Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő július 7-én és 8-án részt vesz az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) állam- és kormányfőinek ankarai csúcstalálkozóján – közölte szombaton az elnöki hivatal.
A törökországi csúcs keretében ülésezik a NATO legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács. A program szerint több kapcsolódó rendezvényt is tartanak, köztük olyan eseményeket is, amelyeken a NATO partnerei is részt vesznek. Emellett
Az elnöki hivatal közleménye szerint a NATO-vezetők romló biztonsági környezetben tanácskoznak Ankarában, amelynek fő okai az Ukrajna elleni orosz háború és a közel-keleti feszültségek. Ebben az összefüggésben a szövetségesek a transzatlanti egység fenntartására és a kollektív védelem elsődlegességének megerősítésére helyezik a hangsúlyt.
A csúcstalálkozó fő témája a NATO megerősítése. A vezetők
Emellett kiemelt cél a hadiipar, a fegyvergyártás és a technológiai fejlesztések felpörgetése is.
Az elnöki hivatal szerint Nicușor Dan a csúcstalálkozón megerősíti, hogy Románia megbízható partner, és aktívan kiveszi a részét az euroatlanti biztonság megőrzéséből. Az államfő emellett bemutatja,
Nicușor Dan a csúcson a Fekete-tenger térségének fokozottabb támogatását és a NATO keleti szárnyának egységes megerősítését sürgeti majd. Az államfő külön felhívja a figyelmet az orosz lépések regionális veszélyeire, és hangsúlyozni fogja, hogy Románia védelmében kulcsfontosságú a légi és tengeri erők fejlesztése.
A csúcstalálkozó alatt Nicușor Dan több kétoldalú tárgyalást is tart.
Ez a második Törökországban rendezett NATO-csúcs a 2004-es értekezlet után, amelyen Románia először vett részt szövetségesként.
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