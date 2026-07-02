Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez

Elpusztult az a nagyméretű medve, amely egy hónapja jószágokat pusztított Balánbányán, és csütörtök hajnalban ismét visszatért egy portára. A vadászok rálőttek az agresszív állatra, amely elmenekült, de reggel a vérnyomok alapján megtalálták a tetemét.

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Először egy hónapja okozott gondokat a nagytermetű medve egy balánbányai esztenán, ahol két disznót is megölt – tudtuk meg Gheorghe Iojibantól, Balánbánya polgármesterétől. A példány ráadásul két napja ismét feltűnt a településen: ezúttal egy udvarra tört be, ahol újabb disznót, majd egy juhot is elpusztított.

Csak a talpa 25 centiméteres volt

A nagyvad éhsége nem csillapodott, hiszen csütörtökön hajnali három óra körül ismét visszatért egy balánbányai portára – folytatta az elöljáró. A bejelentés nyomán a csendőrség, a polgármesteri hivatal és a vadásztársulat munkatársai is a helyszínre siettek, ahol egy nagyon agresszív medvét találtak.