelőzni a nagyobb problémákat – ezt tanácsolják minden érintettnek – mondta Romfeld Zsolt. A piac elsősorban nem minőséget kér Itt a havasi legelők által kínált lehetőségeket kell kihasználni, de ez gazdasági értelemben szinte lehetetlen. A minőséget tekintve versenyképes az itteni tej, ám a piac sajnos nem ezt kéri. A biominősítés jó dolog, és Hargita megye esetében jó minőségű termékekről beszélhetünk, ám a minősítési költségek nem térülnek meg. Ugyan

mindenki jó minőségű termékeket szeretne fogyasztani, de erre nem áldozna többet, mint az ipari mezőgazdaságból származó termékekre

– válaszolta kérdésünkre a mezőgazdasági igazgatóság vezetője. A leghatékonyabban és a legpiacképesebben kell termelni, minimalizálni a költségeket, maximalizálni a termelést, a jövedelmet és a minőséget. Optimalizálni kell, de még így is nagy kihívások előtt állnak a tejtermelők Hargita megyében – mondta a lehetséges kiúttal kapcsolatban. Ráadásul e tekintetben nincs egységes megoldás,

minden gazdaságban egyedi elemzést kell végezni, mert nem egyformák a problémák, az adottságok, és a jövedelmet biztosító források összetétele sem.

Az elemzésben az igazgatóság és más szervezetek is tudnak segíteni a gazdáknak, de tapasztalatuk szerint az érintettek többsége már túl későn kér segítséget. Az optimalizálás a kisgazdaságokban – amiből sok van Hargita megyében – a legnehezebb, ugyanis azok esetében arányaiban nagyok a tejbegyűjtési költségek, hiszen ők arányaiban kis mennyiségű tejet értékesítenek.

Fotó: Orbán Orsolya

A feldolgozók túlélő üzemmódban működnek Nehéz helyzetben vannak a tejfeldolgozók is, és ez még jobban elmélyíti a problémát. István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője érdeklődésünkre az élelmiszeripari ellátási lánc másik végéről kezdte szétszálazni a kialakult helyzetet.

A tejfeldolgozók keresletcsökkenéssel küszködnek, visszaestek az eladások a vásárlóerő csökkenése miatt, ami a gazdasági helyzettel, inflációval, drágulásokkal magyarázható.

Eközben a termékeik előállítása nagyon megdrágult, hiszen emelkedett a gáz és az elektromos áram ára is – ezek pedig alapvető energiaforrások a tejfeldolgozóknál –, de nőttek a munkabérek és más költségek is. Ha mindezek hatását és az eladások visszaesését számításba veszik, nem meglepő, hogy

nem marad más választásuk, mint olyan forrásokat keresni, ahonnan olcsóbban, nagyobb mennyiségben, stabil minőségű alapanyagot tudnak vásárolni

– részletezte a tejimport okait a megyei élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője. „Egy tejgyárnak nem mindegy, hogy hoz 20 ezer liter tejet, aminek tudja, hogy mennyi a zsírtartalma, csírasejtszáma, vagy állandóan kell mérje azt. Ha egy nagy farmról bevesz több ezer liter tejet, akkor is csak egy-egy mérést, egy minőségi és egy mikrobiológiai mérést kell végezzen.” Ezzel szemben ugyanazt a mennyiséget csak több tejcsarnokból tudja összegyűjteni, csarnokonként 10-15 gazdától, ami ugyanennyi tejpróbát jelent, pontosabban

havonta egy alkalommal két-két tejpróbát minden kisgazdaságból érkező tej esetében, és ezeket saját költségén kell elvégezze a tejfeldolgozó

– magyarázta. A kisgazdaságokból tehát költséges begyűjteni a tejet, a minőségi és mikrobiológiai próbák mutatói is nagyobb ingadozást mutatnak – noha a fizikai, kémiai tulajdonságai jók ezeknek a tejeknek –, és gyakran a mennyiség sem állandó, például azért, mert

péntekenként egy-egy gazda a városi klienseinek adja el flakonban a tej egy részét, mert többet kap érte, mint a feldolgozótól.

Emiatt a gyárak a közepes és nagytermelőket részesítik előnyben, a kistermelőkről pedig lemondanak. Ezért is van hátrányosabb helyzetben Hargita megye az ország más részeihez képest, és ezért volt István Róbert szerint nagy pofoncsapás a megye számára a csíkszeredai tejgyár bezárása, ugyanis

a felvásárló azt követően már csak a nagyobb gazdaságoktól szállította el a tejet.

Fotó: Haáz Vince

Több ezerrel csökkent a fejőstehén-állomány A romló tejpiaci körülmények hatása már megmutatkozott Hargita megyében. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a megyében a szarvasmarha-állomány, 2021-ben már 80 000 fölött volt ez a szám, az azt követő években pedig mintegy 100 000-re nőtt. Ez a trend azonban megfordult, és

az állomány több ezerrel csökkent: a legutóbbi állatszámláson már csak 94 000 egyedet számláltak, és a most zajló számlálás eredménye szinte biztosan még kisebb lesz

– véli István Róbert. Azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem a húsmarhák száma csökkent, hanem a tejelő teheneké. A nehézségek ugyanakkor abban is megmutatkoznak, hogy miközben korábban

mintegy 70-30 százalékos volt a fejőstehenek és húsmarhák részaránya az állományban, mára szinte ugyanannyi húsmarha van a megyében, mint amennyi tejelő szarvasmarha

– tudtuk meg a megyei főállatorvostól. Ezt a tendenciát ma már egy másik probléma is gyorsítja, a munkaerőhiány. Ez miatt a juhállomány és az esztenák száma is olyan drasztikusan csökken, hogy

maholnap már csak múzeumban fogunk juhsajtot látni

– mondta István Róbert. Nincs ugyanis aki megfejje az állatokat naponta háromszor, kint aludjon az esztenán, és alkalmanként „még a medvével is megverekedjen”. Ezért egyre inkább jellemző, hogy „a bárányokat bent hagyják a juhok alatt”, ott, ahol még egyáltalán tartanak juhokat.

