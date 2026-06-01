Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit

A World Vision Románia által megkérdezett tinédzserek közel negyede azt mondja, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem hallgatják meg őket – derül ki szervezet gyermeknap alkalmából végzett felméréséből, melyet az Agerpres ismertet.

Székelyhon

2026. június 01., 16:292026. június 01., 16:29

A 613, 15 és 18 év közötti, többségükben vidéki területeken élő fiatal megkérdezésével végzett tanulmány azt mutatja, hogy a szorongást és az érzelmi problémákat tekintik generációjuk legnagyobb kihívásának; ezt a válaszadók 30,8 százaléka állította.

Az iskola által gyakorolt nyomást a válaszadók 20,2 százaléka, a telefon- és közösségimédia-függőséget pedig 18,1 százalékuk említette.

A válaszadók 45,7 százalékának a vizsgák és a jövő kérdése jelenti a legfőbb stresszforrást,

31,8 százalékának pedig az iskola és a házifeladatok. A pénzhiányt a tinédzserek 11,6 százaléka, a családon belüli problémákat 3,9 százaléka, a magányérzést a 3,3 százaléka említette stresszforrásként.

Arra a kérdésre, hogy mi teszi őket a legboldogabbá a mindennapi életükben, a tinédzserek főként a családdal töltött időt (40,3 százalék) és a barátokkal töltött időt (31,6 százalék) nevezték meg. A sport és a hobbi a válaszadók 12,4 százalék számára fontos, míg a telefont, a közösségi médiát és a játékokat csak a tinédzserek 6,2 százaléka említette. Az iskolai sikerek a válaszadók mindössze 5,2 százalékát teszik boldoggá.

Ha csak egyetlen dolgot változtathatnának a romániai gyermekek és serdülők életében, a válaszadók 26,8 százaléka csökkentené az iskolai nyomást,

24,8 százalék több lehetőséget szeretne a jövőben, 23,8 százalék pedig több érzelmi támogatást kér. További 8,8 százalék több tevékenységet és közösségi teret szeretne a fiatalok számára, 7,7 százalék több időt szeretne a családdal tölteni és 6,9 százalék pedig kevesebb zaklatást szeretne.

A romániai tinédzserek legnagyobb problémáiként a szorongás és az iskolai nyomás mellett a válaszadók 9,8 százaléka a pénzhiányt, 8,6 százaléka pedig a lehetőségek hiányát jelölte meg. A tinédzserek a kiszolgáltatottságot már nem csak gazdaságilag, hanem érzelmileg és kapcsolatilag is definiálják. A fiatalok szorongásról, teljesítménykényszerről, zaklatásról, magányról, bizonytalanságról, valamint a felnőttekkel és intézményekkel való párbeszéd hiányáról beszélnek.

A gyermekek és serdülők egyre inkább azt mondják nekünk, hogy nemcsak védelemre vágynak, hanem arra is, hogy meghallgassák őket.

Gyakran úgy érzékelik, hogy az iskola, a család és az intézmények egyoldalúan kommunikálnak, nem vonják be őket a párbeszédbe, és ez a generációs szakadék az intézményekbe vetett bizalom csökkenéséhez vezethet, amit a digitális nyomás, a félretájékoztatás és az állandó online kitettség csak fokoz. Ezért a serdülőkre irányuló közpolitikáknak és programoknak hangsúlyozniuk kell a mentális egészséget, az érzelmi támogatást, az online és offline zaklatás elleni küzdelmet, a gyermekek valódi részvételét a párbeszédben, valamint a rugalmasabb, a készségekre és a személyes fejlődésre orientált oktatást” – idézi hétfői közleményében a World Vision Románia a szervezet vezérigazgatóját,

szóljon hozzá! Hozzászólások
Székelyhon

2026. június 01., hétfő

Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet

Az államfő szerint az eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.

Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére

A vízbefulladásos balesetek megelőzését, valamint a felelős magatartás erősítését célzó országos kampányt indít június 1. és augusztus 31. között az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

Vasárnapi medvejárás több településen

Medve jelenlétét jelezték vasárnap este az Oroszhegy községhez tartozó Tibódban, valamint Maroshévízen.

Don-kanyar és Sztálingrád: békévé oldódhat a közös emlékezés

1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

