Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest

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Fotó: Borbély Fanni
Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában, 8,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonosa időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3 százalékkal esett vissza.
– ismerteti az Agerpres.
A vasúti áruszállítás volumene 0,7 százalékkal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt.
Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3 százalékát belföldi forgalomban. A árutonna-kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3 százalékkal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4 százalékos bővülésének köszönhetően.
A szállított áru jelentős része koksz és finomított kőolajtermékek (26 százalék), valamint a szén, lignit, kőolaj és földgáz (18,7 százalék) volt – derül ki az INS adataiból.
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