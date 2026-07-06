Kilőtt a környezetkímélő autók eladása az év első felében

Az első félévben 0,3 százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos időszakában, a száz százalékban elektromos autók szegmensében 76,6 százalékos növekedést jegyeztek éves összevetésben.

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A környezetkímélő autók a piaci részesedése 8,5 százalékot tett ki – közölte hétfőn a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesülete (APIA).

Az adatok szerint 2026 júniusában 16 008 új autót helyeztek forgalomba az országban, 53 százalékkal többet, mint egy évvel korábban

A piaci részesedést tekintve az első helyen a városi terepjárók (SUV) szegmense áll 58,5 százalékos részesedéssel, ezt a C-osztály (21 százalékos részesedés) és a B-osztály (12,8 százalékos részesedés) követi.

A forgalomba helyezett benzines autók száma 45 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest, a piaci részesedésük 31 százalékos volt.

A forgalomba helyezett mild hibrid autók száma 29,7 százalékkal emelkedett, piaci részesedésük 24 százalékot tett ki idén júniusban. Ezen típusú autóknak a 79 százaléka benzines és csupán 11 százalékuk dízelüzemű, 10 százalékuk pedig autógázzal (LPG) működik – hangsúlyozza az APIA

A teljesen elektromos autók piaci részesedése 9,4 százalékos, a plug-in hibrid autóké 9,6 százalékos volt.

2026 első félévében a 100 százalékban elektromos modellek közül a Tesla Model Y volt a legkelendőbb, 793 darabot értékesítettek belőle 378 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A második helyen a Tesla Model 3 (648 darab), a harmadikon a BYD Dolphin Surf (457 darab) állt.

A legnépszerűbb plug-in hibridek első hat havi értékesítési listáját a BYD Seal U vezette 494 eladott darabbal, majd a Chery Tiggo 9 (352 darab) és a Toyota RAV4 (342 darab) következett.

A külső töltés nélküli hibridek közül Toyota Corollából 2390 darabot (51 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában), a Toyota Yaris Cross modelljéből 1357 darabot, a Dacia Dusterből 1301 darabot helyeztek forgalomba az első félévben.

A mild hibridek közül Dacia Dusterből 1553 darabot, Skoda Octaviából 915 darabot, Dacia Bigsterből 756 darabot értékesítettek.