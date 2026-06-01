Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit

Fotó: Haáz Vince
A World Vision Románia által megkérdezett tinédzserek közel negyede azt mondja, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem hallgatják meg őket – derül ki szervezet gyermeknap alkalmából végzett felméréséből, melyet az Agerpres ismertet.
A 613, 15 és 18 év közötti, többségükben vidéki területeken élő fiatal megkérdezésével végzett tanulmány azt mutatja, hogy a szorongást és az érzelmi problémákat tekintik generációjuk legnagyobb kihívásának; ezt a válaszadók 30,8 százaléka állította.
Az iskola által gyakorolt nyomást a válaszadók 20,2 százaléka, a telefon- és közösségimédia-függőséget pedig 18,1 százalékuk említette.
31,8 százalékának pedig az iskola és a házifeladatok. A pénzhiányt a tinédzserek 11,6 százaléka, a családon belüli problémákat 3,9 százaléka, a magányérzést a 3,3 százaléka említette stresszforrásként.
Arra a kérdésre, hogy mi teszi őket a legboldogabbá a mindennapi életükben, a tinédzserek főként a családdal töltött időt (40,3 százalék) és a barátokkal töltött időt (31,6 százalék) nevezték meg. A sport és a hobbi a válaszadók 12,4 százalék számára fontos, míg a telefont, a közösségi médiát és a játékokat csak a tinédzserek 6,2 százaléka említette. Az iskolai sikerek a válaszadók mindössze 5,2 százalékát teszik boldoggá.
24,8 százalék több lehetőséget szeretne a jövőben, 23,8 százalék pedig több érzelmi támogatást kér. További 8,8 százalék több tevékenységet és közösségi teret szeretne a fiatalok számára, 7,7 százalék több időt szeretne a családdal tölteni és 6,9 százalék pedig kevesebb zaklatást szeretne.
A romániai tinédzserek legnagyobb problémáiként a szorongás és az iskolai nyomás mellett a válaszadók 9,8 százaléka a pénzhiányt, 8,6 százaléka pedig a lehetőségek hiányát jelölte meg. A tinédzserek a kiszolgáltatottságot már nem csak gazdaságilag, hanem érzelmileg és kapcsolatilag is definiálják. A fiatalok szorongásról, teljesítménykényszerről, zaklatásról, magányról, bizonytalanságról, valamint a felnőttekkel és intézményekkel való párbeszéd hiányáról beszélnek.
Gyakran úgy érzékelik, hogy az iskola, a család és az intézmények egyoldalúan kommunikálnak, nem vonják be őket a párbeszédbe, és ez a generációs szakadék az intézményekbe vetett bizalom csökkenéséhez vezethet, amit a digitális nyomás, a félretájékoztatás és az állandó online kitettség csak fokoz. Ezért a serdülőkre irányuló közpolitikáknak és programoknak hangsúlyozniuk kell a mentális egészséget, az érzelmi támogatást, az online és offline zaklatás elleni küzdelmet, a gyermekek valódi részvételét a párbeszédben, valamint a rugalmasabb, a készségekre és a személyes fejlődésre orientált oktatást” – idézi hétfői közleményében a World Vision Románia a szervezet vezérigazgatóját,
