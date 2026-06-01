Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

2026. június 01., 10:38

A Digi24-nek nyilatkozó tárcavezető arra a kérdésre válaszolt, hogy a galaci tömbházba péntek hajnalba becsapódott drónt szándékosan irányították-e Románia felé. korábban írtuk Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították. Miruță elmondta, hogy a román hadsereg radarjai rögzítették a drón útvonalát, de

hogy szándékosan, kommunikációs hiba miatt vagy más okból sértette meg a román légteret, arról nincs biztos információ.

A miniszter szerint valószínűleg ballisztikai szakértői vizsgálat is készül majd, és elképzelhető, hogy a roncsokon lövedéknyomokat is találnak. Emlékeztetett arra, hogy több, korábban Romániába zuhant drón esetében is azonosítottak ilyen nyomokat. Hirdetés Miruță úgy vélekedett, hogy a drón irányváltoztatásának okáról szóló vita eltereli a figyelmet a lényeges kérdésről.

A robbanóanyaggal felszerelt drón röppályájáért annak indítói felelnek, és gondoskodniuk kell arról, hogy ne lépjen be olyan légtérbe, ahová a nemzetközi egyezmények értelmében tilos behatolnia”