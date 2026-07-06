Lehűléssel indul, felmelegedéssel folytatódik a következő két hét Erdélyben

Változékony időjárásra készülhetünk a következő két hétben Erdélyben: a hét közepén jelentősen visszaesik a hőmérséklet, majd ismét melegedés kezdődik. Csapadékra és zivatarokra mindkét héten több alkalommal is számítani lehet.

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A meteorológusok szerint hétfőn és kedden még 26 Celsius-fok körül alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek, majd csütörtökre jelentős lehűlés érkezik, a maximumok átlaga 22 fok körülire csökken. A hét második felétől ismét fokozatos felmelegedés kezdődik, így

lehet számítani. Az éjszakai minimumok a hét elején 12 fok körül alakulnak, szerdára 14 fokig emelkednek, majd péntekre és szombatra ismét lehűl a levegő: ekkor helyenként 10 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. A jövő hét folyamán az éjszakák ismét enyhébbek lesznek, átlagosan 14 fok körüli minimumokkal.

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Az ANM előrejelzése szerint a csapadék valószínűsége mindkét héten magas lesz. Jelentősebb esőkre már a hét első felében számítani lehet, majd