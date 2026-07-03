Elvégezték az első robotsebészeti műtéteket Csíkszeredában

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Kevesebb vérveszteség, kisebb megterhelés és pontosabb beavatkozások – alig néhány héttel a Da Vinci-robot üzembe helyezése után már rendszeresen alkalmazzák a rendszert a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.
Nemrég számoltunk be arról, hogy megérkezett a Da Vinci robotsebészeti rendszer a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba. Azóta a műtő felújítását is befejezték, és a négykaros robotot is rögtön ezután „munkába állították”. Június 10-én végezték el az első beavatkozást, azóta már túl vannak az ötödik műtéten, és további nyolc operáció is be van ütemezve.
A tapasztalatokról dr. Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvos, az osztály vezetője beszélt a X. Csíkszeredai Kórháznapok keretében tartott pénteki előadását követően. Tőle tudjuk, hogy
Az orvos rámutatott, hogy a méhtestrák ma már a leggyakoribb nőgyógyászati rosszindulatú daganat. „Évente negyven-ötven ilyen beteget operálunk.
és további betegek várnak még műtétre” – részletezte.
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Elmondta azt is, hogy a robotsebészet legfontosabb előnyei közé tartozik a kisebb megterhelés és a nagyobb pontosság.
A robot segítségével ráadásul már nincs szükség minden esetben a teljes kismedencei nyirokcsomólánc eltávolítására.
„Meg tudjuk keresni azt az első nyirokcsomót, ahová a daganat esetleg áttétet adhat. Ha ez negatív, elkerülhető a teljes nyirokcsomó-eltávolítás, ami jelentősen csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát”– magyarázta a robotsebészeti kompetenciával rendelkező szakember.
Noha a csíkszeredai nőgyógyászati osztály eddig is laparoszkópos úton végezte ezeket a műtéteket, a robot új lehetőségeket kínál. A rendszer háromdimenziós, nagyított képet biztosít, kiszűri a kéz természetes remegését, és a sebész mozdulatait még precízebbé alakítja.
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Arra a kérdésre, hogy más nőgyógyászati betegségek esetében is alkalmazható-e a robot, a főorvos azt válaszolta, akár jóindulatú betegségek, például súlyos endometriózis esetében is alkalmazható lenne, de
Ennek oka, hogy a robotsebészeti program az intézmény nőgyógyászati onkológiai tevékenységéhez kapcsolódva valósult meg.
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