Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. május 29., 15:08

A meteorológusok szerint pénteken 10 és 21 óra között Erdély és Moldva túlnyomó részén, Máramarosban és Dobrudzsa északi felében heves szélfúvás várható,

a széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, a Déli-Kárpátok keleti részén és a Kárpát-kanyarban pedig akár a 70-90 kilométert is.