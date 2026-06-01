Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.
2026. június 01., 10:38
A Digi24-nek nyilatkozó tárcavezető arra a kérdésre válaszolt, hogy a galaci tömbházba péntek hajnalba becsapódott drónt szándékosan irányították-e Románia felé.
Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.
Miruță elmondta, hogy a román hadsereg radarjai rögzítették a drón útvonalát, de
A miniszter szerint valószínűleg ballisztikai szakértői vizsgálat is készül majd, és elképzelhető, hogy a roncsokon lövedéknyomokat is találnak. Emlékeztetett arra, hogy több, korábban Romániába zuhant drón esetében is azonosítottak ilyen nyomokat.
Miruță úgy vélekedett, hogy a drón irányváltoztatásának okáról szóló vita eltereli a figyelmet a lényeges kérdésről.
– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.
Beszélt arról is, hogy az országnak jelenleg nincs elegendő légvédelmi rendszere, ezért ideiglenes támogatást kért, de ezeknek az eszközöknek az átcsoportosítása időigényes folyamat.
Nicușor Dan államfő szombaton a BBC-nek azt nyilatkozta: nincs kétség afelől, hogy a galaci tömbházba becsapódott drón Geran-2 típusú orosz szerkezet volt, amely az Reni ukrán kikötő elleni támadás közben került román légtérbe. Az elnök szerint egy 43 drónból álló raj része volt, és az ukrán légvédelem eltérítette a pályáját.
Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.
Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét".
Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.
