Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával

Tavaly országos szinten 40 ezer hektárral nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, és elérte a 8,214 millió hektárt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adataiból.

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Az olajnövények, a burgonya, a gabonafélék és a dohány vetésterülete, valamint a gyümölcsösök és a szőlőültetvények termőterülete 2024-hez képest nőtt. Ezzel szemben a zöldségfélék, a szántóföldi zöldtakarmányok, a szemes hüvelyesek és a cukorrépa területe csökkent.

Az INS adatai szerint 2025-ben a betakarított terület 79 100 hektárral maradt el a vetésterülettől. Az előző évhez képest nőtt a betakarított terület az olajnövények, a gabonafélék, a burgonya, a dohány, valamint a szőlő- és gyümölcsültetvények esetében. Ezzel szemben csökkent a zöldségféléknél, a cukorrépánál, a szántóföldi zöldtakarmányoknál és a szemes hüvelyeseknél – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet vasárnap közzétett adataira hivatkozva.

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Ami pedig a székelyföldi megyéket és a pityókát illeti, a burgonyatermelés országos viszonylatban 18,1 százalékkal nőtt az előző évhez képest.