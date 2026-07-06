Lehűléssel indul, felmelegedéssel folytatódik a következő két hét Erdélyben

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Fotó: Kozán István
Változékony időjárásra készülhetünk a következő két hétben Erdélyben: a hét közepén jelentősen visszaesik a hőmérséklet, majd ismét melegedés kezdődik. Csapadékra és zivatarokra mindkét héten több alkalommal is számítani lehet.
A meteorológusok szerint hétfőn és kedden még 26 Celsius-fok körül alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek, majd csütörtökre jelentős lehűlés érkezik, a maximumok átlaga 22 fok körülire csökken. A hét második felétől ismét fokozatos felmelegedés kezdődik, így
lehet számítani. Az éjszakai minimumok a hét elején 12 fok körül alakulnak, szerdára 14 fokig emelkednek, majd péntekre és szombatra ismét lehűl a levegő: ekkor helyenként 10 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. A jövő hét folyamán az éjszakák ismét enyhébbek lesznek, átlagosan 14 fok körüli minimumokkal.
Az ANM előrejelzése szerint a csapadék valószínűsége mindkét héten magas lesz. Jelentősebb esőkre már a hét első felében számítani lehet, majd
A hegyvidéken a nappali csúcshőmérsékletek ezen a héten 14 és 22, jövő héten pedig 16 és 24 Celsius-fok között alakulnak. A minimumok 8 és 14 fok között várhatók, csütörtök és szombat között azonban 2000 méter feletti magasságban
A hegyekben zivatarokra főként kedd és csütörtök között, illetve a jövő hét második felében lehet számítani.
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