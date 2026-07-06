Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban

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Fotó: Pinti Attila
Két korhadt és beteg fűzfát vágnak ki kedden a csíkszeredai központi parkban. A városvezetés szerint a beavatkozásra a közbiztonság érdekében van szükség.
2026. július 06., 15:222026. július 06., 15:22
2026. július 06., 15:262026. július 06., 15:26
Bors Béla alpolgármester közlése szerint a munkálatokat július 7-én, kedden végzik el. A tájékoztatás szerint
ezért a kivágásukkal a parkban tartózkodók és az arra közlekedők biztonságát szeretnék garantálni.
A csütörtök délutáni vihar következtében egyébként kidőlt egy fa a központi parkban, ennek eltakarításához a tűzoltók beavatkozására volt szükség.
Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
A kivágott fűzfák helyére vörös tölgyeket ültetnek.
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