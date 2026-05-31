A Stradivarius-turné egyik különleges állomása lesz Csíksomlyó

Alexandru Tomescu a gyimesbükki római katolikus templomban
Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu
Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész június 19-én a csíksomlyói kegytemplomban koncertezik legendás Stradivarius hangszerén. A különleges est a szakrális tér és a klasszikus zene találkozását ígéri.
A csíksomlyói kegytemplomban is fellép idén Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész Stradivarius-turnéja során.
Az idei turné június 13. és július 18. között zajlik, összesen 18 koncerttel Románia különböző helyszínein. A koncertsorozatot Constantin Brâncuși születésének 150. évfordulója ihlette, és a szervezők szerint a program a zene, a művészet és az alkotói ihlet találkozását kívánja megidézni.
Jézus Szíve napján fogadalmi keresztúttal és szentmisével újították meg hitüket a hívek Gyimesbükkben. Az ünnepi programot a Stradivarius-turné egyetlen székelyföldi koncertje tette különlegessé.
A turné egyik különleges állomása lesz Csíksomlyó, ahol a koncertet június 19-én este fél nyolctól tartják a kegytemplomban. A koncert létrejöttének hátteréről a gyimesbükki Pál Damián, az Oamenii inspiră (Emberek ihletnek) egyesület vezetője, a koncertsorozat egyik szervezője beszélt a Székelyhonnak.
„Már hatszor koncerteztünk Gyimesbükkben, és Tomescu művész úr többször elmondta, hogy szívesen fellépne a csíksomlyói kegytemplomban. Mi is szerettük volna, ő is szerette volna, így még a télen megkerestem Asztrik atyát, a kegytemplom igazgatóját, és megbeszéltük a részleteket. Az atya nyitott volt az ötletre. A keddi és pénteki napok jöttek számításba,
– mondta el Pál Damián.
Alexandru Tomescu és Dragoș Ilie tavaly, Gyimesbükkben
Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu
Az idei Stradivarius-turné Alexandru Tomescu mellett két kiváló zenészt is színpadra állít: Dragoș Ilie klasszikus gitárművészt és az argentin Omar Massa bandoneonművészt. A bandoneón harmonikafélék családjába tartozó, fújtatós, gombos hangszer, amely leginkább az argentin tangó zenéjéből ismert. A műsorban többek között Erik Satie, George Enescu, Bartók Béla, Mozart, Bach, Manuel de Falla és Astor Piazzolla művei szerepelnek.
Alexandru Tomescu közösségi oldalán úgy fogalmazott: az idei turnéval Constantin Brâncuși kevésbé ismert zenei világát szeretné közelebb vinni a közönséghez. „Arra szeretném meghívni a közönséget, hogy betekintsen Constantin Brâncuși műhelyének bensőséges hangzásvilágába. Kevesen tudják, mennyire szerette a zenét, milyen kapcsolatban állt a párizsi zenészekkel, vagy hogy saját kezűleg is készített hegedűt” – fogalmazott a művész.
Az idei turné plakátja
Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu
A koncertsorozat középpontjában ezúttal is a legendás Stradivarius Elder–Voicu hegedű áll, amely Antonio Stradivari egyik utolsó fennmaradt hangszere. Az 1702-ben készült hangszer értékét ma több mint hárommillió euróra becsülik. A különleges hegedű egykor Ion Voicu világhírű román hegedűművész hangszere volt, jelenleg pedig Alexandru Tomescu használja, aki 2023-ban ismét elnyerte a jogot arra, hogy 2029-ig ezen a felbecsülhetetlen értékű hangszeren játszhasson.
A 2026-os Stradivarius turné helyszínei
Június 13. – Sarichioi, Tulcea megye – Kultúrotthon, 19:00
Június 16. – Jászvásár (Iași) – Kultúrpalota, 19:00
Június 17. – Szeret (Siret), Suceava megye – a Gyermekpszichiátriai Kórház udvara, 19:30
Június 18. – Nicolae Bălcescu község, Bákó megye – Jézus Szent Szíve római katolikus templom, 19:30
Június 19. – Csíksomlyói kegytemplom, 19:30
Június 21. – Nagyvárad – Szent Miklós görögkatolikus székesegyház, 19:30
Június 22. – Temesvár – Operaház, 19:00
Június 23. – Szászsebes – evangélikus székesegyház, 19:00
Június 24. – Brassó – Fekete templom, 19:00
Június 26. – Nagyszeben – Szent Mária evangélikus székesegyház, 21:00
Június 27. – Târgu Jiu – Brâncuși Végtelen oszlopa park, 20:00
Június 28. – Hobica–Peștișani, Gorj megye – Constantin Brâncuși-emlékház, 20:00
Július 1. – Konstanca Kaszinó – kikötői sétány, 19:30
Július 2. – Bukarest – Rádióterem, 19:00
Július 4. – Bethlen–Haller-kastély, Zsidve (Jidvei), Fehér megye, 20:00
Július 6. – Bukarest – Scena 9 – BRD, 19:00
Július 9. – Bukarest – Cotroceni-palota, Elnöki Hivatal, 19:30
Július 18. – Caraiman menedékház, Bucsecs-hegység, Prahova megye, 2025 méter, 11:00
