A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi

Az emberek óvatosabban bánnak a pénzükkel a folyamatos drágulás és a kedvezőtlen kilátások miatt. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.
Az AHA Moments piackutató cég közvélemény-kutatásának vasárnap közzétett eredményei szerint
a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével,
visszafogja fogyasztását,
és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot.
A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt öt év legnehezebb évének tartják – ismerteti az Agerpres.
A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza.
A felmérés szerint a romániaiak nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás,
A kutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánták leginkább 2025-ben. Ugyanakkor
Az eredmények az AHA Moments Romania's State of Mind (Románia közérzete) című tanulmányából származnak. Az online felmérést 2025 decembere és 2026 márciusa között végezték 1000 fős mintán.
