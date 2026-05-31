A Stradivarius-turné egyik különleges állomása lesz Csíksomlyó

Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész június 19-én a csíksomlyói kegytemplomban koncertezik legendás Stradivarius hangszerén. A különleges est a szakrális tér és a klasszikus zene találkozását ígéri.

A hegedűművész június 19-én lép fel a kegytemplomban, ahol a legendás Stradivarius Elder–Voicu hegedű hangja csendül fel.

Az idei turné június 13. és július 18. között zajlik, összesen 18 koncerttel Románia különböző helyszínein. A koncertsorozatot Constantin Brâncuși születésének 150. évfordulója ihlette, és a szervezők szerint a program a zene, a művészet és az alkotói ihlet találkozását kívánja megidézni.

korábban írtuk Lelki ünnep és zenei rapszódia Gyimesbükkben Jézus Szíve napján fogadalmi keresztúttal és szentmisével újították meg hitüket a hívek Gyimesbükkben. Az ünnepi programot a Stradivarius-turné egyetlen székelyföldi koncertje tette különlegessé.

A turné egyik különleges állomása lesz Csíksomlyó, ahol a koncertet június 19-én este fél nyolctól tartják a kegytemplomban. A koncert létrejöttének hátteréről a gyimesbükki Pál Damián, az Oamenii inspiră (Emberek ihletnek) egyesület vezetője, a koncertsorozat egyik szervezője beszélt a Székelyhonnak.

Hirdetés

„Már hatszor koncerteztünk Gyimesbükkben, és Tomescu művész úr többször elmondta, hogy szívesen fellépne a csíksomlyói kegytemplomban. Mi is szerettük volna, ő is szerette volna, így még a télen megkerestem Asztrik atyát, a kegytemplom igazgatóját, és megbeszéltük a részleteket. Az atya nyitott volt az ötletre. A keddi és pénteki napok jöttek számításba,