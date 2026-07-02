Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez

Fotó: Balánbánya Polgármesteri Hivatala
Elpusztult az a nagyméretű medve, amely egy hónapja jószágokat pusztított Balánbányán, és csütörtök hajnalban ismét visszatért egy portára. A vadászok rálőttek az agresszív állatra, amely elmenekült, de reggel a vérnyomok alapján megtalálták a tetemét.
2026. július 02., 10:522026. július 02., 10:52
2026. július 02., 10:572026. július 02., 10:57
Először egy hónapja okozott gondokat a nagytermetű medve egy balánbányai esztenán, ahol két disznót is megölt – tudtuk meg Gheorghe Iojibantól, Balánbánya polgármesterétől. A példány ráadásul két napja ismét feltűnt a településen: ezúttal egy udvarra tört be, ahol újabb disznót, majd egy juhot is elpusztított.
A nagyvad éhsége nem csillapodott, hiszen csütörtökön hajnali három óra körül ismét visszatért egy balánbányai portára – folytatta az elöljáró. A bejelentés nyomán a csendőrség, a polgármesteri hivatal és a vadásztársulat munkatársai is a helyszínre siettek, ahol egy nagyon agresszív medvét találtak.
Fotó: Balánbánya Polgármesteri Hivatala
Ez esetben már nem volt mit tenni, a kilövés mellett döntöttek. A lövések el is dördültek a vadászpuskából, de a sebzett nagyvad elmenekült a helyszínről. A vadászok a vérnyomokat követve találták meg reggel az egyed immár élettelen testét, amely menekülés közben egy nagy támfalra is felmászott.
Fotó: Balánbánya Polgármesteri Hivatala
A helyszíni mérések során kiderült, hogy
Az elöljáró hangsúlyozta, ő nincs a medvék ellen, de ez esetben nem volt mit tenni, hiszen veszélyben voltak a lakók, ő pedig az emberek biztonságát mindennél fontosabbnak tartja.
A medve tetemét végül csütörtökön reggel elszállították a helyszínről.
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