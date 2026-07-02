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Kigyulladt egy mésszel megrakott teherautó motortere Segesváron

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Tűz ütött ki csütörtökön egy mésszel megrakott teherautó motorterében Segesváron, az E60-as úton. A helyszínre a tűzoltók vonultak ki, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését.

Székelyhon

2026. július 02., 15:362026. július 02., 15:36

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a segesvári a Mihai Viteazul utcába riasztották a helyi tűzoltókat, az E60-as országútra, miután

egy meszet szállító teherautó motorterében tűz keletkezett.

A tűzoltók a lángok megfékezésén, valamint a szükséges tűzmegelőzési és biztosítási intézkedések végrehajtásán dolgoznak.

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Az eset körülményeiről, valamint arról, hogy történt-e személyi sérülés, egyelőre nem közöltek további információkat.

Marosszék Tűzeset Segesvár
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