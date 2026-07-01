Autópályán gyulladt ki egy kisbusz Marosludas közelében

A tüzet rövid időn belül eloltották a járműnél, amelynek motortere gyulladt ki. A tűzoltóság közleménye szerint a lángok következtében a kisbusz teljesen kiégett. A tűz keletkezésekor a járműben csak a sofőr tartózkodott, aki pánikrohamot kapott. Őt a helyszínen a SMURD mentőegység látta el.

A hatóságok szerint a tűzeset során más személy nem sérült meg, egyéb rendkívüli esemény nem történt. A forgalom mindkét sávon újraindult a Marosvásárhely–Kolozsvár irányban, a közlekedést az oltás alatt a rendőrség irányította.