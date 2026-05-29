Fotó: Kiss Jancsi
Új korszak kezdődött a székelyföldi autópiacon: május 28-án hivatalosan is megnyitotta kapuit Székelyföld első OMODA | JAECOO márkakereskedése Csíkszeredában. Az Auto Center Magyari által megvalósított beruházás nem csupán egy új autómárka érkezését jelenti a térségbe, hanem egy teljesen új szemléletet is az autózás világában.
A napsütéses megnyitón több mint száz meghívott vett részt. Az esemény ünnepélyes, ugyanakkor közvetlen hangulatban telt: beszédet mondtak a tulajdonosok, Magyari Eszter és Magyari Zoltán, de Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila is köszöntötte az egybegyűlteket. A hivatalos percek után a vendégek testközelből ismerkedhettek meg az új modellekkel – az OMODA 5, az OMODA 7 az OMODA 9, illetve a JAECOO 5 és 7 típusokkal –, amelyek már első pillantásra magukra vonták a figyelmet.
Fotó: Kiss Jancsi
A nyitásig vezető út azonban nem volt egyszerű. A tulajdonosok fél éve dolgoznak azon, hogy a projekt megvalósuljon, de végül minden összeállt: elkészült a szalon, megérkeztek az autók, és már az első vásárlók is jelentkeztek.
„Olyan márkát szerettünk volna hozni Székelyföldre, amely még nincs jelen a régióban” – magyarázta Magyari Zoltán. „Az utóbbi időben rengeteg keleti autómárka jelent meg Európában, így kerültünk kapcsolatba az OMODA | JAECOO-val is.
Magyari Zoltán
Fotó: Kiss Jancsi
A történet érdekessége, hogy az első találkozás egy Facebook-hirdetésen keresztül történt. Egyetlen reklám elég volt ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésünket” – tette hozzá Magyari Eszter, aki ezután férjével együtt mindent felkutattak az interneten a márkáról, és egyre biztosabbak lettek abban, hogy jó döntés lehet. „Ezek az autók az első perctől magukért beszéltek. Bárki, aki beleül, azonnal érzi, hogy valami különlegesről van szó” – mondják.
Magyari Eszter
Fotó: Kiss Jancsi
A különböző modellek már 22.000 eurótól elérhetőek, miközben a legjobban felszerelt változatok sem haladják meg az 50 ezer eurót. A márka egyik legerősebb üzenete, hogy „az extra a standard” – vagyis sok olyan felszereltség alapból jár az autókhoz, amely más márkáknál még mindig luxusnak számít. Panorámatető, modern digitális kijelzők, fejlett vezetéstámogató rendszerek, prémium belső tér – mindez olyan árkategóriában, amely sokak számára eddig elképzelhetetlen volt.
Fotó: Kiss Jancsi
A szalon mögött ráadásul komoly szakmai háttér áll. Az Auto Center Magyari az elmúlt időszakban multimárkás központtá alakult: autókereskedés, szerviz, műszaki vizsgaállomás és számos kapcsolódó szolgáltatás működik egy helyen. A tulajdonosok szerint ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy egy modern autómárkát megfelelő színvonalon képviseljenek.
Fotó: Kiss Jancsi
A Magyari házaspár külön büszke értékesítőikre is, akik már régóta az autóiparban dolgoznak, és pontosan tudják, mire van szüksége a vásárlóknak.
– fogalmazott mosolyogva Magyari Eszter. A vásárlók számára a bizalom szempontjából az egyik legerősebb érv a garancia:
Emellett a szervizháttér is biztosított, a szükséges alkatrészeket pedig akár Magyarországról is gyorsan beszerzik.
Magyari Eszter meghívottak társaságában
Fotó: Kiss Jancsi
Az OMODA | JAECOO csíkszeredai megjelenése jól mutatja, hogy Székelyföld autópiaca is folyamatosan fejlődik, és egyre nyitottabb az új technológiákra, modern megoldásokra. Az biztos: a május 28-i megnyitó nemcsak egy új szalon átadásáról szólt, hanem egy új korszak kezdetéről is.
(X – fizetett hirdetés)
