A Stradivarius-turné egyik különleges állomása lesz Csíksomlyó

Alexandru Tomescu a gyimesbükki római katolikus templomban • Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu a gyimesbükki római katolikus templomban

Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész június 19-én a csíksomlyói kegytemplomban koncertezik legendás Stradivarius hangszerén. A különleges est a szakrális tér és a klasszikus zene találkozását ígéri.

Dobos László

2026. május 31., 12:572026. május 31., 12:57

A csíksomlyói kegytemplomban is fellép idén Alexandru Tomescu világhírű hegedűművész Stradivarius-turnéja során.

A hegedűművész június 19-én lép fel a kegytemplomban, ahol a legendás Stradivarius Elder–Voicu hegedű hangja csendül fel.

Az idei turné június 13. és július 18. között zajlik, összesen 18 koncerttel Románia különböző helyszínein. A koncertsorozatot Constantin Brâncuși születésének 150. évfordulója ihlette, és a szervezők szerint a program a zene, a művészet és az alkotói ihlet találkozását kívánja megidézni.

Lelki ünnep és zenei rapszódia Gyimesbükkben
Jézus Szíve napján fogadalmi keresztúttal és szentmisével újították meg hitüket a hívek Gyimesbükkben. Az ünnepi programot a Stradivarius-turné egyetlen székelyföldi koncertje tette különlegessé.

A turné egyik különleges állomása lesz Csíksomlyó, ahol a koncertet június 19-én este fél nyolctól tartják a kegytemplomban. A koncert létrejöttének hátteréről a gyimesbükki Pál Damián, az Oamenii inspiră (Emberek ihletnek) egyesület vezetője, a koncertsorozat egyik szervezője beszélt a Székelyhonnak.

„Már hatszor koncerteztünk Gyimesbükkben, és Tomescu művész úr többször elmondta, hogy szívesen fellépne a csíksomlyói kegytemplomban. Mi is szerettük volna, ő is szerette volna, így még a télen megkerestem Asztrik atyát, a kegytemplom igazgatóját, és megbeszéltük a részleteket. Az atya nyitott volt az ötletre. A keddi és pénteki napok jöttek számításba,

végül a június 19-i pénteki időpont mellett döntöttünk, számítva arra, hogy ezekre a koncertekre általában távolabbról is érkeznek érdeklődők, így a vallási turizmust is segítheti az esemény”

– mondta el Pál Damián.

Alexandru Tomescu és Dragoș Ilie tavaly, Gyimesbükkben • Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu és Dragoș Ilie tavaly, Gyimesbükkben

Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

Az idei Stradivarius-turné Alexandru Tomescu mellett két kiváló zenészt is színpadra állít: Dragoș Ilie klasszikus gitárművészt és az argentin Omar Massa bandoneonművészt. A bandoneón harmonikafélék családjába tartozó, fújtatós, gombos hangszer, amely leginkább az argentin tangó zenéjéből ismert. A műsorban többek között Erik Satie, George Enescu, Bartók Béla, Mozart, Bach, Manuel de Falla és Astor Piazzolla művei szerepelnek.

Alexandru Tomescu közösségi oldalán úgy fogalmazott: az idei turnéval Constantin Brâncuși kevésbé ismert zenei világát szeretné közelebb vinni a közönséghez. „Arra szeretném meghívni a közönséget, hogy betekintsen Constantin Brâncuși műhelyének bensőséges hangzásvilágába. Kevesen tudják, mennyire szerette a zenét, milyen kapcsolatban állt a párizsi zenészekkel, vagy hogy saját kezűleg is készített hegedűt” – fogalmazott a művész.

Az idei turné plakátja • Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

Az idei turné plakátja

Fotó: facebook/ Alexandru Tomescu

A koncertsorozat középpontjában ezúttal is a legendás Stradivarius Elder–Voicu hegedű áll, amely Antonio Stradivari egyik utolsó fennmaradt hangszere. Az 1702-ben készült hangszer értékét ma több mint hárommillió euróra becsülik. A különleges hegedű egykor Ion Voicu világhírű román hegedűművész hangszere volt, jelenleg pedig Alexandru Tomescu használja, aki 2023-ban ismét elnyerte a jogot arra, hogy 2029-ig ezen a felbecsülhetetlen értékű hangszeren játszhasson.

A 2026-os Stradivarius turné helyszínei
Június 13. – Sarichioi, Tulcea megye – Kultúrotthon, 19:00
Június 16. – Jászvásár (Iași) – Kultúrpalota, 19:00
Június 17. – Szeret (Siret), Suceava megye – a Gyermekpszichiátriai Kórház udvara, 19:30
Június 18. – Nicolae Bălcescu község, Bákó megye – Jézus Szent Szíve római katolikus templom, 19:30
Június 19. – Csíksomlyói kegytemplom, 19:30
Június 21. – Nagyvárad – Szent Miklós görögkatolikus székesegyház, 19:30
Június 22. – Temesvár – Operaház, 19:00
Június 23. – Szászsebes – evangélikus székesegyház, 19:00
Június 24. – Brassó – Fekete templom, 19:00
Június 26. – Nagyszeben – Szent Mária evangélikus székesegyház, 21:00
Június 27. – Târgu Jiu – Brâncuși Végtelen oszlopa park, 20:00
Június 28. – Hobica–Peștișani, Gorj megye – Constantin Brâncuși-emlékház, 20:00
Július 1. – Konstanca Kaszinó – kikötői sétány, 19:30
Július 2. – Bukarest – Rádióterem, 19:00
Július 4. – Bethlen–Haller-kastély, Zsidve (Jidvei), Fehér megye, 20:00
Július 6. – Bukarest – Scena 9 – BRD, 19:00
Július 9. – Bukarest – Cotroceni-palota, Elnöki Hivatal, 19:30
Július 18. – Caraiman menedékház, Bucsecs-hegység, Prahova megye, 2025 méter, 11:00

A rovat további cikkei

2026. május 31., vasárnap

Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.

2026. május 31., vasárnap

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván

Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány.

2026. május 31., vasárnap

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó.

2026. május 31., vasárnap

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi

Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.

2026. május 31., vasárnap

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk

Erős szélre, légköri instabilitásra és jelentős csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnapra az ország több régiójára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. május 31., vasárnap

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését

A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért – ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.

2026. május 31., vasárnap

Románia Csillaga érdemrendjének nagykeresztjével tüntette ki Nadia Comăneci tornászlegendát Nicușor Dan

Nicușor Dan szombaton a Románia Csillaga érdemrend nagykereszt fokozatával tüntette ki Nadia Comăneci-t a Cotroceni-palotában.

2026. május 31., vasárnap

Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést

„Elítéljük a szabadkai zászlóégetést” – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.

2026. május 31., vasárnap

Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton

Közel 2900 lakossági bejelentésre reagált a rendőrség az elmúlt 24 órában, az országos ellenőrzések során pedig több mint 8400 szabálysértést állapítottak meg.

2026. május 31., vasárnap

Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban

George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.

