Após és veje esett egymásnak Sepsiszentgyörgyön – ablakok is betörtek az incidens során

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Spontán nézeteltérés miatt verekedett össze egy társasház belső udvarán a büntetett előéletű após és veje; előbbi pedig egy tompa tárggyal is lesújtott – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. A konfliktus során anyagi kár is keletkezett.
2026. július 03., 20:542026. július 03., 20:54
2026. július 03., 20:552026. július 03., 20:55
Spontán vita fajult verekedéssé após és veje között Sepsiszentgyörgyön, amely során mindkét fél bántalmazta a másikat. A társasház belső udvarán kirobbant incidens során ráadásul az após egy tompa tárgyat is használt.
Az esetet követően 24 órás őrizetbe vették az apóst, hiszen korábban is követett már el erőszakos cselekményeket, így büntetett előélettel rendelkezik. Pénteken azonban 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el ellene a bíróság.
A nyomozás folytatódik az ügy részleteinek kiderítése érdekében.
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