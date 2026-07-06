Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől

A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik – véli Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

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Közleményében a szakértő emlékeztetett arra, hogy

Románia több évtized után ismét az Európai Unió legfontosabb földgáztermelőjévé válhat.

Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat, és növelheti az ipar versenyképességét.

Chisăliță azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. A valódi stratégiai értéket a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa.

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A szakértő szerint Romániának a fekete-tengeri gázbevételeket modernizációs programra kell fordítania: az energetikai infrastruktúra fejlesztésére, a nukleáris kapacitások bővítésére, a megújuló energiaforrásokba való beruházásokra, az energiahálózatok digitalizálására és egy új iparpolitika támogatására.

Álláspontja szerint a modern energiarendszerek nem egyetlen technológiára épülnek.

A nukleáris energia stabilitást,

a vízerőművek rugalmasságot,

a megújulók alacsonyabb költségeket és kisebb kibocsátást biztosítanak,

a földgáz pedig átmeneti energiahordozóként kiegyensúlyozza a rendszert.

Ezért Romániának nem szabad megelégednie azzal, hogy nyersanyagot exportál és a saját modernizációjához szükséges technológiákat importálja.