Após és veje esett egymásnak Sepsiszentgyörgyön – ablakok is betörtek az incidens során

Spontán nézeteltérés miatt verekedett össze egy társasház belső udvarán a büntetett előéletű após és veje; előbbi pedig egy tompa tárggyal is lesújtott – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. A konfliktus során anyagi kár is keletkezett.

Székelyhon 2026. július 03., 20:542026. július 03., 20:54 2026. július 03., 20:552026. július 03., 20:55

Spontán vita fajult verekedéssé após és veje között Sepsiszentgyörgyön, amely során mindkét fél bántalmazta a másikat. A társasház belső udvarán kirobbant incidens során ráadásul az após egy tompa tárgyat is használt.

A verekedés során anyagi kár is keletkezett, hiszen két ablaka is betört az egyik fél lakásának.