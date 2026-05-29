Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

Barabás Hajnal 2026. május 29., 15:142026. május 29., 15:14 2026. május 29., 16:062026. május 29., 16:06

Csíkszereda Fodor Sándor parkjának (egykori Ifjúsági park) felújítására sikeresen pályázott európai uniós támogatásra a város, a finanszírozási szerződést tavaly szeptemberben írták alá a központi fejlesztési régióval. Mivel a parkot körülvevő úthálózatot is rendezni szeretné a városháza parkolók és járdák kialakításával, ezért Hirdetés

ennek költségvetési terhét az önkormányzat állná, tekintve, hogy ezt nem lehet elszámolni az uniós pályázatban

– magyarázta Korodi Attila polgármester az önkormányzati képviselők pénteki soros ülésén. A projekt megvalósíthatósági tanulmányáról ugyanis ezen az ülésen szavaztak. A városvezető szerint

közel 7 millió lejre becsülik a munkálatok értékét, amely összegre megpróbálnak társfinanszírozást keresni.

Ezután következnek a technikai tervek és a kivitelezés – tette hozzá Korodi.

Fotó: Borbély Fanni

Egyéb határozatok Az önkormányzati képviselők továbbá jóváhagyták 19 ifjúsági lakás (ANL) megvásárlását.

Ezek az első lakások, amelyeket megvásárolhattak a bérlőik, ők egy összegben fizették ki a lakás árát.

Az elkövetkezőkben, ahogy érkeznek be a kérések további igényléseket fogad majd el az önkormányzat.

Fotó: Pinti Attila

Ugyanakkor döntés született arról is, hogy továbbra is ingyenesen lehet használni a motorosok számára kialakított parkolókat a városban, erre egy korábbi döntés szerint ugyanis csak májusig adott lehetőséget a parkolókat kezelő Csíki Trans Kft. Ugyanakkor a Hunyadi János és a Szentlélek utcát összekötő gyűjtőűt kialakítása érdekében

szükségessé vált bizonyos területrészek kisajátítása, ennek a procedúráját is elkezdték.

Folytatni fogják továbbá a Kossuth Lajos utca 20-26 szám alatti toronyházsor hőszigetelését. A munka ugyanis csak 85 százalékban készült el, a városháza végül hosszú pereskedés után felbonthatta a szerződést a kivitelező céggel, és így új beruházásra indíthat közbeszerzést, a munkálatok befejezésére 2,21 millió lejt szánnak. A kivitelezést decemberig be kell fejezni.

Fotó: Borbély Fanni