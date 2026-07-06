Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől

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A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik – véli Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Közleményében a szakértő emlékeztetett arra, hogy
Ez csökkentheti az importot, javíthatja a kereskedelmi mérleget, költségvetési bevételeket hozhat, és növelheti az ipar versenyképességét.
Chisăliță azonban úgy véli, hogy a kitermelt földgáz önmagában nem teremt jólétet. A valódi stratégiai értéket a beruházások és az államnak az a képessége jelenti, hogy a természeti erőforrásokat gazdasági és technológiai fejlődésre váltsa.
A szakértő szerint Romániának a fekete-tengeri gázbevételeket modernizációs programra kell fordítania: az energetikai infrastruktúra fejlesztésére, a nukleáris kapacitások bővítésére, a megújuló energiaforrásokba való beruházásokra, az energiahálózatok digitalizálására és egy új iparpolitika támogatására.
Álláspontja szerint a modern energiarendszerek nem egyetlen technológiára épülnek.
A nukleáris energia stabilitást,
a vízerőművek rugalmasságot,
a megújulók alacsonyabb költségeket és kisebb kibocsátást biztosítanak,
a földgáz pedig átmeneti energiahordozóként kiegyensúlyozza a rendszert.
Ezért Romániának nem szabad megelégednie azzal, hogy nyersanyagot exportál és a saját modernizációjához szükséges technológiákat importálja.
többek között elektromos berendezések, intelligens hálózati alkatrészek, akkumulátorok, nukleáris technológiák, energetikai szoftverek és alkalmazott kutatás területén.
Ehhez jelentős beruházásokra van szükség az oktatásban, a műszaki egyetemeken, a kutatásban és az innovációban, hogy a romániai vállalatok ne csupán vásárlóként, hanem technológiafejlesztőként vegyenek részt a nagy európai projektekben – írja az Agerpres hírügynökség az elemzésben foglaltakra hivatkozva.
A szakértő szerint Románia ritka történelmi pillanatban van:
„Románia akkor használhatja ki ezt az esélyt, ha az energiaszektort nemcsak a gazdaság egyik ágazatának tekinti, hanem erre alapozza az új iparpolitikáját és regionális befolyását” – vélekedett Chisăliță.
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