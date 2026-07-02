Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Az utóbbi hetekben több kiskorú is baleset áldozata lett, amelyek elkerülhetőek lettek volna. A rendőrség a kellő óvatosság és körültekintés fontosságát hangsúlyozza a szülők számára.
2026. július 02., 17:572026. július 02., 17:57
2026. július 02., 21:032026. július 02., 21:03
Május végén 13 éves, elektromos rolleren közlekedő kislányt ütött el egy autós Háromszéken. A kislány úgy kelt át egy zebrán, hogy közben nem szállt le a rollerről.
Júniusban Kézdivásárhelyen egy 7 éves bicikliző kisfiú sérült könnyebben, mikor óvatlanul kelt át az úton. Egy másik 6 éves fiút Berecken a 11-es országúton ütöttek el, szintén jelzetlen helyen való szabálytalan átkelés következtében.
Az autóban például fontos a megfelelő magasságú, a gyermek korához és súlyához való gyermekülés használata, a felnőttekre méretezett biztonsági öv pedig egy esetleges balesetben nemhogy óvná a gyermeket, de súlyos sérülést is okozhat.
Az autóban éppúgy mint a gyalogos közlekedésben, a felnőtt viselkedése a mérvadó a gyermek számára, a biztonsági öv mellőzése, a vezetés közbeni telefonhasználat azt üzeni a gyermeknek, a szabályok áthághatók, mellőzhetők – közli a rendőrség.
Román, illetve ukrajnai bűnözők informatikai és vagyon elleni bűncselekményeit vizsgálta ki egy nemzetközi nyomozócsoport, melynek három Maros megyei rendőr is tagja volt.
Nagy mennyiségű csapadék hullt rövid időintervallum leforgása alatt Csíkszeredában és környékén csütörtök délután. A nagy mennyiségű csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a vízelvezető rendszer. Fotókon mutatjuk a vihar utáni állapotokat.
Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő csütörtökön kijelentette, hogy az üzemanyagárak várhatóan a következő napokban csökkenni kezdenek, amint a vállalatok elkezdik eladni az alacsonyabb áron vásárolt készleteket.
Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
Udvarokat, pincéket árasztott el a nagy mennyiségű esővíz a csütörtök délutáni felhőszakadás következtében Udvarhelyszéken.
A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,6 százaléka vett részt csütörtökön a szaknak megfelelő választható tantárgyból tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.
A minap történt, közfelháborodást keltő kutyabántalmazás ügyében újabb információkat kaptunk az azt nyilvánosságra hozó, Forró Bélától: nem a kutya gazdája a hibás, vagy nem úgy, ahogy első pillantásra gondolni lehetne.
Az Európai Unióban (EU) 5,1 százalékkal, az euróövezetben 4,7 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2026 első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint elfogadhatatlanul magas a gázolaj ára Romániában.
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lép érvénybe csütörtökön délelőtt tíz órától Románia egész területén.
szóljon hozzá!