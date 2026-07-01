Autópályán gyulladt ki egy kisbusz Marosludas közelében

Fotó: Info Trafic Mureș Facebook-csoport
A marosludasi tűzoltó-egység katonai tűzoltóit egy kigyulladt kisteherautóhoz riasztották az A3-as autópályára szerda délután. A tűzeset a sztráda Marosvásárhely–Kolozsvár menetirányában történt.
2026. július 01., 16:442026. július 01., 16:44
2026. július 01., 17:282026. július 01., 17:28
A beavatkozás jelenleg is folyamatban van, a tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.
A helyszínre egy tűzoltóautót, valamint egy rohammentő-egységet (SMURD) vezényeltek ki – közli a Maros megyei tűzoltóság.
A tüzet rövid időn belül eloltották a járműnél, amelynek motortere gyulladt ki. A tűzoltóság közleménye szerint a lángok következtében a kisbusz teljesen kiégett. A tűz keletkezésekor a járműben csak a sofőr tartózkodott, aki pánikrohamot kapott. Őt a helyszínen a SMURD mentőegység látta el.
A hatóságok szerint a tűzeset során más személy nem sérült meg, egyéb rendkívüli esemény nem történt. A forgalom mindkét sávon újraindult a Marosvásárhely–Kolozsvár irányban, a közlekedést az oltás alatt a rendőrség irányította.
Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
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