Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két korhadt és beteg fűzfát vágnak ki kedden a csíkszeredai központi parkban. A városvezetés szerint a beavatkozásra a közbiztonság érdekében van szükség.

Székelyhon

2026. július 06., 15:222026. július 06., 15:22

2026. július 06., 15:262026. július 06., 15:26

Bors Béla alpolgármester közlése szerint a munkálatokat július 7-én, kedden végzik el. A tájékoztatás szerint

a fák állapota miatt fennáll annak a veszélye, hogy egy erősebb viharban kidőlnek,

ezért a kivágásukkal a parkban tartózkodók és az arra közlekedők biztonságát szeretnék garantálni.

Hirdetés

A csütörtök délutáni vihar következtében egyébként kidőlt egy fa a központi parkban, ennek eltakarításához a tűzoltók beavatkozására volt szükség.

korábban írtuk

Csíkszeredára is lecsapott a vihar
Csíkszeredára is lecsapott a vihar

Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.

A kivágott fűzfák helyére vörös tölgyeket ültetnek.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Haaland döntött, Norvégia búcsúztatta Brazíliát
Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Székelyhon

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Székelyhon

Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció
Haaland döntött, Norvégia búcsúztatta Brazíliát
Székely Sport

Haaland döntött, Norvégia búcsúztatta Brazíliát
Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Krónika

Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Székely Sport

Szépvízi focirecept: rutinos játékosok és saját nevelésű fiatalok
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 06., hétfő

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral

Lezárták a tavaly augusztusban Csobotfalva közelében elhunyt pásztor ügyében indított nyomozást. Bár a hatóságok szerint a férfi halálát állattámadás okozta, a vizsgálat végül nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy milyen állat végzett vele.

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
2026. július 06., hétfő

Egy év után is rejtély, hogy mi végzett a csobotfalvi pásztorral
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot

Közel egy éve tart az öt felcsíki községet kiszolgáló gázhálózat beüzemeléséhez szükséges működési engedélyeztetési eljárás, amely várhatóan két hónapon belül befejeződik. Ha ez megtörténik, nem lesz akadálya a szolgáltatás elkezdésének.

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
2026. július 06., hétfő

Ősszel beüzemelnék a felcsíki gázhálózatot
2026. július 05., vasárnap

Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába

Feltárják a Csíkszentmihály közeli Cibrefalva egyik, az 1694-es tatár betörés során elpusztult lakóházát. Mindeközben Hargita megye régészei a történeti faszénégetés nyomait, a Vargyas-szoros barlangjait és több udvarhelyszéki lelőhelyet is kutatnak.

Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába
Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába
2026. július 05., vasárnap

Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába
2026. július 05., vasárnap

Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását

Késik a székely vérlovagok szolgálatának elindítása, mert a romániai szabályozás miatt a vérszállításra szánt motorkerékpárokat át kell alakítani, és az engedélyeztetési folyamat sem zárult még le.

Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását
Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását
2026. július 05., vasárnap

Szigorú előírások késleltetik a székely vérlovagok szolgálatának elindítását
Hirdetés
2026. július 04., szombat

Ismét népviseletbe öltözött Csíksomlyó – videóval

Közös ének, tánc, ima és gyerekzsivaj töltötte meg szombaton a csíksomlyói nyerget. Az Ezer Székely Leány Napján ezrek ünnepelték együtt a székely hagyományokat, miközben a jövő évi házigazdát is kijelölték.

Ismét népviseletbe öltözött Csíksomlyó – videóval
Ismét népviseletbe öltözött Csíksomlyó – videóval
2026. július 04., szombat

Ismét népviseletbe öltözött Csíksomlyó – videóval
2026. július 04., szombat

Van, aki forgalomból kivont autóval, és van, aki ittasan vezet

Két közlekedési kihágás ügyében indított büntetőeljárást a rendőrség pénteken Hargita megyében.

Van, aki forgalomból kivont autóval, és van, aki ittasan vezet
Van, aki forgalomból kivont autóval, és van, aki ittasan vezet
2026. július 04., szombat

Van, aki forgalomból kivont autóval, és van, aki ittasan vezet
2026. július 04., szombat

A főtéri tánccal elkezdődött az Ezer Székely Leány Napja

Népviseletbe öltözött csíkszékiek és helyiek töltötték meg szombat reggel a csíkszeredai Szabadság teret: elkezdődött az Ezer Székely Leány Napja.

A főtéri tánccal elkezdődött az Ezer Székely Leány Napja
A főtéri tánccal elkezdődött az Ezer Székely Leány Napja
2026. július 04., szombat

A főtéri tánccal elkezdődött az Ezer Székely Leány Napja
Hirdetés
2026. július 03., péntek

Idén még nem nyílik meg a bölcsőde Csíkszentsimonban

Noha jó ütemben dolgozik az építő és egy hónapon belül várhatóan befejezi a munkát, az ősszel kezdődő tanévben még nem tud gyermekeket fogadni a Csíkszentsimonban épülő bölcsőde. Számos tennivaló van még addig.

Idén még nem nyílik meg a bölcsőde Csíkszentsimonban
Idén még nem nyílik meg a bölcsőde Csíkszentsimonban
2026. július 03., péntek

Idén még nem nyílik meg a bölcsőde Csíkszentsimonban
2026. július 03., péntek

Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában

Kevesebb vérveszteség, kisebb megterhelés és pontosabb beavatkozások – alig néhány héttel a Da Vinci-robot üzembe helyezése után már rendszeresen alkalmazzák a rendszert a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában
Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában
2026. július 03., péntek

Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában
2026. július 03., péntek

Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt

Az Ezer Székely Leány Napja biztonságos lebonyolítása érdekében ideiglenes útlezárásokra kell számítani július 4-én, szombaton Csíkszeredában.

Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt
Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt
2026. július 03., péntek

Útlezárásokra kell számítani szombaton Csíkszeredában az Ezer Székely Leány Napja miatt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!