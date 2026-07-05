Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával

Fotó: Veres Nándor
Tavaly országos szinten 40 ezer hektárral nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, és elérte a 8,214 millió hektárt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adataiból.
A vetésterület 99,1 százaléka, vagyis 8,139 millió hektár magántulajdonban volt 2025-ben.
Az olajnövények, a burgonya, a gabonafélék és a dohány vetésterülete, valamint a gyümölcsösök és a szőlőültetvények termőterülete 2024-hez képest nőtt. Ezzel szemben a zöldségfélék, a szántóföldi zöldtakarmányok, a szemes hüvelyesek és a cukorrépa területe csökkent.
Az INS adatai szerint 2025-ben a betakarított terület 79 100 hektárral maradt el a vetésterülettől. Az előző évhez képest nőtt a betakarított terület az olajnövények, a gabonafélék, a burgonya, a dohány, valamint a szőlő- és gyümölcsültetvények esetében. Ezzel szemben csökkent a zöldségféléknél, a cukorrépánál, a szántóföldi zöldtakarmányoknál és a szemes hüvelyeseknél – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet vasárnap közzétett adataira hivatkozva.
Ami pedig a székelyföldi megyéket és a pityókát illeti, a burgonyatermelés országos viszonylatban 18,1 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
Az Európai Unióban a szántóföldi növénytermesztésben továbbra is a gabonafélék foglalják el a legnagyobb területet. A gabonafélék vetésterületén belül a búza részesedése 47,9 százalék, az árpáé 20,1 százalék, a kukoricáé pedig 17,1 százalék.
Az EU-ban jelentős vetésterülettel rendelkeznek az olajnövények és a burgonya is. A zöldség- és gyümölcstermesztés szerepe egyre nagyobb, elsősorban a friss és feldolgozott termékek lakossági fogyasztása miatt.
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