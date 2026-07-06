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Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik – véli Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

Székelyhon

2026. július 06., 08:422026. július 06., 08:42

Közleményében a szakértő emlékeztetett arra, hogy

Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáztermelőjévé válhat.

Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat, és növelheti az ipar versenyképességét.

Chisăliță azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. A valódi stratégiai értéket a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa.

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A szakértő szerint Romániának a fekete-tengeri gázbevételeket modernizációs programra kell fordítania: az energetikai infrastruktúra fejlesztésére, a nukleáris kapacitások bővítésére, a megújuló energiaforrásokba való beruházásokra, az energiahálózatok digitalizálására és egy új iparpolitika támogatására.

Álláspontja szerint a modern energiarendszerek nem egyetlen technológiára épülnek.

  • A nukleáris energia stabilitást,

  • a vízerőművek rugalmasságot,

  • a megújulók alacsonyabb költségeket és kisebb kibocsátást biztosítanak,

  • a földgáz pedig átmeneti energiahordozóként kiegyensúlyozza a rendszert.

Ezért Romániának nem szabad megelégednie azzal, hogy nyersanyagot exportál és a saját modernizációjához szükséges technológiákat importálja.

A gázbevételeket versenyképes hazai ipar fejlesztésére kellene fordítani,

többek között elektromos berendezések, intelligens hálózati alkatrészek, akkumulátorok, nukleáris technológiák, energetikai szoftverek és alkalmazott kutatás területén.

Ehhez jelentős beruházásokra van szükség az oktatásban, a műszaki egyetemeken, a kutatásban és az innovációban, hogy a romániai vállalatok ne csupán vásárlóként, hanem technológiafejlesztőként vegyenek részt a nagy európai projektekben – írja az Agerpres hírügynökség az elemzésben foglaltakra hivatkozva.

A szakértő szerint Románia ritka történelmi pillanatban van:

jelentős természeti erőforrásokkal, stratégiai földrajzi helyzettel és európai finanszírozási lehetőségekkel rendelkezik egy olyan időszakban, amikor az energiabiztonság újrarendezi a kontinens erőviszonyait.

„Románia akkor használhatja ki ezt az esélyt, ha az energiaszektort nemcsak a gazdaság egyik ágazatának tekinti, hanem erre alapozza az új iparpolitikáját és regionális befolyását” – vélekedett Chisăliță.

Belföld Gazdaság
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