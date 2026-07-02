Az utóbbi hetekben több kiskorú is baleset áldozata lett, amelyek elkerülhetőek lettek volna. A rendőrség a kellő óvatosság és körültekintés fontosságát hangsúlyozza a szülők számára.

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Május végén 13 éves, elektromos rolleren közlekedő kislányt ütött el egy autós Háromszéken. A kislány úgy kelt át egy zebrán, hogy közben nem szállt le a rollerről.

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Júniusban Kézdivásárhelyen egy 7 éves bicikliző kisfiú sérült könnyebben, mikor óvatlanul kelt át az úton. Egy másik 6 éves fiút Berecken a 11-es országúton ütöttek el, szintén jelzetlen helyen való szabálytalan átkelés következtében.