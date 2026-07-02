Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában

Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.

Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.

Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.

Korodi Attila, Csíkszeda polgármestere arról posztolt, hogy több helyszínen, többek között a csíkszeredai központi parkban is szükség volt a tűzoltók beavatkozására a vihar miatt kidőlt fák miatt. Emellett a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék több helyen villámárvizeket okozott, a kialakult helyzeteknél pedig a Harviz Rt. egységei avatkoztak be.