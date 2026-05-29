Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok

Több, a gázolaj lopásához használható eszközt is lefoglaltak
Fotó: Hargita megyei rendőrség
Négy férfit őrizetbe vettek a Hargita megyei rendőrök a Maroshévízen és Salamáson történt házkutatások után. Az ellenük felhozott vádak: minősített lopás és minősített lopási kísérlet.
A maroshévízi rendőrök hat házkutatást tartottak csütörtökön a településen és Salamáson, olyan személyek lakásán, akiket minősített lopással és minősített lopási kísérlettel gyanúsítanak.
A begyűjtött adatok szerint idén márciusban egy kereskedelmi társaság járműveiből
A házkutatások során a rendőrök lefoglaltak 6 mobiltelefont, 11 kannát, 125 liter gázolajat, valamint más, az ügy szempontjából fontos tárgyat.
Fotó: Hargita megyei rendőrség
A házkutatások során a rendőrök öt előállítási parancsot is végrehajtottak, az érintetteket kihallgatás céljából a rendőrségre vitték. A begyűjtött bizonyítékok alapján a rendőrök 24 órás őrizetbe vettek négy, 18 és 20 év közötti fiatalembert.
Pénteken a bíróság dönt, hogy milyen intézkedést rendel el a gyanúsítottak esetében.
Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.
Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.
Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.
Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.
Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.
Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).
A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.
Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.
szóljon hozzá!