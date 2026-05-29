Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok

Négy férfit őrizetbe vettek a Hargita megyei rendőrök a Maroshévízen és Salamáson történt házkutatások után. Az ellenük felhozott vádak: minősített lopás és minősített lopási kísérlet.

A begyűjtött adatok szerint idén márciusban egy kereskedelmi társaság járműveiből

A maroshévízi rendőrök hat házkutatást tartottak csütörtökön a településen és Salamáson, olyan személyek lakásán, akiket minősített lopással és minősített lopási kísérlettel gyanúsítanak.

mintegy 400 liter gázolajat tulajdonítottak el, az okozott kárt körülbelül 37 ezer lejre becsülik.

A házkutatások során a rendőrök lefoglaltak 6 mobiltelefont, 11 kannát, 125 liter gázolajat, valamint más, az ügy szempontjából fontos tárgyat.

A házkutatások során a rendőrök öt előállítási parancsot is végrehajtottak, az érintetteket kihallgatás céljából a rendőrségre vitték. A begyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrök 24 órás őrizetbe vettek négy, 18 és 20 év közötti fiatalembert.

Pénteken a bíróság dönt, hogy milyen intézkedést rendel el a gyanúsítottak esetében.