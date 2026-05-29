Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
Sulyok Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök – esküjéhez híven – a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az Országgyűlés képviselői is.
Felidézték: az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére.
amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezenfelül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő – alaptörvényi kötelezettségének megfelelően – a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat” – olvasható a közleményben.
A Sándor-palota közleményében hangsúlyozta: a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy
s eddigi tevékenysége során egy alkalommal sem akadályozta a hatalmi ágak megfelelő és hatékony működését.
Az uniós alapértékek egyben alkotmányos értékek is. A köztársasági elnök ezért is tartja aggasztónak, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint – írták.
„Az államfő egyúttal ismételten és nyomatékosan megerősíti, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel.
– tartalmazza a közlemény.
A fentiekre tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök „az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában” – zárul a Sándor-palota közleménye.
A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete, amelynek feladata, hogy jogi tanácsot adjon tagállamainak és segítse azokat az országokat, amelyek jogi és intézményi rendszerüket az európai és nemzetközi normákhoz kívánják igazítani a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság területén.
