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Szétzúzta a vihar a Tatár-dombi kápolnát Hatalmas erővel csapott le a szélvihar a Gyergyószárhegy határában álló kapolnára kedden délután. A vihar teljesen megrongálta a szabadtéri létesítményt. Gergely Imre 2026. június 30., 17:192026. június 30., 17:19 2026. június 30., 17:242026. június 30., 17:24

Fotó: Gergely Imre

Hatalmas erővel csapott le a szélvihar a Gyergyószárhegy határában álló kapolnára kedden délután. A vihar teljesen megrongálta a szabadtéri létesítményt.

Gergely Imre 2026. június 30., 17:192026. június 30., 17:19 2026. június 30., 17:242026. június 30., 17:24

A fából épült kegyhely nem bírta el a szél erejét amely

a kápolna faszerkezetét feltépte a beton talapzatáról és több nagyobb darabra törte, valamint kisebb deszkadarabokat 50-60 méterre is elvitt.

A Tatár-dombi emlékműnél is a szél áldozata lett egy öreg fa is. Hirdetés

Fotó: Gergely Imre

Amint Danguly Ervintől, Gyergyószárhegy polgármesterétől megtudtuk, a településen fákat is kidöntött a szél.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre