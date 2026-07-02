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Nemzetközi együttműködésben lepleztek le pénzügyi csalókat a rendőrök

Román, ukrán, moldáviai rendőrök közösen léptek fel a csalók ellen • Fotó: Maros megyei Rendőrfőkapitányság

Román, ukrán, moldáviai rendőrök közösen léptek fel a csalók ellen

Fotó: Maros megyei Rendőrfőkapitányság

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Román, illetve ukrajnai bűnözők informatikai és vagyon elleni bűncselekményeit vizsgálta ki egy nemzetközi nyomozócsoport, melynek három Maros megyei rendőr is tagja volt.

Bodor Tünde

2026. július 02., 20:062026. július 02., 20:06

A június végén tartott akció során a román, moldovai és ukrán hatóságok Romániában 8, Ukrajnában pedig 17 házkutatási parancsot hajtottak végre.

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Ezek közül négy, olyan telefonos ügyfélszolgálati központban (call center) történt, amelyek egy nagyszabású online befektetési csalási ügyhöz kapcsolódtak. A nyomozás tárgya:

befektetési csalás, jogosulatlan informatikai rendszerhozzáférés és megtévesztő pénzügyi műveletek végrehajtása.

Az akciót a Bukaresti Ítélőtábla melletti ügyészség, a Moldovai Köztársaság Szervezett Bűnözés és Különleges Ügyek Elleni Ügyészsége, valamint az Ukrajna Legfőbb Ügyészsége szervezte a román, moldovai és ukrán rendőri szervekkel közösen. A műveletet a EUROJUST koordinálta, míg az EUROPOL szakmai támogatást nyújtott.

A Maros megyei rendőrök részvétele saját nyomozásaik eredményeire épült, amelyeket a partnerországok vizsgálataival összehangolva folytattak. Az információcsere és a nemzetközi együttműködés hozzájárult a bűnszervezet tevékenységének feltárásához és a közös akció sikeréhez.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy:

  • ne adjanak ki banki adatokat ismeretleneknek

  • ne telepítsenek távoli hozzáférést biztosító alkalmazásokat állítólagos pénzügyi tanácsadók kérésére

  • minden esetben ellenőrizzék az online befektetési platformok hitelességét

  • csalás gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget.

Külföld Belföld
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