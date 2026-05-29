Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában Pr-cikk

• Fotó: Kiss Jancsi

Új korszak kezdődött a székelyföldi autópiacon: május 28-án hivatalosan is megnyitotta kapuit Székelyföld első OMODA | JAECOO márkakereskedése Csíkszeredában. Az Auto Center Magyari által megvalósított beruházás nem csupán egy új autómárka érkezését jelenti a térségbe, hanem egy teljesen új szemléletet is az autózás világában.

Támogatói tartalom

2026. május 29., 15:352026. május 29., 15:35

A napsütéses megnyitón több mint száz meghívott vett részt. Az esemény ünnepélyes, ugyanakkor közvetlen hangulatban telt: beszédet mondtak a tulajdonosok, Magyari Eszter és Magyari Zoltán, de Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila is köszöntötte az egybegyűlteket. A hivatalos percek után a vendégek testközelből ismerkedhettek meg az új modellekkel – az OMODA 5, az OMODA 7 az OMODA 9, illetve a JAECOO 5 és 7 típusokkal –, amelyek már első pillantásra magukra vonták a figyelmet.

Fotó: Kiss Jancsi

A nyitásig vezető út azonban nem volt egyszerű. A tulajdonosok fél éve dolgoznak azon, hogy a projekt megvalósuljon, de végül minden összeállt: elkészült a szalon, megérkeztek az autók, és már az első vásárlók is jelentkeztek.

„Olyan márkát szerettünk volna hozni Székelyföldre, amely még nincs jelen a régióban” – magyarázta Magyari Zoltán. „Az utóbbi időben rengeteg keleti autómárka jelent meg Európában, így kerültünk kapcsolatba az OMODA | JAECOO-val is.

Magyari Zoltán

A történet érdekessége, hogy az első találkozás egy Facebook-hirdetésen keresztül történt. Egyetlen reklám elég volt ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésünket” – tette hozzá Magyari Eszter, aki ezután férjével együtt mindent felkutattak az interneten a márkáról, és egyre biztosabbak lettek abban, hogy jó döntés lehet. „Ezek az autók az első perctől magukért beszéltek. Bárki, aki beleül, azonnal érzi, hogy valami különlegesről van szó” – mondják.

Magyari Eszter

Az OMODA | JAECOO filozófiája egyszerű, mégis látványos: prémium élményt kínál elérhető áron.

A különböző modellek már 22.000 eurótól elérhetőek, miközben a legjobban felszerelt változatok sem haladják meg az 50 ezer eurót. A márka egyik legerősebb üzenete, hogy „az extra a standard” – vagyis sok olyan felszereltség alapból jár az autókhoz, amely más márkáknál még mindig luxusnak számít. Panorámatető, modern digitális kijelzők, fejlett vezetéstámogató rendszerek, prémium belső tér – mindez olyan árkategóriában, amely sokak számára eddig elképzelhetetlen volt.

Fotó: Kiss Jancsi

A szalon mögött ráadásul komoly szakmai háttér áll. Az Auto Center Magyari az elmúlt időszakban multimárkás központtá alakult: autókereskedés, szerviz, műszaki vizsgaállomás és számos kapcsolódó szolgáltatás működik egy helyen. A tulajdonosok szerint ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy egy modern autómárkát megfelelő színvonalon képviseljenek.

Fotó: Kiss Jancsi

A Magyari házaspár külön büszke értékesítőikre is, akik már régóta az autóiparban dolgoznak, és pontosan tudják, mire van szüksége a vásárlóknak.

Idézet
A székely embert nem egyszerű meggyőzni, de amikor beül ezekbe az autókba, egyszerűen elámul”

– fogalmazott mosolyogva Magyari Eszter. A vásárlók számára a bizalom szempontjából az egyik legerősebb érv a garancia:

a motorokra akár egymillió kilométeres biztosíték is jár.

Emellett a szervizháttér is biztosított, a szükséges alkatrészeket pedig akár Magyarországról is gyorsan beszerzik.

Fotó: Kiss Jancsi

Az OMODA | JAECOO csíkszeredai megjelenése jól mutatja, hogy Székelyföld autópiaca is folyamatosan fejlődik, és egyre nyitottabb az új technológiákra, modern megoldásokra. Az biztos: a május 28-i megnyitó nemcsak egy új szalon átadásáról szólt, hanem egy új korszak kezdetéről is.

(X – fizetett hirdetés)

Csíkszereda Autó Fizetett hirdetés
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. május 29., péntek

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.

2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) ügyeletes meteorológusa, Oana Catrina.

2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

2026. május 29., péntek

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. május 29., péntek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

2026. május 29., péntek

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.

