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Napokra bontva az előttünk álló hét lehűlése: Székelyföldön lesznek a leghidegebbek az éjszakák

Csapadék is várható. Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Csapadék is várható. Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

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A jövő hét második felében az ország legtöbb régiójában viharossá válik az időjárás, a hőmérsékleti értékek pedig kissé elmaradnak a sokéves átlagtól – közölte szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Székelyhon

2026. július 04., 13:052026. július 04., 13:05

Az előrejelzés szerint vasárnap az ország nagy részén az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékek várhatók. Időnként megnövekszik a felhőzet, a déli órákban a hegyvidéken helyenként villámlásoktól kísért, rövid ideig tartó esők alakulhatnak ki. Elszórtan Munténiában és Dobrudzsában, estétől pedig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Erdélyben kisebb esők várhatók, 2–5 literes négyzetméterenkénti csapadékmennyiséggel.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben az északkeleti és a délnyugati országrészen, valamint a hegyvidéken 45–55 km/órás széllökések is lehetnek.

  • A nappali csúcshőmérséklet 22 foktól – Erdély keleti medencéiben – 30 fokig alakulhat, utóbbi érték elszórtan a Bánságban, Olténiában és Munténiában várható.

  • Az éjszakai minimumok Erdély keleti részén 6 fokig csökkenhetnek, a tengerparton 20 fok körül alakulnak.

Hétfőn országszerte viharossá válhat az idő, a hőmérsékleti értékek az időszaknak megfelelően alakulnak. A nyugati, középső és északi országrészen, valamint a hegyvidéken időnként megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok és átmeneti szélerősödés is kialakulhat. Általában 40–45 km/órás szél várható, de a Bánság déli részén helyenként 50–60 km/órás széllökések is előfordulhatnak.

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Rövid idő alatt 10–15 liter, elszigetelten pedig 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Az ország többi részén változóan felhős idő lesz, csak elszórtan fordulhatnak elő viharos időjárásra jellemző jelenségek.

  • A nappali csúcsértékek 23 foktól – Erdély keleti részén – 32 fokig alakulnak, utóbbi érték a déli és a nyugati országrészen várható.

  • Az éjszakai minimumok 9 fok és 20–21 fok között alakulnak.

Kedden a hőmérsékleti értékek a sokéves átlagnak megfelelően alakulnak. A nyugati, középső és északi régiókban, valamint helyenként az ország többi részén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és zivatarok várhatók. Rövid idő alatt 10–15 liter, elszigetelten pedig 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a záporok idején 40–45 km/órás, elszórtan 55–65 km/órás széllökések is előfordulhatnak.

  • A nappali csúcshőmérséklet 23 foktól – Erdély keleti részén és Moldva északi részén – 32 fokig alakul, utóbbi érték nyugaton és délnyugaton várható.

  • Az éjszakai minimumok Erdély keleti részén 9–10 fok, a tengerparton 20–21 fok körül alakulnak.

Szerdától fokozatos lehűlés következik,

a hőmérsékleti értékek kissé elmaradnak a sokéves átlagtól.

Az ország nagy részén változékony, zivataros időre van kilátás – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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