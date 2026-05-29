Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Ráfér a Fodor Sándor park környékére a rendezés
Fotó: Borbély Fanni
Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.
2026. május 29., 16:06
Csíkszereda Fodor Sándor parkjának (egykori Ifjúsági park) felújítására sikeresen pályázott európai uniós támogatásra a város, a finanszírozási szerződést tavaly szeptemberben írták alá a központi fejlesztési régióval.
Mivel a parkot körülvevő úthálózatot is rendezni szeretné a városháza parkolók és járdák kialakításával, ezért
– magyarázta Korodi Attila polgármester az önkormányzati képviselők pénteki soros ülésén. A projekt megvalósíthatósági tanulmányáról ugyanis ezen az ülésen szavaztak. A városvezető szerint
Ezután következnek a technikai tervek és a kivitelezés – tette hozzá Korodi.
Fotó: Borbély Fanni
Az önkormányzati képviselők továbbá jóváhagyták 19 ifjúsági lakás (ANL) megvásárlását.
Az elkövetkezőkben, ahogy érkeznek be a kérések további igényléseket fogad majd el az önkormányzat.
Fotó: Pinti Attila
Ugyanakkor döntés született arról is, hogy továbbra is ingyenesen lehet használni a motorosok számára kialakított parkolókat a városban, erre egy korábbi döntés szerint ugyanis csak májusig adott lehetőséget a parkolókat kezelő Csíki Trans Kft.
Ugyanakkor a Hunyadi János és a Szentlélek utcát összekötő gyűjtőűt kialakítása érdekében
Folytatni fogják továbbá a Kossuth Lajos utca 20-26 szám alatti toronyházsor hőszigetelését. A munka ugyanis csak 85 százalékban készült el, a városháza végül hosszú pereskedés után felbonthatta a szerződést a kivitelező céggel, és így új beruházásra indíthat közbeszerzést, a munkálatok befejezésére 2,21 millió lejt szánnak. A kivitelezést decemberig be kell fejezni.
Fotó: Borbély Fanni
Szintén megszavazta a testület azt a határozatot, amely lehetővé teszi, hogy a Csíki Trans Kft. 36 új munkakört indítson, ezek közül 25 sofőr állást, amelyre a metropolisz övezetbe tervezett vidéki buszjáratok működtetésére lesz szükség.
Bővül ugyanakkor Csíkszereda testvérvárosainak sora, ezúttal a dél-magyarországi Siklós várossal kötnek majd együttműködési megállapodást augusztus közepén, erről szintén pozitívan szavazott a testület. A két városban közös, hogy a Baranya megyei település Máriagyűd révén szintén fontos Mária-kegyhely, a festői Siklósi vár pedig a Mikó-várral „rokonlelkű”.
