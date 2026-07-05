Eltűnt falu, barlangok és földsáncok kerültek a régészek fókuszába

Ásatási helyszín Patakfalván. Idén is folytatják a feltárást
Fotó: Csató Andrea
Feltárják a Csíkszentmihály közeli Cibrefalva egyik, az 1694-es tatár betörés során elpusztult lakóházát. Mindeközben Hargita megye régészei a történeti faszénégetés nyomait, a Vargyas-szoros barlangjait és több udvarhelyszéki lelőhelyet is kutatnak.
A napokban fogott hozzá a csíkszeredai Darvas Lóránt régész és csapata a Csíkszentmihály közeli Cibrefalva feltárásának folytatásához. Az ásatásokat már tavaly elkezdték. A Csíki Székely Múzeum munkatársa a Székelyhon érdeklődésére elmondta:
„Ennek a 16–17. századi lakóháznak a teljes feltárását szeretnénk folytatni idén” – osztotta meg a szakember.
A tavalyi kutatások során geofizikai vizsgálatokat és szondázást végeztek, és sikerült pontosabban behatárolni a lelőhelyet. Az idei cél a házak és pincék pontos kiterjedésének meghatározása, valamint a település nagyobb felületű feltárása.
Fotó: Haáz Vince
Botár István, szintén a Csíki Székely Múzeum régésze, egy egészen új kutatási témába kezd: a történeti faszénégetés emlékeit szeretné feltárni. Mint elmondta, a népvándorlás kori és középkori vasolvasztás elképzelhetetlen lett volna nagy mennyiségű faszén nélkül, ennek ellenére
A kutatás során történeti forrásokat, írott forrásokat, helyneveket és terepi nyomokat gyűjtenek össze, hogy feltérképezzék az egykori szénégető helyeket.
„Sokáig úgy véltük, hogy ezt régészetileg nem lehet vizsgálni, mert a felszínen zajló tevékenység volt. Egy nemzetközi projektben tanultam meg, hogy az,
– magyarázta Botár, aki a nyáron szeretné bejárni a terepet, miközben ennek a régi mesterségnek a nyomait kutatja.
Fotó: Haáz Vince
„Ez egy fehér foltja a régészeti, ipartörténeti kutatásoknak, akárcsak régebben a kohászat vagy a vasolvasztás volt.
– jegyezte meg a régész.
Az udvarhelyi térségben a Haáz Rezső Múzeum is több kutatást folytat. Miklós Zoltán igazgató szerint ugyan a két főállású régész idejének jelentős részét ma már a beruházásokhoz kapcsolódó kötelező régészeti felügyeletek kötik le, tudományos kutatásokat is végeznek.
Idén például folytatódik a régészeti kutatás a Vargyas-szoros barlangjaiban, a székelyudvarhelyi múzeum együttműködik a târgoviște-i Valahia Egyetemmel ebben a kutatásban. Továbbá a kanadai BioArcheoTech kutatócsoporttal is újra együtt dolgoznak egy közel tíz éve futó nemzetközi együttműködés révén. A program lényege, hogy
Tavaly a Haáz Rezső Múzeum munkatársai és amerikai diákok által végeztek ásatást a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánia közelében
Fotó: Csató Andrea
Munkájuk egyik ásatási helyszíne Patakfalva, ahol temetőt tárnak fel, a másik pedig a Szent Miklós-hegy, ahol a templom mögötti sírokat kutatják.
Hargita Megye Tanácsa legutóbbi ülésén 15 ezer–15 ezer lejes támogatást biztosított a két múzeum számára az idei ásatási programjukhoz. A határozatba foglalt pályázati dokumentáció kiegészítőként szolgál a fentebb elmondottakhoz.
A Csíkszéken zajló cibrefalvi feltárások során például eddig gazdag leletanyag került elő: kályhacsempék, különféle kerámiaedények, mázas edénytöredékek, vaskések, kulcsok, lakatok, tűzcsiholók, sarkantyúk, csontfésűk és más használati tárgyak.
Fotó: Haáz Vince
Udvarhelyszéken pedig idén
emellett a székelyföldi hosszú földsáncok vizsgálata is. Azaz azokat a földsáncokat kutatják, amelyeket a néphagyomány Kakasbarázda, Ördög árka, Ördög útja, Rapsóné útja, Tündérek útja, Homárka, Tatárhányás vagy Országhat néven ismer.
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Fotó: Csató Andrea
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