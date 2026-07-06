Kilőtt a környezetkímélő autók eladása az év első felében

Képünk illusztráció
Fotó: Jakab Mónika
Az első félévben 0,3 százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos időszakában, a száz százalékban elektromos autók szegmensében 76,6 százalékos növekedést jegyeztek éves összevetésben.
A környezetkímélő autók a piaci részesedése 8,5 százalékot tett ki – közölte hétfőn a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesülete (APIA).
– ismerteti az Agerpres.
A piaci részesedést tekintve az első helyen a városi terepjárók (SUV) szegmense áll 58,5 százalékos részesedéssel, ezt a C-osztály (21 százalékos részesedés) és a B-osztály (12,8 százalékos részesedés) követi.
Dízelüzemű gépkocsikból 25,7 százalékkal többet helyeztek forgalomba, a piaci részesedésük 4,4 százalékos volt.
A forgalomba helyezett mild hibrid autók száma 29,7 százalékkal emelkedett, piaci részesedésük 24 százalékot tett ki idén júniusban. Ezen típusú autóknak a 79 százaléka benzines és csupán 11 százalékuk dízelüzemű, 10 százalékuk pedig autógázzal (LPG) működik – hangsúlyozza az APIA
A teljesen elektromos autók piaci részesedése 9,4 százalékos, a plug-in hibrid autóké 9,6 százalékos volt.
2026 első félévében a 100 százalékban elektromos modellek közül a Tesla Model Y volt a legkelendőbb, 793 darabot értékesítettek belőle 378 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A második helyen a Tesla Model 3 (648 darab), a harmadikon a BYD Dolphin Surf (457 darab) állt.
A legnépszerűbb plug-in hibridek első hat havi értékesítési listáját a BYD Seal U vezette 494 eladott darabbal, majd a Chery Tiggo 9 (352 darab) és a Toyota RAV4 (342 darab) következett.
A külső töltés nélküli hibridek közül Toyota Corollából 2390 darabot (51 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában), a Toyota Yaris Cross modelljéből 1357 darabot, a Dacia Dusterből 1301 darabot helyeztek forgalomba az első félévben.
A mild hibridek közül Dacia Dusterből 1553 darabot, Skoda Octaviából 915 darabot, Dacia Bigsterből 756 darabot értékesítettek.
Az év első öt hónapjában tovább mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom Romániában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Idén immár negyedik alkalommal végeztek szívtranszplantációt Marosvásárhelyen, egy 45 éves nőnek adva új esélyt az életre. A donor egy 38 éves nő volt, a szervet Jászvásárról hozták helikopterrel.
Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában, 8,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonosa időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik – véli a szakértő.
A múlt év végén 6 477 997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a ReGes/Revisal elektronikus nyilvántartási rendszerben, 249 374-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki a munkaügyi minisztérium statisztikáiból.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Tavaly országos szinten 40 ezer hektárral nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, és elérte a 8,214 millió hektárt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adataiból.
Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, a Denalit mászta meg idén nyáron Toásó István és Pakot Ferenc. A két székely hegymászó szerint azonban a siker nem a csúcson rejlik, hanem felkészülésben, a jó döntésekben és az egymásba vetett bizalomban.
A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.
Az elmúlt 24 órában 15 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 17 személynek nyújtottak segítséget; két személy életét már nem tudták megmenteni – tájékoztatott vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.
szóljon hozzá!