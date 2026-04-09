Új korszak kezdődik: megérkezett a Da Vinci robot a csíkszeredai kórházba

Fotó: Borbély Fanni
Leszállították azt a 14,5 millió lejes Da Vinci robotsebészeti eszközt a csíkszeredai kórházba, amellyel a jövőben minimális beavatkozással és nagyobb precizitással végezhetnek elsősorban onkológiai műtéteket. A gépeket a sajtónak is megmutatták.
Az építés alatt álló műtőblokkba hívták csütörtökön a sajtó képviselőit a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, ahol bemutatták az újonnan beszerzett Da Vinci robotsebészeti eszközt.
„Megérkezett a Da Vinci robotsebészeti eszköz, a gyógyítás új korszaka kezdődik el a kórházban” – fogalmazott Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház igazgatója. Hozzátette, a készülék az egész térség betegeit szolgálja majd ki.
Stekbauer Zsombor gazdasági igazgató ismertette, hogy a csúcstechnológiás berendezést egy, Hargita Megye Tanácsával közösen benyújtott pályázat révén szerezték be. A beruházás keretében
A finanszírozási szerződést 2025 januárjában írták alá. Mint mondta, a négykaros robotsebészeti eszköz a projekt egyik legértékesebb eleme, értéke 14,5 millió lej, plusz áfa.
Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvos, osztályvezető arról beszélt, hogy miért éri meg egy ilyen nagy értékű készülék beszerzése. Mint részletezte, a rendszer minimálisan invazív sebészeti eljárásokat tesz lehetővé:
A robotkarok közben az orvos kézmozdulatait követik, így a beavatkozások nagy pontossággal végezhetők el.
Hangsúlyozta azt is, hogy a rendszer az orvos számára is könnyebbséget jelent, hiszen
A nőgyógyászatban elsősorban méhtestrák és petefészekrák esetén használhatják, de az urológiai területen is fontos szerepet kap majd. A tervek szerint leginkább onkológiai műtéteket végeznek vele.
Albert Claudiu osztályvezető urológus főorvos szintén kiemelte, hogy a technológia a betegek számára is jelentős előnyökkel jár:
Biró Barna Botond: a robotasszisztált rendszer ugyan nagy értéket képvisel, de a mögötte dolgozó sebész megfizethetetlen
Bíró Barna Botond, a megyei kórházat fenntartó Hargita Megyei Tanács elnöke arról beszélt, hogy a Hargita megyeiek számára elérhető egészségügyi szolgáltatások ezzel magasabb szintre emelkedtek. Megjegyezte:
Hozzátette, nagyra értékeli a kórház orvosainak és alkalmazottainak munkáját.
Tánczos Barna: a pályázati forrásból beszerzett gépek nem maradnak kihasználatlanul, hanem valóban szolgálják a betegellátást.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szintén azt emelte ki, hogy az itt dolgozó orvosok folyamatosan tanulnak és képzik magukat, így a pályázati forrásból beszerzett gépek nem maradnak kihasználatlanul, hanem valóban szolgálják a betegellátást.
A pályázatból a moduláris robotsebészeti rendszer mellett több más eszközt is vásároltak: többek között műtőasztalt; 3D laparoszkópos tornyot ICG-vel, 4K felbontással onkológiai sebészeti beavatkozásokhoz; koloproktológiai állomást 3D kijelzővel és radiális szondás mérési lehetőséggel; félautomata defibrillátort (AED-D) akkumulátorral; életfunkció-monitorokat; Wi-Fi alapú csatlakoztatási/digitalizálási rendszert automata infúziós pumpákhoz; álló ultrahang készüléket; életfunkció-monitorokat EKG-val; nagy felbontású mikro-ultrahang rendszert prosztata biopsziához; kétfejes kontrasztanyag-injektort.
szóljon hozzá!