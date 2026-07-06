Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest

Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában, 8,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonosa időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Az adatok szerint az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény az első három hónapban 9,3 százalékkal esett vissza.

Az összes utas közül 14,625 millióan belföldi, 54 ezren pedig külföldi járatokon utaztak

– ismerteti az Agerpres.

A vasúti áruszállítás volumene 0,7 százalékkal csökkent 2025 első negyedévéhez képest, elsősorban a belföldi árufuvarozás visszaesése miatt.

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Az első három hónapban 8,973 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 78,3 százalékát belföldi forgalomban. A árutonna-kilométerben mért áruszállítási teljesítmény ugyanakkor 2,3 százalékkal nőtt, elsősorban a nemzetközi árufuvarozás 16,4 százalékos bővülésének köszönhetően.

A szállított áru jelentős része koksz és finomított kőolajtermékek (26 százalék), valamint a szén, lignit, kőolaj és földgáz (18,7 százalék) volt – derül ki az INS adataiból.