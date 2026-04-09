Új korszak kezdődik: megérkezett a Da Vinci robot a csíkszeredai kórházba

Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.

Barabás Hajnal 2026. április 09., 18:062026. április 09., 18:06

Fotó: Borbély Fanni

Az építés alatt álló műtőblokkba hívták csütörtökön a sajtó képviselőit a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, ahol bemutatták az újonnan beszerzett Da Vinci robotsebészeti eszközt.

A négykaros rendszert elsősorban onkológiai betegségek kezelésére használják majd.

„Megérkezett a Da Vinci robotsebészeti eszköz, a gyógyítás új korszaka kezdődik el a kórházban” – fogalmazott Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház igazgatója. Hozzátette, a készülék az egész térség betegeit szolgálja majd ki.

Az eszköz használatához eddig a kórház négy orvosa szerzett képesítést, további nyolcan pedig még elvégzik a szükséges képzést.

A rendszer az orvos számára is könnyebbséget jelent Stekbauer Zsombor gazdasági igazgató ismertette, hogy a csúcstechnológiás berendezést egy, Hargita Megye Tanácsával közösen benyújtott pályázat révén szerezték be. A beruházás keretében

közel 25 millió lejre pályáztak az Egészségügyi Operatív Programban, a hozzávetőleg 500 ezer lejes önrészt pedig a megyei önkormányzat biztosította.

A finanszírozási szerződést 2025 januárjában írták alá. Mint mondta, a négykaros robotsebészeti eszköz a projekt egyik legértékesebb eleme, értéke 14,5 millió lej, plusz áfa.

Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvos, osztályvezető arról beszélt, hogy miért éri meg egy ilyen nagy értékű készülék beszerzése. Mint részletezte, a rendszer minimálisan invazív sebészeti eljárásokat tesz lehetővé:

kis bemetszéseken keresztül kamerát vezetnek a hasüregbe, az érintett felületet pedig 3D-s képen, tízszeres nagyításban láthatják.

A robotkarok közben az orvos kézmozdulatait követik, így a beavatkozások nagy pontossággal végezhetők el.

Hangsúlyozta azt is, hogy a rendszer az orvos számára is könnyebbséget jelent, hiszen

a hosszú műtétek során nem kell végig állnia, ülve végezheti a beavatkozást.

A nőgyógyászatban elsősorban méhtestrák és petefészekrák esetén használhatják, de az urológiai területen is fontos szerepet kap majd. A tervek szerint leginkább onkológiai műtéteket végeznek vele.

Albert Claudiu osztályvezető urológus főorvos szintén kiemelte, hogy a technológia a betegek számára is jelentős előnyökkel jár:

csökkenhet a kórházban töltött idő, gyorsabb lehet a felépülés, és az életminőség javulásához is hozzájárulhat.

Biró Barna Botond: a robotasszisztált rendszer ugyan nagy értéket képvisel, de a mögötte dolgozó sebész megfizethetetlen

Tanácselnök: az igazi érték továbbra is az orvos marad Bíró Barna Botond, a megyei kórházat fenntartó Hargita Megyei Tanács elnöke arról beszélt, hogy a Hargita megyeiek számára elérhető egészségügyi szolgáltatások ezzel magasabb szintre emelkedtek. Megjegyezte:

a robotasszisztált rendszer ugyan nagy értéket képvisel, de a mögötte dolgozó sebész megfizethetetlen.

Hozzátette, nagyra értékeli a kórház orvosainak és alkalmazottainak munkáját.

Tánczos Barna: a pályázati forrásból beszerzett gépek nem maradnak kihasználatlanul, hanem valóban szolgálják a betegellátást.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szintén azt emelte ki, hogy az itt dolgozó orvosok folyamatosan tanulnak és képzik magukat, így a pályázati forrásból beszerzett gépek nem maradnak kihasználatlanul, hanem valóban szolgálják a betegellátást.