Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nagy mennyiségű csapadék zúdult Udvarhelyre, több helyen állt a víz – fotókon mutatjuk

Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esett csütörtök délután Székelyudvarhelyen, több utcán megállt a víz, néhányan pedig áramkimaradást is jeleztek.

Székelyhon

2026. július 02., 16:102026. július 02., 16:10

2026. július 02., 16:322026. július 02., 16:32

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esett csütörtök délután Székelyudvarhelyen, több utcán megállt a víz, néhányan pedig áramkimaradást is jeleztek.

Székelyhon

2026. július 02., 16:102026. július 02., 16:10

2026. július 02., 16:322026. július 02., 16:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le Székelyudvarhelyen: alig egy óra leforgása alatt több utcán megállt a víz, mivel

a csatornahálózat nem tudta kellő ütemben elvezetni a hirtelen lezúduló esőt.

Az eső mostanra elállt, a város néhány pontjáról azonban áramkimaradásokat jeleztek.

Hirdetés
• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Csütörtök délutánig három, beavatkozásra volt szükség Udvarhelyszéken a kedvezőtlen időjárás miatt, Korondon, Tekerőpatakon és Szentegyházán – tájékoztatott kérdésünkre a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Az említett helyszíneken a helyi önkéntes tűzoltóegységek avatkoztak be.

Frissítés

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere is reagált egy bejegyzésben a kialakult helyzetre. Mint írja, a városháza munkatársai és a helyi rendőrség folyamatosan dolgoznak a helyszíneken, hogy mielőbb elhárítsák a kialakult gondokat.
Arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben olyan helyszínt észlelnek, ahol sürgős beavatkozásra van szükség, értesítsék a helyi rendőrséget a 0266 212 210-es telefonszámon, szükséghelyzet esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Két tinédzsert gázolt halálra egy tolatómozdony
Most érkezett el az ideje a Parajdi SK-nak, meg is nyerték az Udvarhely körzetit
Mikes-leszármazott és Secuiana-vezető is érintett lehet a 9,2 millió lejes háromszéki büntetőügyben
Szalay duplájával nyert az FK Csíkszereda az ausztriai edzőmérkőzésén
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Székelyhon

Vérnyomok vezettek a több mint négyszázkilós medve teteméhez
Két tinédzsert gázolt halálra egy tolatómozdony
Székelyhon

Két tinédzsert gázolt halálra egy tolatómozdony
Most érkezett el az ideje a Parajdi SK-nak, meg is nyerték az Udvarhely körzetit
Székely Sport

Most érkezett el az ideje a Parajdi SK-nak, meg is nyerték az Udvarhely körzetit
Mikes-leszármazott és Secuiana-vezető is érintett lehet a 9,2 millió lejes háromszéki büntetőügyben
Krónika

Mikes-leszármazott és Secuiana-vezető is érintett lehet a 9,2 millió lejes háromszéki büntetőügyben
Szalay duplájával nyert az FK Csíkszereda az ausztriai edzőmérkőzésén
Székely Sport

Szalay duplájával nyert az FK Csíkszereda az ausztriai edzőmérkőzésén
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 02., csütörtök

Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben

Évek óta leromlott állapotban van Székelyudvarhelyen a Tábor negyedi kazánház előtti tér, ahol nem csak a kaotikus parkolás, hanem az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. A városvezetés azt ígéri, hogy idén rendet tesznek a helyszínen.

Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben
Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben
2026. július 02., csütörtök

Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben
Hirdetés
2026. július 02., csütörtök

Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését

Őrizetbe vettek egy 61 éves székelyudvarhelyi férfit, aki a gyanú szerint valótlanul jelentette be saját személygépkocsijának eltulajdonítását, miután ittasan balesetett okozott vele – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését
Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését
2026. július 02., csütörtök

Ittasan balesetet okozott, majd hamisan jelentette autója eltűnését
2026. július 01., szerda

Lesz-e új díszelem Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratnál?

Öt évvel ezelőtt bontották el a fáklyát jelképező díszelemet Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratánál – akkor azt ígérték, új szimbólum kerül a helyére, de ez még nem történt meg. Kiderült, miért nem tudtak haladni ez ügyben.

Lesz-e új díszelem Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratnál?
Lesz-e új díszelem Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratnál?
2026. július 01., szerda

Lesz-e új díszelem Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratnál?
2026. július 01., szerda

Medvehelyzet Székelyudvarhelyen: akiket a Bagossy-koncertről hazafelé tartva leptek meg a nagyvadak

Ráijesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal párra Székelyudvarhelyen, miután a Bagossy Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. A Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek.

Medvehelyzet Székelyudvarhelyen: akiket a Bagossy-koncertről hazafelé tartva leptek meg a nagyvadak
Medvehelyzet Székelyudvarhelyen: akiket a Bagossy-koncertről hazafelé tartva leptek meg a nagyvadak
2026. július 01., szerda

Medvehelyzet Székelyudvarhelyen: akiket a Bagossy-koncertről hazafelé tartva leptek meg a nagyvadak
Hirdetés
2026. június 30., kedd

Villámcsapás miatt égett le egy csűr Homoródszentpálon

Villámcsapás okozott tüzet kedden Homoródszentpálon, ahol teljesen leégett egy csűr. A tűzeset a térségre kiadott vörös riasztás idején történt.

Villámcsapás miatt égett le egy csűr Homoródszentpálon
Villámcsapás miatt égett le egy csűr Homoródszentpálon
2026. június 30., kedd

Villámcsapás miatt égett le egy csűr Homoródszentpálon
2026. június 29., hétfő

Össze kell csiszolódniuk az átrendezett székelyudvarhelyi iskoláknak

Együtt kell működniük az iskolahálózati válság rendezésében érintett székelyudvarhelyi iskoláknak, és meg kell előzniük, hogy a kényszerhelyzet újabb gondokat szüljön. A rendezési terv ismertetésekor ezekre a szempontokra is kitértek.

Össze kell csiszolódniuk az átrendezett székelyudvarhelyi iskoláknak
Össze kell csiszolódniuk az átrendezett székelyudvarhelyi iskoláknak
2026. június 29., hétfő

Össze kell csiszolódniuk az átrendezett székelyudvarhelyi iskoláknak
2026. június 29., hétfő

Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen

Megszületett a megoldás a székelyudvarhelyi iskolahálózatot érintő, hetek óta húzódó, indulatokat keltő problémára. Ezt tartják az eddigi legjobbnak az érintett felek.

Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen
Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen
2026. június 29., hétfő

Megvan a megoldás az iskolahálózati krízisre Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. június 26., péntek

„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat

Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.

„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat
„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat
2026. június 26., péntek

„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat
2026. június 24., szerda

Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni

A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.

Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni
Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni
2026. június 24., szerda

Bagossy-láz Udvarhelyen: akár 15 ezren is érkezhetnek, jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni
2026. június 24., szerda

Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen

Komplex urológiai-onkológiai műtétet végeztek nemrég a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban laparoszkópos eljárással. A beavatkozás mérfőldkő nemcsak a helyi kórház, hanem az egész térség számára.

Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen
Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen
2026. június 24., szerda

Különleges daganatműtétet végeztek Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!