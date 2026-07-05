Nicușor Dan államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) állam- és kormányfőinek ankarai csúcstalálkozóján – közölte szombaton az elnöki hivatal.

Székelyhon 2026. július 05., 11:362026. július 05., 11:36

A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács. A program szerint több kapcsolódó rendezvényt is tartanak, köztük olyan eseményeket is, amelyeken a NATO partnerei is részt vesznek. Emellett

több hivatalos dokumentumot fogadnak el, köztük a zárónyilatkozatot.

Hirdetés Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO-vezetők romló biztonsági környezetben tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel-keleti feszültségek. Ebben az összefüggésben a szövetségesek a transzatlanti egység fenntartására és a kollektív védelem elsődlegességének megerősítésére helyezik a hangsúlyt. A csúcstalálkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők

Ukrajna támogatásának folytatásáról, a védelmi költségvetések növeléséről és arról tárgyalnak, hogy Európa vállaljon nagyobb részt a közös védelemből.

Emellett kiemelt cél a hadiipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is. Az elnöki hivatal szerint Nicușor Dan a csúcstalálkozón megerősíti, hogy Románia megbízható partner, és aktívan kiveszi a részét az euroatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja,

hogyan segíti az ország a NATO legfontosabb célkitűzéseit.