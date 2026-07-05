Alkoholos befolyásoltság alatt vezetetett, lebukott

Büntetőeljárás indult egy 21 éves csíkmadarasi nő ellen, akit ittas vezetésen értek tetten a Hargita megyei rendőrök.

Székelyhon 2026. július 05., 11:242026. július 05., 11:24 2026. július 05., 11:252026. július 05., 11:25

A csíkszeredai közlekedésrendészek a 13A jelzésű országúton állították meg az autót, amely Szentegyháza irányából Csíkszereda felé haladt szombat reggel 9 óra körül.

A gépkocsit vezető 21 éves csíkmadarasi nőt alkoholszondával tesztelték, amely 0,50 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki az általa kilélegzett levegőben.