A legelőket viszont le kell födni állatokkal, azok viszont egyre inkább húsmarhák, ahogyan az az állomány megoszlására vonatkozó adatokból is kikövetkeztethető.

Fotó: Haáz Vince

A többletmennyiséget már nem veszik át a feldolgozók A tejtermelésben a romló gazdasági és piaci körülmények miatt megjelent egy másik, a helyzetet tovább súlyosbító probléma is: a feldolgozók még a nagytermelőktől sem veszik már át a többletmennyiségeket, csak annyit, amennyire szerződtek.

A feldolgozók túlélő üzemmódban működnek, a nagygazdaságok pedig azért buknak be, mert a tejgyár leszerződött mondjuk négyezer liter tejet naponta, de ha a gazdaság most, a szezonban előállít hétezret, abból háromezer litert nem visz el a tejgyár.”

Szerencsére – folytatta István Róbert – vannak olyan gazdaságok, ahol előrelátók voltak, és amikor lehívták az uniós pénzeket, pályáztak kis feldolgozók létrehozásához szükséges finanszírozásra is, így a megmaradó tejmennyiséget fel tudják dolgozni. „Egy sajtot minimum egy évet lehet érlelni. Ez olyan, mintha a tejet hosszú távra befektetné.

Nem mindegy, hogy a disznóknak kell odatölteni, vagy a kanálisba kiereszteni, vagy készíteni tud belőle érlelt sajtot, leviszi a pincébe, és aztán csak eljön egy jobb időszak, amikor a vásárokban el tudja adni”

– mondta. Ez jelenthetné a túlélés lehetőségét most a közepes és nagygazdaságok számára. „Ott voltak a pályázati lehetőségek…” A kisgazdaságok helyzetére is van jobb megoldás, mint az önállóan történő küszködés. Számos településen ugyanis szarvasmarhatartó egyesületek működnek, amelyek

átvállalják a tesztelést és a termelőket tömörítve kötnek megállapodást a feldolgozókkal, így a tehéntartó kisgazdák jobb alkupozícióba kerülnek a feldolgozókkal folytatott tárgyalásokon.

A gondot viszont az jelenti a nagyobb gazdaságok és gazdatömörülések esetében is, hogy fejlesztések hiányában nem tudják feldolgozni a nehezen eladható tejmennyiségeket.

Fotó: Veres Nándor

„Ott voltak a pályázati lehetőségek. Lehetett tudni, hogy az a helyzet nem fog örökké tartani.

Lehetett tudni, hogy eljön az az idő, amikor nem fognak benyitni a kapun, hogy megkérdezzék, van-e eladó tej, hanem tenniük kell azért, hogy a tejet fel tudják dolgozni. Sok szarvasmarhatartó egyesület van az országban, amelyek megértették ezt, pályáztak és tejfeldolgozókat csináltak.

De vannak a megyében is, például a szépvízi Csengő tejfeldolgozó, vagy a keresztúri tejgyár. Igaz, vannak nehéz időszakok, amikor nekik is nehéz, de működnek. És vannak jobb időszakok, amikor behozzák a kiesést, és a gazdák tudják, hogy miért termelnek. Ezek élő példák, és ezeket kellene követni. Nem azt csinálni, hogy összeállunk húszan, csinálunk egy tejcsarnokot, és várjuk, hogy valaki elviszi-e a tejet. Mert ha jön is valaki, azt mondja, hogy ad érte 60 banit, és ha jó, jó, ha nem, akkor viszontlátásra. És erről tudtunk már tíz éve is,

csak mondogattuk magunknak, hogy még az idén hátha nem, de most eljött az az idő, és nem vagyunk felkészülve”

– nehezményezte a helyzetet a megyei főállatorvos.

Erős költségoptimalizálás, fejlesztés, gépesítés, a kisgazdaságok esetében pedig az egyesületekben rejlő lehetőségek maximális kihasználása jelentheti a túlélést tejiparban Fotó: Veres Nándor

Az ilyen jellegű fejlesztésekre azért nagy szükség lenne Hargita megyében, mert tejtermelők mintegy 60-70 százalékát továbbra is a kis és közepes méretű gazdaságok teszik ki. Közülük a legkisebb termelők egy része – akik nem a tejcsarnokokba viszik a tejet –, azaz

mintegy 100-an őstermelőként, direkt eladási engedéllyel közvetlenül a fogyasztóknak adják el a tejet.

A közepes méretű gazdaságok önállósodott része vasteheneket működtet a városokban, de most már falvakban is. A nagygazdaságok részaránya csak mintegy 30 százalékos a tejtermelők körében. Tíz tejfeldolgozó működik Hargita megyében, ezek közül négy nagyobb, három-három pedig közepes és kicsi, és amint azt István Róberttől megtudtuk, utóbbiaknak nincs akkora kapacitása, hogy meg tudjanak „menteni” egy-egy térséget, azaz át tudják venni a tejet azoktól a kisgazdaságoktól, amelyekről a nagy felvásárlók már nem viszik el a tejet.