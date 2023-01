Elektromos buszok körjáratai változtatják meg a csíki tömegközlekedést  

a finanszírozási szerződést pedig múlt év decemberében alá is írták.

– tért ki a versenyhelyzetre Korodi.

Tíz elektromos busz megvásárlásáról van szó, amelyek 10 méter hosszúak, és három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek közül

a legrövidebb Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv;

egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal;

a harmadik körjárat pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.

A körjáratok, amelyek a községek közötti átjárhatóságot is biztosítják, a felújított csíkszeredai buszpályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak, az elektromos buszok éjszaka azon az Akác utcai telephelyen állomásoznak majd, ahol a városi közszállítást ellátó gázüzemű buszok töltőállomása is elkészül.

A körjáratokat az önkormányzati tulajdonú Csíki Trans Kft. fogja üzemeltetni, a városvezető szerint