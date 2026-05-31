Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 31., 18:432026. május 31., 18:43 2026. május 31., 19:022026. május 31., 19:02

A Harvíz Rt. munkatársait is bevonta a Nagy-Küküllőben megjelent fehér, habos szennyeződés okának kivizsgálásába a helyi rendőrség. Úgy sejtik, hogy

jó eséllyel az elavult esővíz- és szennyvízelvezető rendszerek állnak a probléma hátterében, illetve az, hogy az említett hálózatok közötti kapcsolat sem megfelelő.

Hirdetés „A szennyeződés nyomait a Tábor, Szarkakő és Béke utcák esővízelvezető rendszerében észleltük. Az eddigi vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy

a jelenség szennyvízhálózati dugulás következtében alakult ki, amelynek pontos helyét jelenleg is keresik a szakemberek”