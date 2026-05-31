Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Erős szélre, légköri instabilitásra és jelentős csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnapra az ország több régiójára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. május 31., 12:202026. május 31., 12:20

2026. május 31., 12:242026. május 31., 12:24

Eszerint vasárnap 21 óráig főként az ország középső és délnyugati részén erősödik meg időszakosan a légmozgás, a széllökések sebessége eléri a 45-55 km/órát, a magasabban fekvő hegyvidéki térségekben pedig a 60-80 km/órát – ismerteti az Agerpres.

Délután és este a Keleti-Kárpátok térségében, Moldva nyugati részén, Olténia keleti felében és Munténiában

záporok, villámlások, a szél élénkülése, helyenként vihar és jégeső várható. A négyzetméterenként lehulló csapadék mennyisége 15-25 liter között váltakozik.

Vasárnap 10 és 21 óra között elsőfokú szélriasztás van érvényben Bánság déli részén és Olténia délnyugati térségeiben. Ezekben a régiókban a széllökések sebessége eléri az 50-70 km/órát.

Emellett az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnap

elsőfokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést adott ki 30 megyére viharos időjárás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.

A riasztás hétfőn 12 órától kedd 10 óráig érvényes.

A meteorológusok szerint hétfő délutántól kedd reggelig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia északi részén, Dobrudzsa északi felében, valamint Moldva délnyugati térségeiben villámlásokkal és széllökésekkel kísért heves záporokra, helyenként viharokra és jégesőre kell számítani.

A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25 litert, elszórtan a 40-50 litert is négyzetméterenként.

Belföld Időjárás
2026. május 31., vasárnap

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván

Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány.

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó.

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi

Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését

A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért – ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.

Románia Csillaga érdemrendjének nagykeresztjével tüntette ki Nadia Comăneci tornászlegendát Nicușor Dan

Nicușor Dan szombaton a Románia Csillaga érdemrend nagykereszt fokozatával tüntette ki Nadia Comăneci-t a Cotroceni-palotában.

Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést

„Elítéljük a szabadkai zászlóégetést” – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.

Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton

Közel 2900 lakossági bejelentésre reagált a rendőrség az elmúlt 24 órában, az országos ellenőrzések során pedig több mint 8400 szabálysértést állapítottak meg.

Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban

George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött

Kijött az elsődleges rendőrségi vizsgálat a szombat délután Brassó megyében bekövezett tragikus baleset után, amelynek következtében egy felnőttet és egy kiskorút próbáltak újraéleszteni, de csak előbbit sikerült, a gyermek életét vesztette.

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval

Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.

