Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk

Fotó: László Ildikó
Erős szélre, légköri instabilitásra és jelentős csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnapra az ország több régiójára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Eszerint vasárnap 21 óráig főként az ország középső és délnyugati részén erősödik meg időszakosan a légmozgás, a széllökések sebessége eléri a 45-55 km/órát, a magasabban fekvő hegyvidéki térségekben pedig a 60-80 km/órát – ismerteti az Agerpres.
Délután és este a Keleti-Kárpátok térségében, Moldva nyugati részén, Olténia keleti felében és Munténiában
Vasárnap 10 és 21 óra között elsőfokú szélriasztás van érvényben Bánság déli részén és Olténia délnyugati térségeiben. Ezekben a régiókban a széllökések sebessége eléri az 50-70 km/órát.
Emellett az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vasárnap
A riasztás hétfőn 12 órától kedd 10 óráig érvényes.
A meteorológusok szerint hétfő délutántól kedd reggelig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia északi részén, Dobrudzsa északi felében, valamint Moldva délnyugati térségeiben villámlásokkal és széllökésekkel kísért heves záporokra, helyenként viharokra és jégesőre kell számítani.
A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25 litert, elszórtan a 40-50 litert is négyzetméterenként.
