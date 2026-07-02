Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere is reagált egy bejegyzésben a kialakult helyzetre. Mint írja, a városháza munkatársai és a helyi rendőrség folyamatosan dolgoznak a helyszíneken, hogy mielőbb elhárítsák a kialakult gondokat.

Arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben olyan helyszínt észlelnek, ahol sürgős beavatkozásra van szükség, értesítsék a helyi rendőrséget a 0266 212 210-es telefonszámon, szükséghelyzet esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót.