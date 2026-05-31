A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi

Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.

Az AHA Moments piackutató cég közvélemény-kutatásának vasárnap közzétett eredményei szerint

a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, Hirdetés

visszafogja fogyasztását,

és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot.

A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt öt év legnehezebb évének tartják – ismerteti az Agerpres.

A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza.