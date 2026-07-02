Nemzetközi együttműködésben lepleztek le pénzügyi csalókat a rendőrök

Román, illetve ukrajnai bűnözők informatikai és vagyon elleni bűncselekményeit vizsgálta ki egy nemzetközi nyomozócsoport, melynek három Maros megyei rendőr is tagja volt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Ezek közül négy, olyan telefonos ügyfélszolgálati központban (call center) történt, amelyek egy nagyszabású online befektetési csalási ügyhöz kapcsolódtak. A nyomozás tárgya:

A június végén tartott akció során a román, moldovai és ukrán hatóságok Romániában 8, Ukrajnában pedig 17 házkutatási parancsot hajtottak végre.

Az akciót a Bukaresti Ítélőtábla melletti ügyészség, a Moldovai Köztársaság Szervezett Bűnözés és Különleges Ügyek Elleni Ügyészsége, valamint az Ukrajna Legfőbb Ügyészsége szervezte a román, moldovai és ukrán rendőri szervekkel közösen. A műveletet a EUROJUST koordinálta, míg az EUROPOL szakmai támogatást nyújtott.

A Maros megyei rendőrök részvétele saját nyomozásaik eredményeire épült, amelyeket a partnerországok vizsgálataival összehangolva folytattak. Az információcsere és a nemzetközi együttműködés hozzájárult a bűnszervezet tevékenységének feltárásához és a közös akció sikeréhez.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy: