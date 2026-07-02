Nemzetközi együttműködésben lepleztek le pénzügyi csalókat a rendőrök

Román, ukrán, moldáviai rendőrök közösen léptek fel a csalók ellen
Fotó: Maros megyei Rendőrfőkapitányság
Román, illetve ukrajnai bűnözők informatikai és vagyon elleni bűncselekményeit vizsgálta ki egy nemzetközi nyomozócsoport, melynek három Maros megyei rendőr is tagja volt.
A június végén tartott akció során a román, moldovai és ukrán hatóságok Romániában 8, Ukrajnában pedig 17 házkutatási parancsot hajtottak végre.
Ezek közül négy, olyan telefonos ügyfélszolgálati központban (call center) történt, amelyek egy nagyszabású online befektetési csalási ügyhöz kapcsolódtak. A nyomozás tárgya:
Az akciót a Bukaresti Ítélőtábla melletti ügyészség, a Moldovai Köztársaság Szervezett Bűnözés és Különleges Ügyek Elleni Ügyészsége, valamint az Ukrajna Legfőbb Ügyészsége szervezte a román, moldovai és ukrán rendőri szervekkel közösen. A műveletet a EUROJUST koordinálta, míg az EUROPOL szakmai támogatást nyújtott.
A Maros megyei rendőrök részvétele saját nyomozásaik eredményeire épült, amelyeket a partnerországok vizsgálataival összehangolva folytattak. Az információcsere és a nemzetközi együttműködés hozzájárult a bűnszervezet tevékenységének feltárásához és a közös akció sikeréhez.
A rendőrség kéri a lakosságot, hogy:
ne adjanak ki banki adatokat ismeretleneknek
ne telepítsenek távoli hozzáférést biztosító alkalmazásokat állítólagos pénzügyi tanácsadók kérésére
minden esetben ellenőrizzék az online befektetési platformok hitelességét
csalás gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget.
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