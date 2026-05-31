Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

• Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 31., 18:432026. május 31., 18:43

2026. május 31., 19:022026. május 31., 19:02

A Harvíz Rt. munkatársait is bevonta a Nagy-Küküllőben megjelent fehér, habos szennyeződés okának kivizsgálásába a helyi rendőrség. Úgy sejtik, hogy

jó eséllyel az elavult esővíz- és szennyvízelvezető rendszerek állnak a probléma hátterében, illetve az, hogy az említett hálózatok közötti kapcsolat sem megfelelő.

„A szennyeződés nyomait a Tábor, Szarkakő és Béke utcák esővízelvezető rendszerében észleltük. Az eddigi vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy

Idézet
a jelenség szennyvízhálózati dugulás következtében alakult ki, amelynek pontos helyét jelenleg is keresik a szakemberek”

– közli a hatóság. Hozzáteszik, hogy a jövő héten folytatni fogják a szennyeződés pontos okának felderítését, és amint ez megtörtént, a szolgáltató elkezdi a probléma elhárítását.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

