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Lehűléssel indul, felmelegedéssel folytatódik a következő két hét Erdélyben

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

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Változékony időjárásra készülhetünk a következő két hétben Erdélyben: a hét közepén jelentősen visszaesik a hőmérséklet, majd ismét melegedés kezdődik. Csapadékra és zivatarokra mindkét héten több alkalommal is számítani lehet.

Székelyhon

2026. július 06., 15:032026. július 06., 15:03

A meteorológusok szerint hétfőn és kedden még 26 Celsius-fok körül alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek, majd csütörtökre jelentős lehűlés érkezik, a maximumok átlaga 22 fok körülire csökken. A hét második felétől ismét fokozatos felmelegedés kezdődik, így

a jövő héten már átlagosan 29 Celsius-fok körüli nappali csúcshőmérsékletekre

lehet számítani. Az éjszakai minimumok a hét elején 12 fok körül alakulnak, szerdára 14 fokig emelkednek, majd péntekre és szombatra ismét lehűl a levegő: ekkor helyenként 10 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. A jövő hét folyamán az éjszakák ismét enyhébbek lesznek, átlagosan 14 fok körüli minimumokkal.

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Az ANM előrejelzése szerint a csapadék valószínűsége mindkét héten magas lesz. Jelentősebb esőkre már a hét első felében számítani lehet, majd

jövő héten is több hullámban érkezhetnek záporok és zivatarok.

A hegyvidéken a nappali csúcshőmérsékletek ezen a héten 14 és 22, jövő héten pedig 16 és 24 Celsius-fok között alakulnak. A minimumok 8 és 14 fok között várhatók, csütörtök és szombat között azonban 2000 méter feletti magasságban

a hőmérséklet fagypont közelébe is süllyedhet.

A hegyekben zivatarokra főként kedd és csütörtök között, illetve a jövő hét második felében lehet számítani.

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