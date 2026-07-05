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Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába

Ásatási helyszín Patakfalván. Idén is folytatják a feltárást • Fotó: Csató Andrea

Ásatási helyszín Patakfalván. Idén is folytatják a feltárást

Fotó: Csató Andrea

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Feltárják a Csíkszentmihály közeli Cibrefalva egyik, az 1694-es tatár betörés során elpusztult lakóházát. Mindeközben Hargita megye régészei a történeti faszénégetés nyomait, a Vargyas-szoros barlangjait és több udvarhelyszéki lelőhelyet is kutatnak.

Barabás Hajnal

2026. július 05., 21:152026. július 05., 21:15

A napokban fogott hozzá a csíkszeredai Darvas Lóránt régész és csapata a Csíkszentmihály közeli Cibrefalva feltárásának folytatásához. Az ásatásokat már tavaly elkezdték. A Csíki Székely Múzeum munkatársa a Székelyhon érdeklődésére elmondta:

tavaly sikerült azonosítani az 1694-es tatár betörés során elpusztult falu egyik lakóházát.

„Ennek a 16–17. századi lakóháznak a teljes feltárását szeretnénk folytatni idén” – osztotta meg a szakember.

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A tavalyi kutatások során geofizikai vizsgálatokat és szondázást végeztek, és sikerült pontosabban behatárolni a lelőhelyet. Az idei cél a házak és pincék pontos kiterjedésének meghatározása, valamint a település nagyobb felületű feltárása.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Feltérképezni a történeti faszénégetést

Botár István, szintén a Csíki Székely Múzeum régésze, egy egészen új kutatási témába kezd: a történeti faszénégetés emlékeit szeretné feltárni. Mint elmondta, a népvándorlás kori és középkori vasolvasztás elképzelhetetlen lett volna nagy mennyiségű faszén nélkül, ennek ellenére

magát a faszénégetést eddig alig kutatták.

A kutatás során történeti forrásokat, írott forrásokat, helyneveket és terepi nyomokat gyűjtenek össze, hogy feltérképezzék az egykori szénégető helyeket.

„Sokáig úgy véltük, hogy ezt régészetileg nem lehet vizsgálni, mert a felszínen zajló tevékenység volt. Egy nemzetközi projektben tanultam meg, hogy az,

Idézet
hogy milyen technológiával gyártották vagy égették a szenet, az régészetileg feltárható, és lehetnek ennek nyomai”

– magyarázta Botár, aki a nyáron szeretné bejárni a terepet, miközben ennek a régi mesterségnek a nyomait kutatja.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„Ez egy fehér foltja a régészeti, ipartörténeti kutatásoknak, akárcsak régebben a kohászat vagy a vasolvasztás volt.

Idézet
Semmit sem tudtunk róla, most kezd körvonalazódni, és ezt a tudást fogja bővíteni a faszénégetésről szóló kutatás is”

– jegyezte meg a régész.

Sírok, barlangok feltárása

Az udvarhelyi térségben a Haáz Rezső Múzeum is több kutatást folytat. Miklós Zoltán igazgató szerint ugyan a két főállású régész idejének jelentős részét ma már a beruházásokhoz kapcsolódó kötelező régészeti felügyeletek kötik le, tudományos kutatásokat is végeznek.

Idén például folytatódik a régészeti kutatás a Vargyas-szoros barlangjaiban, a székelyudvarhelyi múzeum együttműködik a târgoviște-i Valahia Egyetemmel ebben a kutatásban. Továbbá a kanadai BioArcheoTech kutatócsoporttal is újra együtt dolgoznak egy közel tíz éve futó nemzetközi együttműködés révén. A program lényege, hogy

évente két turnusban összesen 60 hallgató érkezik Székelyudvarhelyre.

Tavaly a Haáz Rezső Múzeum munkatársai és amerikai diákok által végeztek ásatást a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia közelében • Fotó: Csató Andrea Galéria

Tavaly a Haáz Rezső Múzeum munkatársai és amerikai diákok által végeztek ásatást a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia közelében

Fotó: Csató Andrea

Munkájuk egyik ásatási helyszíne Patakfalva, ahol temetőt tárnak fel, a másik pedig a Szent Miklós-hegy, ahol a templom mögötti sírokat kutatják.

Hargita Megye Tanácsa legutóbbi ülésén 15 ezer–15 ezer lejes támogatást biztosított a két múzeum számára az idei ásatási programjukhoz. A határozatba foglalt pályázati dokumentáció kiegészítőként szolgál a fentebb elmondottakhoz.

A Csíkszéken zajló cibrefalvi feltárások során például eddig gazdag leletanyag került elő: kályhacsempék, különféle kerámiaedények, mázas edénytöredékek, vaskések, kulcsok, lakatok, tűzcsiholók, sarkantyúk, csontfésűk és más használati tárgyak.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Udvarhelyszéken pedig idén

kiemelt cél az Orbán Balázs-barlang bejáratánál álló középkori vagy kora újkori falmaradvány vizsgálata,

emellett a székelyföldi hosszú földsáncok vizsgálata is. Azaz azokat a földsáncokat kutatják, amelyeket a néphagyomány Kakasbarázda, Ördög árka, Ördög útja, Rapsóné útja, Tündérek útja, Homárka, Tatárhányás vagy Országhat néven ismer.

A korábbi radiokarbon-vizsgálatok meglepő módon több szakaszt a 7–9. századra keltezték, ami új megvilágításba helyezheti eredetüket.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

Csíkszék Udvarhelyszék
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