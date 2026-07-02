Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esett csütörtök délután Székelyudvarhelyen, több utcán megállt a víz, néhányan pedig áramkimaradást is jeleztek.
2026. július 02., 16:102026. július 02., 16:10
2026. július 02., 16:322026. július 02., 16:32
Fotó: László Ildikó
Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék esett csütörtök délután Székelyudvarhelyen, több utcán megállt a víz, néhányan pedig áramkimaradást is jeleztek.
2026. július 02., 16:102026. július 02., 16:10
2026. július 02., 16:322026. július 02., 16:32
Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le Székelyudvarhelyen: alig egy óra leforgása alatt több utcán megállt a víz, mivel
Az eső mostanra elállt, a város néhány pontjáról azonban áramkimaradásokat jeleztek.
Fotó: László Ildikó
Csütörtök délutánig három, beavatkozásra volt szükség Udvarhelyszéken a kedvezőtlen időjárás miatt, Korondon, Tekerőpatakon és Szentegyházán – tájékoztatott kérdésünkre a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Az említett helyszíneken a helyi önkéntes tűzoltóegységek avatkoztak be.
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere is reagált egy bejegyzésben a kialakult helyzetre. Mint írja, a városháza munkatársai és a helyi rendőrség folyamatosan dolgoznak a helyszíneken, hogy mielőbb elhárítsák a kialakult gondokat.
Arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben olyan helyszínt észlelnek, ahol sürgős beavatkozásra van szükség, értesítsék a helyi rendőrséget a 0266 212 210-es telefonszámon, szükséghelyzet esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Évek óta leromlott állapotban van Székelyudvarhelyen a Tábor negyedi kazánház előtti tér, ahol nem csak a kaotikus parkolás, hanem az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. A városvezetés azt ígéri, hogy idén rendet tesznek a helyszínen.
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