Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le

Fotó: Haáz Vince
Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt. Közel két éve keresték a nyomozók, a közlekedési egység viszont megoldotta a problémát.
Megállásra intettek a rendőrök egy autót Bukarestben, sofőrje ugyanis záróvonalon fordult meg – közölte szombaton a fővárosi közlekedési rendőrség. A járműt egy 44 éves férfi vezette.
„A rendőrség adatbázisaiban végzett ellenőrzések alapján kiderült, hogy az osztrák igazságügyi hatóságok nemzetközi körözést rendeltek el a férfi ellen, miután 2024 júliusában európai elfogatóparancsot bocsátottak ki a nevére, több minősített lopás bűncselekményének elkövetése miatt” – áll a rendőrség közleményében.
A férfit őrizetbe vették, és folyamatban van az európai elfogatóparancs végrehajtásával kapcsolatos intézkedés.
