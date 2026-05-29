Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

2026. május 29., 15:14

2026. május 29., 16:062026. május 29., 16:06

Csíkszereda Fodor Sándor parkjának (egykori Ifjúsági park) felújítására sikeresen pályázott európai uniós támogatásra a város, a finanszírozási szerződést tavaly szeptemberben írták alá a központi fejlesztési régióval.

Mivel a parkot körülvevő úthálózatot is rendezni szeretné a városháza parkolók és járdák kialakításával, ezért

ennek költségvetési terhét az önkormányzat állná, tekintve, hogy ezt nem lehet elszámolni az uniós pályázatban

– magyarázta Korodi Attila polgármester az önkormányzati képviselők pénteki soros ülésén. A projekt megvalósíthatósági tanulmányáról ugyanis ezen az ülésen szavaztak. A városvezető szerint

közel 7 millió lejre becsülik a munkálatok értékét, amely összegre megpróbálnak társfinanszírozást keresni.

Ezután következnek a technikai tervek és a kivitelezés – tette hozzá Korodi.

Egyéb határozatok

Az önkormányzati képviselők továbbá jóváhagyták 19 ifjúsági lakás (ANL) megvásárlását.

Ezek az első lakások, amelyeket megvásárolhattak a bérlőik, ők egy összegben fizették ki a lakás árát.

Az elkövetkezőkben, ahogy érkeznek be a kérések további igényléseket fogad majd el az önkormányzat.

Ugyanakkor döntés született arról is, hogy továbbra is ingyenesen lehet használni a motorosok számára kialakított parkolókat a városban, erre egy korábbi döntés szerint ugyanis csak májusig adott lehetőséget a parkolókat kezelő Csíki Trans Kft.

Ugyanakkor a Hunyadi János és a Szentlélek utcát összekötő gyűjtőűt kialakítása érdekében

szükségessé vált bizonyos területrészek kisajátítása, ennek a procedúráját is elkezdték.

Folytatni fogják továbbá a Kossuth Lajos utca 20-26 szám alatti toronyházsor hőszigetelését. A munka ugyanis csak 85 százalékban készült el, a városháza végül hosszú pereskedés után felbonthatta a szerződést a kivitelező céggel, és így új beruházásra indíthat közbeszerzést, a munkálatok befejezésére 2,21 millió lejt szánnak. A kivitelezést decemberig be kell fejezni.

Szintén megszavazta a testület azt a határozatot, amely lehetővé teszi, hogy a Csíki Trans Kft. 36 új munkakört indítson, ezek közül 25 sofőr állást, amelyre a metropolisz övezetbe tervezett vidéki buszjáratok működtetésére lesz szükség.

Bővül ugyanakkor Csíkszereda testvérvárosainak sora, ezúttal a dél-magyarországi Siklós várossal kötnek majd együttműködési megállapodást augusztus közepén, erről szintén pozitívan szavazott a testület. A két városban közös, hogy a Baranya megyei település Máriagyűd révén szintén fontos Mária-kegyhely, a festői Siklósi vár pedig a Mikó-várral „rokonlelkű”.

Csíkszék Csíkszereda
szóljon hozzá! Hozzászólások
Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok

Négy férfit őrizetbe vettek a Hargita megyei rendőrök a Maroshévízen és Salamáson történt házkutatások után. Az ellenük felhozott vádak: minősített lopás és minősített lopási kísérlet.

A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon

Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

