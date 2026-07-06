Két veszélyessé vált fát vágnak ki a csíkszeredai központi parkban

Két korhadt és beteg fűzfát vágnak ki kedden a csíkszeredai központi parkban. A városvezetés szerint a beavatkozásra a közbiztonság érdekében van szükség.

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Bors Béla alpolgármester közlése szerint a munkálatokat július 7-én, kedden végzik el. A tájékoztatás szerint

a fák állapota miatt fennáll annak a veszélye, hogy egy erősebb viharban kidőlnek,

ezért a kivágásukkal a parkban tartózkodók és az arra közlekedők biztonságát szeretnék garantálni.

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A csütörtök délutáni vihar következtében egyébként kidőlt egy fa a központi parkban, ennek eltakarításához a tűzoltók beavatkozására volt szükség.

korábban írtuk Csíkszeredára is lecsapott a vihar Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.

A kivágott fűzfák helyére vörös tölgyeket ültetnek.