Rövid időre a víz lett az úr Csíkszeredában

Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.
2026. július 02., 19:352026. július 02., 19:35
2026. július 02., 21:012026. július 02., 21:01
Fotó: Borbély Fanni
Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.
2026. július 02., 19:352026. július 02., 19:35
2026. július 02., 21:012026. július 02., 21:01
Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila, Csíkszeda polgármestere arról posztolt, hogy több helyszínen, többek között a csíkszeredai központi parkban is szükség volt a tűzoltók beavatkozására a vihar miatt kidőlt fák miatt. Emellett a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék több helyen villámárvizeket okozott, a kialakult helyzeteknél pedig a Harviz Rt. egységei avatkoztak be.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
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