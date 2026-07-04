Napokra bontva az előttünk álló hét lehűlése: Székelyföldön lesznek a leghidegebbek az éjszakák

Csapadék is várható. Képünk illusztráció
Fotó: Csató Andrea
A jövő hét második felében az ország legtöbb régiójában viharossá válik az időjárás, a hőmérsékleti értékek pedig kissé elmaradnak a sokéves átlagtól – közölte szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Az előrejelzés szerint vasárnap az ország nagy részén az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékek várhatók. Időnként megnövekszik a felhőzet, a déli órákban a hegyvidéken helyenként villámlásoktól kísért, rövid ideig tartó esők alakulhatnak ki. Elszórtan Munténiában és Dobrudzsában, estétől pedig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban és Erdélyben kisebb esők várhatók, 2–5 literes négyzetméterenkénti csapadékmennyiséggel.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben az északkeleti és a délnyugati országrészen, valamint a hegyvidéken 45–55 km/órás széllökések is lehetnek.
A nappali csúcshőmérséklet 22 foktól – Erdély keleti medencéiben – 30 fokig alakulhat, utóbbi érték elszórtan a Bánságban, Olténiában és Munténiában várható.
Az éjszakai minimumok Erdély keleti részén 6 fokig csökkenhetnek, a tengerparton 20 fok körül alakulnak.
Hétfőn országszerte viharossá válhat az idő, a hőmérsékleti értékek az időszaknak megfelelően alakulnak. A nyugati, középső és északi országrészen, valamint a hegyvidéken időnként megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok és átmeneti szélerősödés is kialakulhat. Általában 40–45 km/órás szél várható, de a Bánság déli részén helyenként 50–60 km/órás széllökések is előfordulhatnak.
Rövid idő alatt 10–15 liter, elszigetelten pedig 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Az ország többi részén változóan felhős idő lesz, csak elszórtan fordulhatnak elő viharos időjárásra jellemző jelenségek.
A nappali csúcsértékek 23 foktól – Erdély keleti részén – 32 fokig alakulnak, utóbbi érték a déli és a nyugati országrészen várható.
Az éjszakai minimumok 9 fok és 20–21 fok között alakulnak.
Kedden a hőmérsékleti értékek a sokéves átlagnak megfelelően alakulnak. A nyugati, középső és északi régiókban, valamint helyenként az ország többi részén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és zivatarok várhatók. Rövid idő alatt 10–15 liter, elszigetelten pedig 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de a záporok idején 40–45 km/órás, elszórtan 55–65 km/órás széllökések is előfordulhatnak.
A nappali csúcshőmérséklet 23 foktól – Erdély keleti részén és Moldva északi részén – 32 fokig alakul, utóbbi érték nyugaton és délnyugaton várható.
Az éjszakai minimumok Erdély keleti részén 9–10 fok, a tengerparton 20–21 fok körül alakulnak.
Szerdától fokozatos lehűlés következik,
Az ország nagy részén változékony, zivataros időre van kilátás – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.
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