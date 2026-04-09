Új korszak kezdődik: megérkezett a Da Vinci robot a csíkszeredai kórházba

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.

Barabás Hajnal

2026. április 09., 18:062026. április 09., 18:06

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az építés alatt álló műtőblokkba hívták csütörtökön a sajtó képviselőit a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, ahol bemutatták az újonnan beszerzett Da Vinci robotsebészeti eszközt.

A négykaros rendszert elsősorban onkológiai betegségek kezelésére használják majd.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Megérkezett a Da Vinci robotsebészeti eszköz, a gyógyítás új korszaka kezdődik el a kórházban” – fogalmazott Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház igazgatója. Hozzátette, a készülék az egész térség betegeit szolgálja majd ki.

Az eszköz használatához eddig a kórház négy orvosa szerzett képesítést, további nyolcan pedig még elvégzik a szükséges képzést.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A rendszer az orvos számára is könnyebbséget jelent

Stekbauer Zsombor gazdasági igazgató ismertette, hogy a csúcstechnológiás berendezést egy, Hargita Megye Tanácsával közösen benyújtott pályázat révén szerezték be. A beruházás keretében

közel 25 millió lejre pályáztak az Egészségügyi Operatív Programban, a hozzávetőleg 500 ezer lejes önrészt pedig a megyei önkormányzat biztosította.

A finanszírozási szerződést 2025 januárjában írták alá. Mint mondta, a négykaros robotsebészeti eszköz a projekt egyik legértékesebb eleme, értéke 14,5 millió lej, plusz áfa.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvos, osztályvezető arról beszélt, hogy miért éri meg egy ilyen nagy értékű készülék beszerzése. Mint részletezte, a rendszer minimálisan invazív sebészeti eljárásokat tesz lehetővé:

kis bemetszéseken keresztül kamerát vezetnek a hasüregbe, az érintett felületet pedig 3D-s képen, tízszeres nagyításban láthatják.

A robotkarok közben az orvos kézmozdulatait követik, így a beavatkozások nagy pontossággal végezhetők el.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hangsúlyozta azt is, hogy a rendszer az orvos számára is könnyebbséget jelent, hiszen

a hosszú műtétek során nem kell végig állnia, ülve végezheti a beavatkozást.

A nőgyógyászatban elsősorban méhtestrák és petefészekrák esetén használhatják, de az urológiai területen is fontos szerepet kap majd. A tervek szerint leginkább onkológiai műtéteket végeznek vele.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Albert Claudiu osztályvezető urológus főorvos szintén kiemelte, hogy a technológia a betegek számára is jelentős előnyökkel jár:

csökkenhet a kórházban töltött idő, gyorsabb lehet a felépülés, és az életminőség javulásához is hozzájárulhat.

Biró Barna Botond: a robotasszisztált rendszer ugyan nagy értéket képvisel, de a mögötte dolgozó sebész megfizethetetlen • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Biró Barna Botond: a robotasszisztált rendszer ugyan nagy értéket képvisel, de a mögötte dolgozó sebész megfizethetetlen

Fotó: Borbély Fanni

Tanácselnök: az igazi érték továbbra is az orvos marad

Bíró Barna Botond, a megyei kórházat fenntartó Hargita Megyei Tanács elnöke arról beszélt, hogy a Hargita megyeiek számára elérhető egészségügyi szolgáltatások ezzel magasabb szintre emelkedtek. Megjegyezte:

a robotasszisztált rendszer ugyan nagy értéket képvisel, de a mögötte dolgozó sebész megfizethetetlen.

Hozzátette, nagyra értékeli a kórház orvosainak és alkalmazottainak munkáját.

Tánczos Barna: a pályázati forrásból beszerzett gépek nem maradnak kihasználatlanul, hanem valóban szolgálják a betegellátást. • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Tánczos Barna: a pályázati forrásból beszerzett gépek nem maradnak kihasználatlanul, hanem valóban szolgálják a betegellátást.

Fotó: Borbély Fanni

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szintén azt emelte ki, hogy az itt dolgozó orvosok folyamatosan tanulnak és képzik magukat, így a pályázati forrásból beszerzett gépek nem maradnak kihasználatlanul, hanem valóban szolgálják a betegellátást.

A pályázatból a moduláris robotsebészeti rendszer mellett több más eszközt is vásároltak: többek között műtőasztalt; 3D laparoszkópos tornyot ICG-vel, 4K felbontással onkológiai sebészeti beavatkozásokhoz; koloproktológiai állomást 3D kijelzővel és radiális szondás mérési lehetőséggel; félautomata defibrillátort (AED-D) akkumulátorral; életfunkció-monitorokat; Wi-Fi alapú csatlakoztatási/digitalizálási rendszert automata infúziós pumpákhoz; álló ultrahang készüléket; életfunkció-monitorokat EKG-val; nagy felbontású mikro-ultrahang rendszert prosztata biopsziához; kétfejes kontrasztanyag-injektort.

Csíkszék Csíkszereda Egészségügy Kórház
A rovat további cikkei

2026. április 09., csütörtök

Megélhetésükért aggódnak, a politikusok segítségét kérték a vegyipari kombinát alkalmazottai

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát és a Romgaz közötti tárgyalásokat nem tudják befolyásolni, de a miniszterelnök segítségét kérik a műtrágyagyár megmentése érdekében – ígérték a szakszervezeti vezetőkkel találkozó Maros megyei parlamenti képviselők.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Közel 500, feketén foglalkoztatott alkalmazottat azonosított a munkaügy

A munkaügyi felügyelőség több mint 7 millió lejre rótt ki bírságokat néhány nap alatt, és közel 500 feketén dolgozó személyt azonosított – hívta fel a figyelmet csütörtökön a munkaügyi miniszter.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Dani Kinga emléknapot szervez a Háromszéki Közösségi Alapítvány

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) pénteken Dani Kinga Emléknapot szervez a Domb utcai mozgásparkban. Az esemény célja a kiváló sepsiszentgyörgyi sportoló emlékének megerősítése, valamint a játszótér kellemesebbé tétele.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban

Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Próbaérettségi: javultak az eredmények tavalyhoz képest

Lezárult a próbaérettségi dolgozatainak javítása, és az eredményeket továbbították a tanfelügyelőségeknek, illetve az iskoláknak – tájékoztatott csütörtökön az oktatási minisztérium.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban Kápolnásfalu közelében

Afrikai sertéspestis jelenlétét igazolták egy elhullott vaddisznóban a „Gödrös” nevű területen – tájékoztatták a sertéstartó gazdákat az illetékes hatóságok.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Húsvéti ellenőrzések: tonnányi élelmiszert vontak ki a forgalomból

Az ortodox húsvétot megelőző héten 2,151 millió lejre róttak ki bírságot az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) felügyelői.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Újra visszatért a medve Zabolára, pusztítást és károkat hagyva maga után

Ismét súlyos károkat okozott egy medve Zabolán: egy csikó, öt juh, valamint egy anyakutya és kölykei is elpusztultak az elmúlt napokban. A nagyvad többször visszatért, a hatóságok pedig már felmérték a pusztítás mértékét.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a forgalmas utakon az ortodox húsvét alatt

Az ortodox húsvét alatt naponta több mint 24 ezer belügyi dolgozó teljesít majd szolgálatot – nyilatkozta csütörtökön Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026. április 09., csütörtök

