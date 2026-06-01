Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

Székelyhon

2026. június 01., 10:382026. június 01., 10:38

2026. június 01., 10:432026. június 01., 10:43

A Digi24-nek nyilatkozó tárcavezető arra a kérdésre válaszolt, hogy a galaci tömbházba péntek hajnalba becsapódott drónt szándékosan irányították-e Románia felé.

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Miruță elmondta, hogy a román hadsereg radarjai rögzítették a drón útvonalát, de

hogy szándékosan, kommunikációs hiba miatt vagy más okból sértette meg a román légteret, arról nincs biztos információ.

A miniszter szerint valószínűleg ballisztikai szakértői vizsgálat is készül majd, és elképzelhető, hogy a roncsokon lövedéknyomokat is találnak. Emlékeztetett arra, hogy több, korábban Romániába zuhant drón esetében is azonosítottak ilyen nyomokat.

Miruță úgy vélekedett, hogy a drón irányváltoztatásának okáról szóló vita eltereli a figyelmet a lényeges kérdésről.

Idézet
A robbanóanyaggal felszerelt drón röppályájáért annak indítói felelnek, és gondoskodniuk kell arról, hogy ne lépjen be olyan légtérbe, ahová a nemzetközi egyezmények értelmében tilos behatolnia”

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

Beszélt arról is, hogy az országnak jelenleg nincs elegendő légvédelmi rendszere, ezért ideiglenes támogatást kért, de ezeknek az eszközöknek az átcsoportosítása időigényes folyamat.

Nicușor Dan államfő szombaton a BBC-nek azt nyilatkozta: nincs kétség afelől, hogy a galaci tömbházba becsapódott drón Geran-2 típusú orosz szerkezet volt, amely az Reni ukrán kikötő elleni támadás közben került román légtérbe. Az elnök szerint egy 43 drónból álló raj része volt, és az ukrán légvédelem eltérítette a pályáját.

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

A rovat további cikkei

2026. június 01., hétfő

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

2026. június 01., hétfő

2026. május 31., vasárnap

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Vasárnapi medvejárás több településen

Medve jelenlétét jelezték vasárnap este az Oroszhegy községhez tartozó Tibódban, valamint Maroshévízen.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Don-kanyar és Sztálingrád: békévé oldódhat a közös emlékezés

1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Tíz éve jelent meg az egyik legjobb akciójáték, ami szinte semmit nem öregedett

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

2026. május 31., vasárnap

Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.

2026. május 31., vasárnap

